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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 8 May 2026: सिंह राशि नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए दिन है अत्यंत शुभ, करियर में प्रमोशन और बिजनेस में बढ़ेगी साख

Aaj ka Singh Rashifal 8 May 2026: सिंह राशि नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए दिन है अत्यंत शुभ, करियर में प्रमोशन और बिजनेस में बढ़ेगी साख

Leo Horoscope 8 May 2026: सिंह राशिफल वालों के लिए आज का दिन प्रॉपर्टी और करियर में बड़ी सफलता का है. जानिए सिंह राशि के लोगों के लिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा ?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 08 May 2026 03:20 AM (IST)
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Aaj ka Singh Rashifal 8 May 2026: सिंह राशि के लोगों के लिए नई उपलब्धियों और खुशियों का संदेश लेकर आया है. आज 'विश्व रेडक्रॉस दिवस' के अवसर पर शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा.

हालांकि, चन्द्रमा के छठे भाव में होने से मानसिक रूप से आप थोड़े चिंतित हो सकते हैं, लेकिन अपनी कार्यकुशलता और सूझबूझ से आप हर स्थिति पर नियंत्रण पा लेंगे. आज का दिन निवेश और भविष्य की बड़ी योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए बेहद अनुकूल है.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद फलदायी रहने वाला है. बिजनेस में कर्मचारियों के साथ आपका तालमेल बढ़ेगा और आपसी विश्वास मजबूत होगा. कोई पुराना व्यापारिक विवाद आज समाप्त हो सकता है, जिससे नई शुरुआत का मौका मिलेगा. यदि आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या निवेश करना चाहते हैं, तो सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे का समय सर्वोत्तम रहेगा. नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी आज का दिन "अत्यंत शुभ" है, विशेषकर उत्तर दिशा की प्रॉपर्टी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र में आज आपकी प्रतिभा निखरकर सामने आएगी. नए प्रोजेक्ट को लेकर आपकी प्रेजेंटेशन बॉस का दिल जीत लेगी, जिससे प्रमोशन के पक्के योग बनेंगे. आप अपनी मेहनत और समर्पण से ऑफिस में एक अलग पहचान बनाने में सफल रहेंगे. कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों (आर्टिस्ट्स) के लिए भी आज का दिन बड़ा है; आपकी किसी पुरानी पेंटिंग या कलाकृति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा सकता है, जिससे धन और प्रसिद्धि दोनों प्राप्त होंगे.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में आज खुशियों की बहार रहेगी. काम समय पर पूरा होने की वजह से आप शाम को परिवार के साथ शानदार डिनर या कोई नई मूवी देखने की योजना बना सकते हैं. जीवनसाथी के साथ आपके रिश्तों में मधुरता आएगी. वास्तु के अनुसार, आज अपने घर के ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) को साफ रखें, ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि और धन के नए मार्ग प्रशस्त होंगे.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students Rashifal)
छात्रों के लिए आज का दिन एकाग्रता और नई चीजें सीखने का है. विशेषकर जो छात्र डिजाइनिंग या किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा. अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर आप जो भी रणनीति आज बनाएंगे, वह भविष्य में बेहद सफल साबित होगी. शिक्षकों और मेंटर्स का पूरा सहयोग आपको मिलता रहेगा.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
सेहत के प्रति आपकी सजगता आज रंग लाएगी. आप अपनी संतुलित डाइट पर पूरा ध्यान देंगे, जिससे आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा और मेटाबॉलिज्म बेहतर तरीके से काम करेगा. हालांकि, दिन के कुछ हिस्सों में मानसिक तनाव महसूस हो सकता है, लेकिन परिवार के साथ बिताया गया समय और आपकी सकारात्मक सोच आपको तरोताजा बनाए रखेगी.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: पिंक
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 1

आज का विशेष उपाय: शुक्रवार के दिन सफेद चन्दन का तिलक लगाएं और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें. इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और मानसिक शांति मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 08 May 2026 03:20 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal Leo Horoscope Today

Frequently Asked Questions

8 मई 2026 को सिंह राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा?

यह दिन नई उपलब्धियों और खुशियों भरा रहेगा। शुभ योगों के निर्माण से आत्मविश्वास बढ़ेगा, और कार्यकुशलता से हर स्थिति पर नियंत्रण पाएंगे।

व्यवसाय और धन के मामले में 8 मई 2026 का दिन कैसा है?

व्यापार के लिए दिन फलदायी रहेगा, कर्मचारियों से तालमेल बढ़ेगा और पुराना विवाद समाप्त हो सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी यह दिन 'अत्यंत शुभ' है।

8 मई 2026 को नौकरी और करियर के क्षेत्र में सिंह राशि वालों को क्या लाभ मिलेगा?

कार्यक्षेत्र में प्रतिभा निखरेगी, नए प्रोजेक्ट से प्रमोशन के योग बनेंगे। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिल सकती है।

8 मई 2026 को सिंह राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा?

पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेंगी, जीवनसाथी के साथ रिश्ते मधुर होंगे। घर के ईशान कोण को साफ रखने से सुख-समृद्धि बढ़ेगी।

8 मई 2026 को छात्रों के लिए दिन कैसा रहेगा?

छात्रों के लिए एकाग्रता और नई चीजें सीखने का दिन है। डिजाइनिंग या रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा।

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