Aaj ka Singh Rashifal 16 July 2026: द्वादश भाव का चंद्रमा, खर्चों पर रखें नियंत्रण, व्यापार और नौकरी में बरतें सावधानी
Leo Horoscope: क्या 16 जुलाई 2026 को सिंह राशि वालों को व्यापार में नुकसान, नौकरी में चुनौतियों और लव लाइफ में गलतफहमियों का सामना करना पड़ सकता है? जानें आज का संपूर्ण राशिफल.
Aaj ka Singh Rashifal 16 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि सुबह 8:53 बजे तक रहेगी, इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ होगी.
आश्लेषा नक्षत्र शाम 7:52 बजे तक रहेगा, फिर मघा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग और सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं कि आज सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहने वाला है.
आज का शुभ समय
शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक
शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक
शुभ दिशा: दक्षिण दिशा
बिजनेस राशिफल
सिंह राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन सतर्कता की मांग कर रहा है. द्वादश भाव में चंद्रमा होने से जल्दबाजी में लिया गया कोई व्यापारिक निर्णय भविष्य में परेशानी का कारण बन सकता है. कारोबार में किसी भरोसेमंद कर्मचारी की ओर से पैसों के लेन-देन में गड़बड़ी सामने आ सकती है, इसलिए वित्तीय मामलों पर विशेष नजर रखें. किसी विशेष उत्पाद की लागत बढ़ने से बजट प्रभावित हो सकता है और विदेशी ग्राहकों के साथ व्यापारिक संबंधों पर भी असर पड़ सकता है. आज धैर्य और सोच-समझकर लिए गए फैसले ही लाभदायक रहेंगे.
जॉब और करियर राशिफल
कार्यस्थल पर आज मेहनत अधिक और परिणाम अपेक्षाकृत कम मिल सकते हैं. नई तकनीक सीखने में लापरवाही भविष्य की प्रगति में बाधा बन सकती है, इसलिए अपने कौशल को अपडेट करने पर ध्यान दें. वरिष्ठ अधिकारी अतिरिक्त जिम्मेदारी दे सकते हैं, जिसके कारण ओवरटाइम करना पड़ सकता है. काम का दबाव अधिक रहेगा, लेकिन धैर्य और अनुशासन बनाए रखने से स्थिति धीरे-धीरे आपके पक्ष में होगी.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक मामलों में आज सावधानी बरतने की जरूरत है. बढ़ते खर्च और अचानक आने वाली जरूरतें बजट बिगाड़ सकती हैं. किसी भी बड़े निवेश या अनावश्यक खर्च से बचें. धन का सही प्रबंधन और बचत पर ध्यान देना भविष्य में आर्थिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा.
लव और फैमिली राशिफल
प्रेम संबंधों में आज किसी तीसरे व्यक्ति की दखलअंदाजी से गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. किसी भी बात पर बिना पूरी जानकारी के निर्णय लेने से बचें. जीवनसाथी या पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करें और विश्वास बनाए रखें. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक तनाव कम होगा और रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.
हेल्थ राशिफल
अधिक काम और मानसिक दबाव के कारण थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम करें और अपनी दिनचर्या में योग या ध्यान को शामिल करें. संतुलित भोजन और पर्याप्त पानी का सेवन आपको ऊर्जा प्रदान करेगा. आंखों और गर्दन से जुड़ी छोटी समस्याओं को भी नजरअंदाज न करें.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है. नई तकनीक और नए विषय सीखने में रुचि दिखाना जरूरी होगा. कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को मौलिकता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए. नियमित अभ्यास और शिक्षकों के मार्गदर्शन से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं.
भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू (Sky Blue)
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 5
उपाय
आज प्रातःकाल भगवान सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को नीले रंग का वस्त्र या जल का दान करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा और कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होने की संभावना बढ़ेगी.
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