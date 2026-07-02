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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSingh Rashifal 2 July 2026: इलेक्ट्रॉनिक्स रीसाइक्लिंग बिजनेस में खुलेंगे तरक्की के रास्ते, ऑफिस में मिलेगी बड़ी प्रोजेक्ट की लीडरशिप

Singh Rashifal 2 July 2026: इलेक्ट्रॉनिक्स रीसाइक्लिंग बिजनेस में खुलेंगे तरक्की के रास्ते, ऑफिस में मिलेगी बड़ी प्रोजेक्ट की लीडरशिप

Leo Horoscope: गुरुवार का दिन व्यापार में नई योजनाएं बनाने और करियर में बड़ी जिम्मेदारी मिलने का संकेत दे रहा है. जानिए सिंह राशि के लिए 2 जुलाई का दिन कैसा रहेगा.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 02 Jul 2026 03:20 AM (IST)
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Singh Rashifal 2 July 2026: पंचांग के अनुसार आज 2 जुलाई, गुरुवार को सुबह 09:38 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी, इसके बाद तृतीया तिथि की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 09:27 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और फिर श्रवण नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शंख योग का सुंदर संयोग बन रहा है. ज्योतिष विद्या और वास्तु शास्त्र में 25+ वर्षों का अनुभव रखने वाले पंडित सुरेश श्रीमाली जी के विशेष परामर्श के अनुसार, ग्रहों की यह स्थिति आपके प्रभाव और कार्यक्षेत्र में विस्तार करने वाली साबित होगी. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन मकर राशि यानी आपके 6ठे भाव में संचार करेंगे, जिससे आपको शत्रुओं पर विजय मिलेगी, लेकिन सेहत के प्रति थोड़ा सचेत रहना होगा.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य या नई व्यापारिक प्लानिंग की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा और इसके बाद शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा.
राहुकाल: दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में किसी भी नए या मांगलिक कार्यों को शुरू करने से पूरी तरह बचें.
शुभ दिशा: आज के दिन दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन नए क्षेत्रों में कदम बढ़ाने और समस्याओं से मुक्ति पाने का रहेगा. विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स रीसाइक्लिंग बिजनेस से रिलेटेड बिजनेसमैन के लिए आज तरक्की के कई सारे नए रास्ते खुलेंगे, जिससे मुनाफे में बढ़ोतरी होगी. न्यू बिजनेसमैन आज अपने बिजनेस में आ रही शुरुआती समस्याओं का सटीक समाधान ढूंढने के लिए काफी सक्रिय दिखेंगे, जिसमें उन्हें इंटरनेट और सोशल मीडिया से भी काफी बड़ी मदद मिल सकती है. कारोबारी व्यस्तताओं के बीच आज आप बिजनेस के साथ-साथ फैमिली ट्रैवलिंग की शानदार प्लानिंग भी बना सकते हैं.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी पुरानी चिंताओं को दूर करने वाला साबित होगा. बिजनेस के मार्केट में काफी समय से अटके हुए और फंसे हुए पैसे प्राप्त होने से आपके हाथ में नकदी बढ़ेगी. यदि आप इस मिले हुए धन से अपने बिजनेस में कुछ नया करने के बारे में या नया निवेश करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो शुभ चौघड़िया के अनुसार सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक या फिर शाम 05:00 से 06:00 बजे के मध्य करना आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर और लाभप्रद रहेगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बड़ी व्यावसायिक सफलता और पद-प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला रहेगा. वर्कप्लेस पर एंप्लॉयड पर्सन आज अपने वर्क और जिम्मेदारियों को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंस (आत्मविश्वास) से भरे रहेंगे. दफ्तर में आपकी अद्भुत कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और कड़े अनुशासन को देखते हुए आज ऑफिस में बॉस के द्वारा आपको किसी बहुत बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए चुना जा सकता है. एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज उनकी पॉजिटिव थिंकिंग (सकारात्मक सोच) ही उनकी सबसे बड़ी कुंजी है, जो हर कठिन से कठिन राह को भी बेहद आसान बना सकती है, इसलिए हर हाल में पॉजिटिव बने रहने की कोशिश करें.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन तकनीकी ज्ञान और आधुनिक माध्यमों का लाभ उठाने का है. जो युवा रिसर्च या डिजिटल फील्ड से जुड़े हैं, वे आज इंटरनेट और सोशल मीडिया की मदद से अपने प्रोजेक्ट्स को नया रूप देने में सफल रहेंगे. प्रतियोगिता के क्षेत्र में डटे रहने के लिए आज आपको अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना होगा. सीनियर्स और गुरुजनों का पूरा सहयोग आज आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन मधुरता और आपसी समझ बढ़ाने वाला रहेगा. आज आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत ही बेहतर टाइम स्पेंड करेंगे, जिससे आपसी तालमेल और गहरा होगा. घरेलू मोर्चे पर आज आप अपनी संतान की भावनाओं और उनकी जरूरतों को करीब से समझने का गंभीर प्रयास करेंगे, जिससे उनके मन का संकोच दूर होगा. हालांकि, सामाजिक स्तर पर रिलेशन को लेकर थोड़ा सतर्क रहें; किसी बाहरी व्यक्ति की बातों में आकर अपने पुराने और करीबी संबंधों में खटास न आने दें.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज का दिन आपको थोड़ा सावधान रहने का संकेत दे रहा है. चंद्रमा के छठे भाव में गोचर करने और काम की अत्यधिक व्यस्तता के कारण आज आपको थोड़ा शारीरिक तनाव या थकान का सामना करना पड़ सकता है. कार्यक्षेत्र में प्रोजेक्ट को लीड करने की भागदौड़ आपकी सेहत पर असर डाल सकती है, इसलिए बीच-बीच में आराम अवश्य करें. भीतरी ऊर्जा को बनाए रखने और शारीरिक व मानसिक तनाव से पूरी तरह मुक्ति पाने के लिए नियमित रूप से योग और प्राणायाम का सहारा लेते रहें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: Yellow (पीला)
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 4
आज का उपाय: गुरुवार के दिन भगवान गणेश को शमी पत्र और दूर्वा अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान विष्णु के सम्मुख घी का दीपक जलाकर नारायण कवच का भक्तिभाव से श्रवण करें और माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं, इससे शारीरिक तनाव दूर होगा और करियर में बड़ी सफलता मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 02 Jul 2026 03:20 AM (IST)
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