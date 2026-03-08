हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tarot Card Reading: टैरो राशिफल 8 मार्च 2026 वृश्चिक और धनु राशि वाले वाहन चलाते समय बरतें सावधानी

Tarot Card Reading 8 March 2026: मेष से मीन राशि के लिए टैरो संकेत देते हैं कि संसाधनों का सही उपयोग लाभ देगा. आर्थिक योजना और खर्चों पर नियंत्रण रखें. कामकाज में सुधार और स्थिरता आएगी.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 08 Mar 2026 12:06 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Tarot Card Reading 8 March 2026: टैरो कार्ड्स की रहस्यमयी दुनिया आज आपकी राशि के लिए करियर, धन और रिश्तों को लेकर क्या संकेत दे रही है? आज मेष व वृश्चिक रहें सावधान! निवेश व वाहन चलाने में सावधानी बरतें. क्या कहती है आपकी राशि? करियर, सेहत और रिश्तों का पूरा हाल जानें नीतिका शर्मा के टैरो कार्ड्स से. आइए जानते हैं 8 मार्च 2026 का विशेष टैरो राशिफल. 

Kal Ka Rashifal: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मेष और कर्क राशि की महिलाओं के लिए बन रहे हैं विशेष शुभ योग, जानें 8 मार्च 2026 का भाग्यफल

मेष (Aries)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन कुछ परेशानियां लेकर आने वाला है. आज कामकाज में कुछ झंझट उपस्थित होंगे. झंझटों को सुलझाने में प्रभाव की कमजोर स्थिति के कारण दिक्कत आएगी.

  • विशेष सलाह: शॉर्टकट का सहारा न लेकर सुरक्षित राह पर चलें.

वृषभ (Taurus)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशिवालों के कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो अभी अधूरे पड़े हैं उन्हें पूरा करने का प्रयास जरूर करें.

  • विशेष सलाह: फिलहाल, गलत संगत और नशे की लत से बचकर रहें.

मिथुन (Gemini)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशिवालों के आज अपने परिजनों और दोस्तों के साथ संबंध काफी बेहतर रहने वाले हैं.

  • शुभ संकेत: शोध और वित्तीय परियोजनाओं को लेकर आगे बढ़ने का यह उचित समय है.

कर्क (Cancer)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशिवालों को फिलहाल किसी भी व्यक्ति से पैसे उधार लेने से बचकर रहने की जरूरत है. आज किसी से भी पैसे उधार लेना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है.

  • शुभ संकेत: आज आपके लिए धार्मिक आयोजनों में शामिल होने के योग बनेंगे.

सिंह (Leo)

सिंह राशि वालों को आज अपने व्यापार को लेकर बनाई गई योजनाएं किसी के भी साथ साझा करने से बचकर रहना होगा.

  • प्रेम संबंध: प्यार में कभी-कभी दूसरे की खुशी के लिए समझौता भी करना पड़ता है, आपको भी करना पड़ सकता है.

कन्या (Virgo)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशिवालों को आज सिर्फ और सिर्फ अपनी समस्याओं पर ही ध्यान देने की जरूरत है.

  • चेतावनी: यदि आज आप दूसरों की समस्याओं में पड़ते हैं तो आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है.

तुला (Libra)

तुला राशिवालों को कार्यक्षेत्र में विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, आज दोपहर बाद स्थिति में कुछ सुधार देखने को मिलेगा और आप राहत की सांस ले पाएंगे.

वृश्चिक (Scorpio)

वृश्चिक राशिवालों को आज उनकी महत्वाकांक्षा कार्य में सफलता दिलाएगी.

  • सावधानी: चोट लगने की आशंका है इसलिए गाड़ी चलाते समय बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है.

धनु (Sagittarius)

धनु राशिवालों का आज किसी न किसी बात पर अपने जीवनसाथी से मतभेद हो सकता है. आज आपकी धार्मिक कार्यों में रुचि बनी रहेगी.

  • सावधानी: आज वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें.

मकर (Capricorn)

मकर राशिवालों को आज किसी लापरवाही या गलती की वजह से परिवार में अशांति का सामना करना पड़ सकता है.

  • विशेष सलाह: घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें.

कुंभ (Aquarius)

कुंभ राशि के जातकों को स्वास्थ्य के मामले में आज लापरवाही करने से बचना होगा. आज आप किसी शारीरिक पीड़ा से ग्रस्त हो सकते हैं.

  • योग: स्थान परिवर्तन का भी योग है. धन खर्च और मानसिक उद्वेग संभव हैं.

मीन (Pisces)

मीन राशिवालों के लिए आज का दिन मिश्रित फलदायी रहेगा. व्यापार-व्यवसाय से जुड़े लोगों को सहजता से पर्याप्त आमदनी होती रहेगी.

  • यात्रा: हो सकता है कि व्यापारिक मामलों के लिये छोटी यात्राएं भी करनी पड़ें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 08 Mar 2026 12:06 AM (IST)
Daily Horoscope Aries To Pisces Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

Frequently Asked Questions

8 मार्च 2026 को मेष राशि के लिए टैरो कार्ड क्या संकेत दे रहे हैं?

मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन कुछ परेशानियां लेकर आ सकता है। कामकाज में झंझट उपस्थित होंगे, जिन्हें सुलझाने में दिक्कत आ सकती है।

वृश्चिक राशि के लिए 8 मार्च 2026 को क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

वृश्चिक राशि वालों को आज चोट लगने की आशंका है, इसलिए गाड़ी चलाते समय बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है।

कन्या राशि वालों को 8 मार्च 2026 को किस पर ध्यान देना चाहिए?

कन्या राशि वालों को आज सिर्फ अपनी समस्याओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरों की समस्याओं में पड़ने से हानि हो सकती है।

8 मार्च 2026 को कर्क राशि वालों को पैसे के मामले में क्या सलाह दी गई है?

कर्क राशि वालों को फिलहाल किसी भी व्यक्ति से पैसे उधार लेने से बचना चाहिए, क्योंकि यह परेशानी का कारण बन सकता है।

Embed widget