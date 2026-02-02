Singh Rashifal 3 February 2026 in Hindi: सिंह राशि वालों के लिए आज चंद्रमा का आपकी ही राशि में गोचर आत्मविश्वास की वृद्धि कराएगा. आज आप स्वयं को केंद्र में रखकर विचार करेंगे, जिससे आपके निर्णय सटीक होंगे. आत्म-चिंतन से आप अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने में सफल रहेंगे. हालांकि, जोश में आकर होश खोने से बचें और अपने मान-सम्मान के प्रति सचेत रहें.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के लिहाज से आज आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है. विशेषकर अपने बढ़ते वजन पर ध्यान दें. आलस्य के कारण आप वर्कआउट स्किप कर सकते हैं, जो भविष्य में परेशानी पैदा करेगा. नियमित व्यायाम और संतुलित आहार को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. भारी भोजन से परहेज करें.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यापार में आज वृद्धि के स्पष्ट संकेत हैं. भागदौड़ अधिक रहेगी, लेकिन यह मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी; आपको बड़ा मुनाफा प्राप्त होगा. यदि आप किसी नई योजना या प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं, तो दोपहर 12:15 से 2:00 बजे के बीच का समय अत्यंत शुभ है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, हालांकि निवेश से पहले बाजार की स्थिति जरूर जांच लें.

नौकरी और करियर (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा. ऑफिस में आपके वे काम पूरे होंगे जो लंबे समय से अटके हुए थे. आपके पूर्व में किए गए कार्यों की सराहना होगी और आपको उसका उचित श्रेय मिलेगा. नई पीढ़ी (New Generation) के लिए सलाह है कि आलस्य को खुद पर हावी न होने दें, वरना बनते काम बिगड़ सकते हैं.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

छात्रों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. एकाग्रता की कमी के कारण पढ़ाई में मन कम लगेगा, जिससे परिणाम क्षणिक रूप से विपरीत हो सकते हैं. आज "स्मार्ट वर्क" पर ध्यान दें और भटकाव से बचें.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. आज आपको अपने जीवनसाथी की सलाह को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि उनकी एक छोटी सी टिप आपको बड़ा आर्थिक लाभ दिला सकती है. घर में आनंद का माहौल रहेगा. याद रखें, सच्ची शांति बाहर के भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि आपके अंतर्मन में छिपी है.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (नारंगी)

ऑरेंज (नारंगी) भाग्यशाली अंक: 1

1 अशुभ अंक: 4

4 आज का उपाय: हर रोज शाम को तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं. इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.

(FAQs)

1. सिंह राशि वालों के लिए आज निवेश करना कैसा रहेगा?

हां, आज व्यापारिक वृद्धि के योग हैं. विशेषकर दोपहर 12:15 से 2:00 के बीच निवेश या नए सौदे करना फायदेमंद रहेगा.

2. छात्रों को सफलता के लिए आज क्या करना चाहिए?

छात्रों को आज आलस्य त्यागकर एक समय सारिणी (Timetable) का पालन करना चाहिए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति एकाग्रता भंग कर सकती है.

3. वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या सलाह है?

अपने जीवनसाथी के साथ संवाद बढ़ाएं. आज उनकी सलाह आपके लिए "लकी चार्म" साबित हो सकती है, इसलिए उनके विचारों का सम्मान करें.



Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.