Aaj ka Singh Rashifal 1 August 2026: बिजनेस में बड़ा मुनाफा, ऑफिस में मिलेगा सम्मान

Aaj Ka Singh Rashifal 1 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रात्रि 11:08 बजे तक रहेगी, इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी. शतभिषा नक्षत्र रात्रि 8:45 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शोभन योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे तथा चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 बजे से 1:30 बजे तक

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक

राहुकाल: सुबह 9:00 बजे से 10:30 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

सिंह राशि के व्यापारियों के लिए 1 अगस्त का दिन लाभ और नई संभावनाएं लेकर आया है. चंद्रमा सप्तम भाव में होने से साझेदारी वाले कार्यों में सतर्कता बरतने की जरूरत होगी. यदि आप किसी पुराने प्रोडक्ट को नए रूप में री-लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं, तो सुबह 10:53 बजे से रात 11:08 बजे तक भद्रा काल में ऐसा करने से बचें.

इंपोर्ट-एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े कारोबारियों को बड़ा विदेशी ऑर्डर मिलने की संभावना है. व्यापार में बिक्री बढ़ेगी और बाजार में ग्राहकों व व्यापारिक साझेदारों के साथ आपके संबंध मजबूत रहेंगे. अपनी भविष्य की योजनाएं गोपनीय रखें, क्योंकि रुका हुआ धन मिलने के भी योग बन रहे हैं.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. कार्यस्थल पर आपके सुझावों को महत्व मिलेगा और प्रबंधन आपके किसी महत्वपूर्ण आइडिया को लागू कर सकता है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियां दोनों बढ़ेंगी.

यदि ऑफिस में अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जाती है, तो उसे स्वीकार करें. इससे भविष्य में पदोन्नति और करियर ग्रोथ के अवसर मिल सकते हैं. सरकारी कर्मचारियों को सार्वजनिक कार्यों में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. वहीं, आधिकारिक मीटिंग या टूर का अवसर भी मिल सकता है, इसलिए पहले से तैयारी रखें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति मजबूत रहने के संकेत हैं. व्यापार से अच्छी आय होगी और लंबे समय से रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है. हालांकि बड़े निवेश या नई योजना को सार्वजनिक करने से पहले पूरी गोपनीयता बनाए रखें.

लव और फैमिली राशिफल

चंद्रमा सप्तम भाव में होने से जीवनसाथी के साथ किसी बात पर मतभेद हो सकता है, इसलिए बातचीत में संयम रखें. सप्ताहांत पर परिवार और दोस्तों के साथ पिकनिक या धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है. परिवार की किसी समस्या का समाधान निकालने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. व्यस्त दिनचर्या के बावजूद पर्याप्त आराम करें. यात्रा पर जाने की स्थिति में खान-पान और थकान का विशेष ध्यान रखें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

प्रतियोगी और सामान्य विद्यार्थियों के लिए दिन मिला-जुला रहेगा. पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें और समय का सही उपयोग करें. मेहनत भविष्य में अच्छे परिणाम दिलाएगी.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ऑफ व्हाइट

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 6

उपाय

आज भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का 11 या 108 बार जप करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद को सफेद मिठाई या चावल का दान करें. यह उपाय सम्मान, करियर में उन्नति, व्यापार में सफलता और पारिवारिक संबंधों में मधुरता बनाए रखने में सहायक माना जाता है.

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