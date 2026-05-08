Aaj ka Singh Rashifal 8 May 2026: सिंह राशि के लोगों के लिए नई उपलब्धियों और खुशियों का संदेश लेकर आया है. आज 'विश्व रेडक्रॉस दिवस' के अवसर पर शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा.

हालांकि, चन्द्रमा के छठे भाव में होने से मानसिक रूप से आप थोड़े चिंतित हो सकते हैं, लेकिन अपनी कार्यकुशलता और सूझबूझ से आप हर स्थिति पर नियंत्रण पा लेंगे. आज का दिन निवेश और भविष्य की बड़ी योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए बेहद अनुकूल है.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद फलदायी रहने वाला है. बिजनेस में कर्मचारियों के साथ आपका तालमेल बढ़ेगा और आपसी विश्वास मजबूत होगा. कोई पुराना व्यापारिक विवाद आज समाप्त हो सकता है, जिससे नई शुरुआत का मौका मिलेगा. यदि आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या निवेश करना चाहते हैं, तो सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे का समय सर्वोत्तम रहेगा. नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी आज का दिन "अत्यंत शुभ" है, विशेषकर उत्तर दिशा की प्रॉपर्टी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी प्रतिभा निखरकर सामने आएगी. नए प्रोजेक्ट को लेकर आपकी प्रेजेंटेशन बॉस का दिल जीत लेगी, जिससे प्रमोशन के पक्के योग बनेंगे. आप अपनी मेहनत और समर्पण से ऑफिस में एक अलग पहचान बनाने में सफल रहेंगे. कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों (आर्टिस्ट्स) के लिए भी आज का दिन बड़ा है; आपकी किसी पुरानी पेंटिंग या कलाकृति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा सकता है, जिससे धन और प्रसिद्धि दोनों प्राप्त होंगे.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों की बहार रहेगी. काम समय पर पूरा होने की वजह से आप शाम को परिवार के साथ शानदार डिनर या कोई नई मूवी देखने की योजना बना सकते हैं. जीवनसाथी के साथ आपके रिश्तों में मधुरता आएगी. वास्तु के अनुसार, आज अपने घर के ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) को साफ रखें, ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि और धन के नए मार्ग प्रशस्त होंगे.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students Rashifal)

छात्रों के लिए आज का दिन एकाग्रता और नई चीजें सीखने का है. विशेषकर जो छात्र डिजाइनिंग या किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा. अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर आप जो भी रणनीति आज बनाएंगे, वह भविष्य में बेहद सफल साबित होगी. शिक्षकों और मेंटर्स का पूरा सहयोग आपको मिलता रहेगा.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के प्रति आपकी सजगता आज रंग लाएगी. आप अपनी संतुलित डाइट पर पूरा ध्यान देंगे, जिससे आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा और मेटाबॉलिज्म बेहतर तरीके से काम करेगा. हालांकि, दिन के कुछ हिस्सों में मानसिक तनाव महसूस हो सकता है, लेकिन परिवार के साथ बिताया गया समय और आपकी सकारात्मक सोच आपको तरोताजा बनाए रखेगी.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: पिंक

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 1

आज का विशेष उपाय: शुक्रवार के दिन सफेद चन्दन का तिलक लगाएं और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें. इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और मानसिक शांति मिलेगी.

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