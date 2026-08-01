Aaj ka Mithun Rashifal 1 August 2026: भाग्य देगा साथ, बिजनेस में मिलेगी बड़ी सफलता
Gemini Horoscope Today: क्या 1 अगस्त 2026 को मिथुन राशि वालों की किस्मत चमकेगी? जानें बिजनेस, नौकरी, धन, वैवाहिक जीवन, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां.
Aaj Ka Mithun Rashifal 1 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रात्रि 11:08 बजे तक रहेगी, इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी. शतभिषा नक्षत्र रात्रि 8:45 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.
वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शोभन योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे तथा चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 बजे से 1:30 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक
राहुकाल: सुबह 9:00 बजे से 10:30 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा
बिजनेस राशिफल
मिथुन राशि के व्यापारियों के लिए 1 अगस्त का दिन उत्साह और नई संभावनाओं से भरा रहेगा. चंद्रमा नवम भाव में होने से भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा और सामाजिक स्तर पर भी आपकी सक्रियता बढ़ेगी. दोस्तों और व्यावसायिक संपर्कों के सहयोग से कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश सफल हो सकती है.
शोभन योग के प्रभाव से कोई नया ऑर्डर या महत्वपूर्ण डील फाइनल होने की संभावना है. हालांकि कुछ कार्यों में देरी हो सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखने पर परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे. यदि किसी कोर्ट केस या कानूनी मामले को लेकर विवाद चल रहा है, तो आपसी बातचीत के जरिए समाधान निकालने का प्रयास सफल हो सकता है.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन शुभ रहेगा. कार्यस्थल पर शालीनता और प्रोफेशनल व्यवहार आपके लिए सफलता के नए रास्ते खोलेगा. आईटी और बैंकिंग सेक्टर से जुड़े कर्मचारियों को किसी बड़े या ड्रीम प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का अवसर मिल सकता है, जिससे करियर में नई पहचान बनेगी.
अपने काम को समय पर और जिम्मेदारी के साथ पूरा करें. वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रदर्शन से प्रभावित हो सकते हैं और भविष्य में नई जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं. नई डील, ऑर्डर या प्रोजेक्ट से आय बढ़ सकती है. हालांकि किसी काम में देरी के कारण भुगतान भी थोड़ा देर से मिल सकता है, इसलिए वित्तीय योजना बनाकर आगे बढ़ें.
लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. जीवनसाथी की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है, जो आर्थिक या पारिवारिक दृष्टि से लाभदायक साबित होगी. परिवार के साथ बिताया गया समय रिश्तों में मधुरता और अपनापन बढ़ाएगा.
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. सप्ताहांत में यात्रा या दोस्तों के साथ घूमने-फिरने के दौरान खान-पान का ध्यान रखें. पर्याप्त आराम और पानी का सेवन आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थी पढ़ाई के साथ-साथ दोस्तों के साथ समय बिताएंगे और पुरानी यादों को ताजा करेंगे. मनोरंजन के बीच भी अपनी पढ़ाई और लक्ष्य से ध्यान न भटकने दें. समय का सही प्रबंधन बेहतर परिणाम दिलाएगा.
भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: ब्राउन (भूरा)
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 5
उपाय
आज भगवान विष्णु को पीले चंदन का तिलक अर्पित करें और "ॐ नमो नारायणाय" मंत्र का 108 बार जप करें. साथ ही किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को कॉपी, पेन या अध्ययन सामग्री का दान करें. यह उपाय भाग्य को मजबूत करने, करियर में सफलता और व्यापार में उन्नति दिलाने वाला माना जाता है.
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