Aaj ka Singh Rashifal 26 April 2026: रविवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि शाम 06:07 तक रहेगी, जिसके उपरांत एकादशी तिथि का आरंभ होगा. आज रात्रि 08:27 तक मघा नक्षत्र और उसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र प्रभावी रहेगा. ग्रहों की चाल से आज वाशि, आनन्दादि, सुनफा और वृद्धि योग का सुखद संयोग बन रहा है.

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष है क्योंकि चन्द्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपकी राशि में मालव्य योग का प्रभाव भी बना रहेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं: सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक (लाभ-अमृत) और दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक (शुभ). राहुकाल दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक रहेगा. आज यात्रा के लिए पश्चिम दिशा सुखद रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बड़ी राहत लेकर आया है. पार्टनरशिप में लंबे समय से चल रही कानूनी पेचीदगियां आज आपसी बातचीत और सहमति से समाप्त हो जाएंगी. विदेशी क्लाइंट्स के साथ आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे, जिससे आपको एक लंबी अवधि का बड़ा अनुबंध (Long-term contract) प्राप्त हो सकता है. आप अपनी प्रभावी वाणी से किसी भी बिगड़े हुए सौदे को दोबारा पटरी पर लाने में सफल रहेंगे, जिससे कंपनी की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार आएगा.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और समर्पण को आज उचित पहचान मिलेगी. बॉस आपके काम से प्रभावित होकर आपको किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का अवसर प्रदान कर सकते हैं. करियर के लिहाज से यह एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है. नई संपत्ति या घर खरीदने के विचार में हैं, तो दक्षिण या पूर्व दिशा आपके लिए वैभवशाली रहेगी. किसी भी नए कार्य के लिए घर से निकलने से पहले अपने इष्ट देव का आशीर्वाद अवश्य लें.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए आज "अभ्यास ही सफलता की कुंजी" है. निरंतर प्रैक्टिस आपको पूर्णता की ओर ले जाएगी. जो जातक कला या प्रदर्शन के क्षेत्र में हैं, आज उनके प्रशंसकों की संख्या में भारी इजाफा होने के योग हैं. आपकी स्किल्स आपको भीड़ से अलग पहचान दिलाएंगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

चन्द्रमा के आपकी ही राशि में होने से आज आपका मन अत्यंत शांत और प्रफुल्लित रहेगा. परिवार में सुखद माहौल बना रहेगा और जीवनसाथी के साथ आपके वैचारिक मतभेद दूर होंगे. आज आप घर के लिए किसी कीमती वस्तु या सुख-सुविधा के साधनों की खरीदारी भी कर सकते हैं.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज आप काफी जागरूक नजर आएंगे. आप अपनी डाइट में फाइबर और विटामिन्स की मात्रा बढ़ाने का संकल्प लेंगे. यह बदलाव विशेष रूप से आपके मसूड़ों और दांतों को भविष्य के लिए स्वस्थ और सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाएगा. शारीरिक रूप से आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे.

भाग्यशाली अंक: 6

भाग्यशाली रंग: सिल्वर

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय:

आज सूर्य देव को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. इससे आपके आत्मविश्वास और मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

FAQs

1. आज घर या संपत्ति खरीदना कैसा रहेगा?

आज का दिन संपत्ति निवेश के लिए उत्तम है. दक्षिण या पूर्व दिशा आपके लिए शुभ फलदायी रहेगी.

2. व्यापार में विदेशी अनुबंध मिलने की कितनी संभावना है?

आज ग्रहों की स्थिति अनुकूल है, जिससे विदेशी क्लाइंट्स से लंबे समय के प्रोजेक्ट मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं.

3. स्वास्थ्य के लिए आज क्या विशेष करें?

आज अपनी डाइट में पोषक तत्वों को शामिल करें, खासकर फाइबर युक्त भोजन आपके ओरल हेल्थ (मसूड़ों) के लिए फायदेमंद रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.