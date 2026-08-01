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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kark Rashifal 1 August 2026: कार्यस्थल पर रहें सतर्क, खर्च और तनाव बढ़ सकता है

Aaj ka Kark Rashifal 1 August 2026: कार्यस्थल पर रहें सतर्क, खर्च और तनाव बढ़ सकता है

Cancer Horoscope Today: क्या 1 अगस्त 2026 को कर्क राशि वालों को व्यापार और नौकरी में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? जानें बिजनेस, करियर, धन, प्रेम, स्वास्थ्य और शिक्षा का विस्तृत राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 01 Aug 2026 03:15 AM (IST)
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Aaj Ka Kark Rashifal 1 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रात्रि 11:08 बजे तक रहेगी, इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी. शतभिषा नक्षत्र रात्रि 8:45 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शोभन योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे तथा चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 बजे से 1:30 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक
राहुकाल: सुबह 9:00 बजे से 10:30 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

कर्क राशि के व्यापारियों के लिए 1 अगस्त का दिन सावधानी और धैर्य के साथ काम लेने का संकेत दे रहा है. चंद्रमा अष्टम भाव में होने से कारोबार में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. ग्रहों की स्थिति के कारण स्टॉक मैनेजमेंट में गड़बड़ी होने से ग्राहकों के सामने असहज स्थिति बन सकती है, इसलिए माल की उपलब्धता और रिकॉर्ड पर विशेष ध्यान दें.

आर्थिक मामलों में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन यदि व्यापार में पहले से उतार-चढ़ाव चल रहा है तो टीम के साथ मिलकर काम करें. आपसी सहयोग और सही योजना ही वर्तमान मुश्किलों से बाहर निकलने में मदद करेगी. कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत बनाए रखें, क्योंकि धैर्य के साथ किए गए प्रयास भविष्य में लाभ देंगे.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. चंद्रमा-राहु ग्रहण दोष के प्रभाव से कार्यस्थल पर सहकर्मियों के बीच चल रहे विवाद का असर आप पर भी पड़ सकता है. ऐसे में किसी भी बहस या पक्ष लेने से बचें और अपने काम पर ही ध्यान दें.

यदि किसी कारणवश बॉस नाराज हों, तो प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहना आपके लिए बेहतर रहेगा. कार्यों में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन समझदारी, संयम और व्यावहारिक सोच से आप परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर सकते हैं. जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है. व्यापार से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं और धन संबंधी कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं. इस समय बड़े निवेश या जोखिम लेने से बचें तथा बजट बनाकर ही खर्च करें.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम संबंधों को लेकर मन थोड़ा चिंतित रह सकता है. छोटी-छोटी बातों को लेकर गलतफहमी न बढ़ने दें. रिश्तों में खुलकर संवाद करें और धैर्य बनाए रखें. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक तनाव कम होगा.

हेल्थ राशिफल

भावनात्मक उतार-चढ़ाव के कारण मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. खिलाड़ियों को अभ्यास के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि चोट लगने की आशंका बनी हुई है. पर्याप्त आराम और संतुलित दिनचर्या अपनाएं.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों को एकाग्र होकर पढ़ाई करने की आवश्यकता है. मन भटकने की संभावना रहेगी, इसलिए समय का सही प्रबंधन करें और लक्ष्य पर पूरा ध्यान बनाए रखें.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (नारंगी)
भाग्यशाली अंक: 6
अशुभ अंक: 8

उपाय

आज भगवान शिव का जल और कच्चे दूध से अभिषेक करें तथा "ॐ नमः शिवाय" मंत्र की 108 बार माला जपें. इसके बाद किसी जरूरतमंद को संतरा, गुड़ या केसरिया वस्त्र का दान करें. यह उपाय मानसिक तनाव कम करने, कार्यक्षेत्र की बाधाओं को दूर करने और रिश्तों में सकारात्मकता बनाए रखने में सहायक माना जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Aug 2026 03:15 AM (IST)
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