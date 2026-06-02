Aaj ka Vrishabh Rashifal 2 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया तिथि फिर तृतीया तिथि रहेगी. आज रात्रि 10:06 तक मूला नक्षत्र फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, साध्य योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा धनु राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय नहीं बल्कि एक ही समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही धैर्य और दूरगामी सोच रखने का है. बाजार में चल रही किसी भी प्रकार की अनचाही अफवाहों से पूरी तरह बचें; विकट सिचुएशन (कठिन समय) के डर से अपना स्टॉक घाटे में बेचने की गलती बिल्कुल न करें, हमेशा लॉन्ग-टर्म सोचें. क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन गैप (बातचीत की कमी) होने की वजह से आज कोई बहुत बड़ी व्यावसायिक डील आपके हाथ से अचानक निकल सकती है, इसलिए को-फाउंडर्स या क्लाइंट से सीधे खुद बात करें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए मंगलवार का दिन संभलकर चलने और गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने का संकेत दे रहा है. एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) के मन में यदि करियर या काम को लेकर कोई बात या शंका है, तो उसे बॉस से कहकर तुरंत क्लियर (साफ) करें, लंबे समय तक अंदर रखकर घुटन पैदा न करें. अपने सीनियर्स के साथ तालमेल बनाकर चलें, उनकी बातों को गंभीरता से न लेना आपको बड़ी मुश्किलों में डाल सकता है. आज कोई बड़ा ब्रेक या प्रोजेक्ट आपको तब ही मिल सकता है जब आप हिडन एनिमी (गुप्त शत्रुओं) से पूरी तरह सावधान रहेंगे, अपनी योजना किसी को न बताएं.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन कड़े संघर्ष और चुनौतियों वाला रहने वाला है. आठवां चंद्रमा एकाग्रता भंग कर सकता है, जिससे छात्रों का पूरा दिन कुछ मानसिक कठिनाइयों से भरा रहेगा. शॉर्टकट के चक्कर में न पड़ें, केवल प्रामाणिक नोट्स और पढ़ाई पर ही अपना ध्यान लगाएं.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा सचेत रहने का संकेत दे रहा है. आठवें चंद्रमा के कारण आज आप परिवार में किसी सदस्य के खराब स्वास्थ्य या सेहत को लेकर काफी टेंशन (तनाव) में रह सकते हैं. बिजनेसमैन को आज अपने घरेलू और व्यावसायिक मामलों में घर के वरिष्ठों व बुजुर्गों की राय जरूर लेनी चाहिए, उनका समर्थन, सुझाव और सहयोग लेने में बिल्कुल भी न हिचकिचाएं.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अष्टम चंद्रमा सेहत को थोड़ा कमजोर कर सकता है. गुप्त शत्रुओं का डर और परिवार के सदस्य की बीमारी मानसिक तनाव को बढ़ा सकती है. ड्राइविंग करते समय या भारी उपकरणों का प्रयोग करते समय विशेष सावधानी बरतें, पर्याप्त नींद लें.

भाग्यशाली रंग: मैरून

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय: आज अष्टम चंद्रमा के दोषों को शांत करने और मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए माता लक्ष्मी या संतोषी माता की आराधना करें. आज के दिन सुबह या शाम को माता के सम्मुख घी का दीपक जलाकर उन्हें मिश्री या सफेद मिठाई का भोग लगाएं.

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