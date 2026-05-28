Aaj ka Mesh Rashifal 28 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी तिथि फिर त्र्रोदशी तिथि रहेगी. आज सुबह 08:08 तक चित्रा नक्षत्र फिर स्वाति नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, वरियान योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा तुला राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नई शुरुआत करने और बाजार में अपनी साख मजबूत करने का है. आज आपकी कुंडली में वरियान योग बनने से आर्थिक रूप से दिन बहुत अच्छा रहेगा; अपने रुके हुए धन को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहें, आप इसमें काफी हद तक सफल रहेंगे.

बिजनेसमैन को आज अपने व्यापार में नया स्टॉक और न्यू वैरायटी रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जब कस्टमर्स को नया स्टॉक मिलेगा, तभी वे आपकी दुकान या आउटलेट की तरफ आकर्षित होंगे. बाजार में पिछले कुछ समय से कॉम्पिटिशन (प्रतिस्पर्धा) को लेकर जो परेशानियां चल रही थीं, आज उससे बड़ी राहत मिलेगी; कोई ऐसी शानदार स्ट्रैटेजी (रणनीति) आपके दिमाग में आएगी जो आपको कॉम्पिटिटर्स से बिल्कुल अलग खड़ा कर देगी. अपने ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर एक्टिव रहिए.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए गुरुवार का दिन मानसिक स्पष्टता और बड़ी राहत लेकर आएगा. वर्कप्लेस पर आज आपका दिमाग बहुत तेजी से कार्य करेगा, बस ध्यान रखिए कि यह केवल सकारात्मक दिशा में ही काम करे. जो लोग पिछले लंबे समय से वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर परेशान थे, उनके लिए आज आज ऑफिस का काम समय पर पूरा होगा और शाम का वक्त आप परिवार के साथ बिता पाएंगे, साथ ही हाइब्रिड वर्क (Hybrid Work) को लेकर भी कोई पॉजिटिव अपडेट मिल सकता है. हालांकि, एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) की ट्रांसफर संबंधी फाइल अभी कुछ समय के लिए रुकी रहेगी, इसलिए थोड़ा धैर्य रखें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन मानसिक संतुष्टि देने वाला रहेगा. सातवें भाव का चंद्रमा आपको फोकस्ड बनाएगा. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को आज अपनी पुरानी की गई कड़ी मेहनत के बिल्कुल अनुरूप उचित और मनमुताबिक परिणाम मिलने से बड़ी राहत महसूस होगी और उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और सामाजिक जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद भाग्यशाली साबित होगा. सातवें चंद्रमा के प्रभाव से आज जीवनसाथी के साथ आपके संबंधों में गजब की मधुरता आएगी. आज आपकी किसी धार्मिक यात्रा से संबंधित योजना बन सकती है. साथ ही, किसी महत्वपूर्ण या राजनीतिक व्यक्ति से अचानक मुलाकात होगी, जो भविष्य में आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक साबित होगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन उत्तम रहेगा. मानसिक रूप से कार्य समय पर पूरे होने से आप बेहद रिलैक्स महसूस करेंगे. शाम का समय परिवार के साथ हंसते-खेलते बीतेगा, जिससे दिनभर की शारीरिक थकान दूर हो जाएगी.

भाग्यशाली रंग: येलो

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: आज वरियान योग की शुभता पाने और वैवाहिक जीवन को सुखमय रखने के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें. आज के दिन श्री हरि को पीला चंदन और पीले फूल अर्पित करें, तथा विष्णु चालीसा का पाठ करें.

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