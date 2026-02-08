Singh Rashifal 9 February 2026 in Hindi: आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास और पराक्रम से भरा रहेगा. चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से आपके साहस और साहस (Courage) में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी. आप कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे. सामाजिक स्तर पर आपकी सक्रियता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य राशिफल सेहत के लिहाज से आज का दिन सावधानी बरतने का है. ग्रहों के संकेत बता रहे हैं कि आज आपको पैरों में चोट लग सकती है. चलते-फिरते समय या व्यायाम करते समय विशेष सतर्कता रखें. साथ ही, मानसिक रूप से आज आप कुछ भावनात्मक उथल-पुथल महसूस कर सकते हैं, जिसे शांत करने के लिए परिवार का साथ जरूरी है.

व्यवसाय और फाइनेंस राशिफल व्यापारिक क्षेत्र में आज भारी मुनाफे के योग बन रहे हैं. बिजनेसमैन की पुरानी योजनाएं अब धरातल पर उतरेंगी और सफल होंगी. हालांकि, बाजार में आपको कड़ी प्रतिस्पर्धा (Competition) का सामना करना पड़ेगा. कुछ विरोधी आपके मनोबल को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपकी दृढ़ इच्छाशक्ति उन्हें सफल नहीं होने देगी.

नौकरी (जॉब) राशिफल कार्यस्थल पर आज आपकी प्रतिभा निखर कर सामने आएगी. वर्कस्पेस पर आपका प्रदर्शन इतना शानदार होगा कि बॉस और सहकर्मी आपकी प्रशंसा करते नहीं थकेंगे. सहकर्मियों (Coworkers) के साथ आपका तालमेल और सामंजस्य बहुत अच्छा बना रहेगा, जिससे ऑफिस का माहौल सुखद रहेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल आज का दिन परिवार के साथ बॉन्डिंग मजबूत करने का है. आपके दिमाग में जो भी विचार या योजनाएं चल रही हैं, उन्हें परिवार के साथ भोजन के दौरान साझा करें. इससे न केवल आपका मन हल्का होगा, बल्कि आपको सही सलाह भी मिलेगी. घर के बच्चे अभी से आने वाले रविवार की छुट्टियों की प्लानिंग में उत्साहित नजर आएंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल विद्यार्थियों के लिए दिन ऊर्जावान रहेगा. स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एक विशेष सलाह है: प्रैक्टिस के दौरान ट्रैक पर किसी भी व्यक्ति से बहस करने से बचें. छोटी सी बात बड़े विवाद का रूप ले सकती है, जिससे आपकी एकाग्रता भंग होगी. अपने खेल पर ध्यान केंद्रित रखना ही आज आपकी जीत है.

भाग्यशाली रंग: पर्पल (बैंगनी)

पर्पल (बैंगनी) भाग्यशाली अंक: 2

2 अशुभ अंक: 4

4 आज का उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और उगते सूर्य को जल अर्पित करें. इससे आपके आत्मविश्वास और मान-सम्मान में और भी वृद्धि होगी.

(FAQs)

1. आज विरोधियों से निपटने के लिए क्या रणनीति अपनाएं?

विरोधियों की बातों को नजरअंदाज करें और अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें. आपका मौन और आपकी सफलता ही उन्हें सबसे करारा जवाब देगी.

2. पैरों की सुरक्षा के लिए क्या करें?

आज भारी शारीरिक श्रम या जोखिम भरे रास्तों पर चलने से बचें. वाहन चलाते समय भी सावधानी रखें ताकि पैरों में चोट की संभावना कम हो सके.

3. परिवार के साथ संबंधों को कैसे सुधारें?

आज अपने मन की बात खुलकर कहें. जब आप अपनी भावनात्मक उथल-पुथल परिवार से साझा करेंगे, तो आपसी विश्वास और प्रेम बढ़ेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.