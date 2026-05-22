Aaj ka Singh Rashifal 22 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी तिथि फिर सप्तमी रहेगी. आज पूरे दिन आश्लेषा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, वृद्धि योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा कर्क राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा और फूंक-फूंक कर कदम रखने का है. द्वादश चंद्रमा के कारण आज सबसे पहले अपने बढ़ते हुए अनचाहे खर्चों को कम कैसे किया जाए, उस गंभीर विषय पर गहराई से विचार करें. आज आपके बिजनेस में कुछ अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव आ सकते हैं; ऐसे में एक कुशल लीडर की तरह आप अपने एंप्लॉयड (कर्मचारियों) को इस कठिन समय में पूरा मोटिवेट (प्रेरित) रखें, ताकि काम प्रभावित न हो. बिजनेसमैन आज अपने कॉम्पिटिटर्स (प्रतिद्वंद्वियों) से पूरी तरह अलर्ट रहें, क्योंकि वे बाजार में आपके लिए किसी न किसी तरह की नई परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर सकते हैं.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन धैर्य और समझदारी से काम लेने का है. वर्तमान ग्रह स्थिति के कारण एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) के मन में जॉब में सैलरी की कमी होने या जॉब के चले जाने का अनजाना डर सता सकता है; लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता न करें, हालात जल्द ही पूरी तरह सामान्य होंगे, आप बस अपने काम पर ध्यान दें और चिंतन करें. वर्कप्लेस पर काम करते हुए यदि कोई तकनीकी या व्यावहारिक दिक्कत आ भी जाए, तो परेशान होने के बजाय अपने सीनियर साथियों और सहकर्मियों से सलाह लेने से बिल्कुल न चूकें. ऑफिस में हो रही किसी भी प्रकार की गंदी राजनीति या विवाद से खुद को पूरी तरह दूर रखें, अन्यथा आपके को-वर्कर्स के साथ आपके संबंध हमेशा के लिए बिगड़ सकते हैं; यदि कहीं बोलना ज्यादा ही जरूरी हो, तो बहुत शांतिपूर्वक और धैर्य से अपनी बात समझाने का प्रयास करें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शुक्रवार का दिन आत्ममुग्धता से बचने का है. स्टूडेंट्स आज किसी भी विषय में ओवर-कॉन्फिडेंस (अति-आत्मविश्वास) से पूरी तरह बचें और केवल अपनी पढ़ाई व लक्ष्य पर ध्यान देवें. अच्छी बात यह है कि आज आपकी लाइफ में कुछ ऐसे नए और बुद्धिमान दोस्त आ सकते हैं, जो भविष्य में आपके करियर और व्यक्तिगत विकास में बहुत काम आएंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और लव लाइफ (प्रेम जीवन) के लिहाज से आज का दिन सतर्कता और मधुरता का मिश्रण रहेगा. आज आपका लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर किसी पुरानी बात को लेकर आपको थोड़े शक की निगाहों से देख सकता है, इसलिए बातचीत में पूरी पारदर्शिता रखें और ऐसी कोई गलती न करें जिससे उनका विश्वास डगमगाए. इन सबके बीच, आज आप काम की व्यस्तता से थोड़ा समय निकालकर अपने परिवार की खुशी के लिए उनके साथ किसी शॉर्ट ट्रिप (लघु यात्रा) पर जा सकेंगे, जिससे घर का माहौल आनंदमय हो जाएगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन मानसिक भटकाव और थकान दे सकता है. नौकरी और व्यापार की चिंताओं के कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है, जिससे सिरदर्द की समस्या हो सकती है. खुद को शांत रखने के लिए योग और प्राणायाम का सहारा लें और यात्रा के दौरान खान-पान का विशेष ध्यान रखें.

भाग्यशाली रंग: रेड

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: आज द्वादश चंद्रमा के दोषों को दूर करने और मानसिक शांति के लिए शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को मिश्री और मखाने का भोग लगाएं. इसके साथ ही सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव को सुबह तांबे के पात्र से जल अर्पित करें.

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