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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mithun Rashifal 12 August 2026: नौकरी में बढ़ेगी जिम्मेदारी, फाइनेंस में होगा लाभ

Aaj Ka Mithun Rashifal 12 August 2026: नौकरी में बढ़ेगी जिम्मेदारी, फाइनेंस में होगा लाभ

Gemini Horoscope Today: क्या आज पैसों से जुड़ा फायदा मिल सकता है? ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिलने के साथ बॉस का सहयोग भी मिलेगा? जानिए बिजनेस और सामाजिक जीवन में मिथुन राशि वालों का दिन कैसा रहेगा.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 12 Aug 2026 03:10 AM (IST)
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Aaj Ka Mithun Rashifal 12 August 2026: हरियाली अमावस्या के दिन पंचांग के शुभ-अशुभ समय को जानना खास माना जाता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की देवपितृकार्य हरियाली अमावस्या तिथि रात्रि 11:07 बजे तक रहेगी, इसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू होगी. पुष्य नक्षत्र सुबह 8:00 बजे तक रहेगा, फिर आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और गजकेसरी योग जैसे संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक
लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

मिथुन राशि वालों के लिए 12 अगस्त 2026 का दिन व्यापार के लिहाज से सकारात्मक रहने वाला है. चंद्रमा दूसरे भाव में होने से वित्तीय मामलों में लाभ मिलने के संकेत हैं. लंबे समय से बिजनेस में चली आ रही परेशानियां धीरे-धीरे खत्म हो सकती हैं और कारोबार को बेहतर बनाने के नए अवसर सामने आएंगे.

बिजनेसमैन को अपनी व्यावसायिक जानकारी बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए. किसी अनुभवी और जानकार व्यक्ति से संपर्क करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. उनके सुझावों और अनुभव का इस्तेमाल करके आप अपनी बिजनेस रणनीति को और मजबूत कर सकते हैं.

यात्रा के दौरान किसी विद्वान या अनुभवी व्यक्ति के संपर्क में आने का मौका मिल सकता है. उनके मार्गदर्शन से आपको कारोबार या भविष्य की योजना को लेकर नई दिशा मिल सकती है. आज मिले सुझावों को गंभीरता से लेना आगे चलकर लाभदायक साबित हो सकता है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा. बॉस के साथ आपका बेहतर तालमेल बना रहेगा, जिसका सकारात्मक असर आपके करियर पर पड़ेगा. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध आपके लिए सफलता के नए रास्ते खोल सकते हैं.

ऑफिस की ओर से आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है. इस जिम्मेदारी को सकारात्मक रूप से स्वीकार करें और पूरी ईमानदारी के साथ काम करें. कार्यस्थल पर सभी सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

वर्कस्पेस पर अपने काम के प्रति अधिक सचेत रहें. छोटी-सी लापरवाही से बचते हुए काम को समय पर पूरा करने का प्रयास करें. आपकी जिम्मेदारी और कार्यशैली वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में आपकी अच्छी छवि बना सकती है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रहने के संकेत हैं. चंद्रमा दूसरे भाव में होने से वित्तीय मामलों में फायदा हो सकता है. आय से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.

बिजनेस में लंबे समय से चल रही परेशानियों के खत्म होने से आर्थिक स्थिति में भी धीरे-धीरे सुधार आ सकता है. हालांकि किसी भी बड़े वित्तीय निर्णय से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना बेहतर रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन सामान्य रूप से आगे बढ़ेगा. बच्चों के साथ कुछ समय बिताने से आपको मानसिक सुकून मिलेगा. परिवार के साथ बातचीत और मनोरंजन के लिए समय निकालना रिश्तों में सकारात्मकता बनाए रखेगा.

जीवनसाथी के साथ तालमेल सामान्य रहेगा. परिवार से जुड़ी छोटी जिम्मेदारियों को मिल-जुलकर पूरा करने से घर का माहौल सुखद बना रहेगा.

हेल्थ राशिफल

आज ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा. सुनफा योग बनने से आप खुद को सक्रिय और उत्साहित महसूस कर सकते हैं. हालांकि लगातार काम करने के बजाय अपनी ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल करना जरूरी होगा.

सामाजिक गतिविधियों में कुछ समय बिताने से मानसिक प्रसन्नता मिलेगी. परिवार और बच्चों के साथ समय बिताना भी तनाव कम करने में मदद करेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए आज मार्गदर्शन का दिन रहेगा. स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट को माता-पिता की सलाह से सही दिशा चुनने में मदद मिलेगी. उनके अनुभव को नजरअंदाज न करें.

जो विद्यार्थी किसी खास क्षेत्र में करियर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अनुभवी लोगों की सलाह लेनी चाहिए. नियमित अभ्यास और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने से बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ब्लू
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 6

उपाय

12 अगस्त 2026 को भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले फूल अर्पित करें. किसी विद्वान या बुजुर्ग व्यक्ति का आशीर्वाद लें. साथ ही जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें. इससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और कार्यों में सफलता के मार्ग मजबूत होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Aug 2026 03:10 AM (IST)
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