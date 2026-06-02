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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishabh Rashifal 2 June 2026: वृषभ राशि गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने पर ही मिलेगा बड़ा ब्रेक, किसी से शेयर न करें अपनी मुख्य योजना

Aaj ka Vrishabh Rashifal 2 June 2026: वृषभ राशि गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने पर ही मिलेगा बड़ा ब्रेक, किसी से शेयर न करें अपनी मुख्य योजना

Taurus Horoscope 2. June 2026: वृषभ राशि वालों को कम्युनिकेशन गैप और अफवाहों से रहना होगा सावधान, क्या मंगलवार को गुप्त शत्रुओं की वजह से हाथ से निकल सकती है बड़ी डील? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 02 Jun 2026 02:12 AM (IST)
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Aaj ka Vrishabh Rashifal 2 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया तिथि फिर तृतीया तिथि रहेगी. आज रात्रि 10:06 तक मूला नक्षत्र फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, साध्य योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा धनु राशि में रहेंगे.  वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय नहीं बल्कि एक ही समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही धैर्य और दूरगामी सोच रखने का है. बाजार में चल रही किसी भी प्रकार की अनचाही अफवाहों से पूरी तरह बचें; विकट सिचुएशन (कठिन समय) के डर से अपना स्टॉक घाटे में बेचने की गलती बिल्कुल न करें, हमेशा लॉन्ग-टर्म सोचें. क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन गैप (बातचीत की कमी) होने की वजह से आज कोई बहुत बड़ी व्यावसायिक डील आपके हाथ से अचानक निकल सकती है, इसलिए को-फाउंडर्स या क्लाइंट से सीधे खुद बात करें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए मंगलवार का दिन संभलकर चलने और गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने का संकेत दे रहा है. एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) के मन में यदि करियर या काम को लेकर कोई बात या शंका है, तो उसे बॉस से कहकर तुरंत क्लियर (साफ) करें, लंबे समय तक अंदर रखकर घुटन पैदा न करें. अपने सीनियर्स के साथ तालमेल बनाकर चलें, उनकी बातों को गंभीरता से न लेना आपको बड़ी मुश्किलों में डाल सकता है. आज कोई बड़ा ब्रेक या प्रोजेक्ट आपको तब ही मिल सकता है जब आप हिडन एनिमी (गुप्त शत्रुओं) से पूरी तरह सावधान रहेंगे, अपनी योजना किसी को न बताएं.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन कड़े संघर्ष और चुनौतियों वाला रहने वाला है. आठवां चंद्रमा एकाग्रता भंग कर सकता है, जिससे छात्रों का पूरा दिन कुछ मानसिक कठिनाइयों से भरा रहेगा. शॉर्टकट के चक्कर में न पड़ें, केवल प्रामाणिक नोट्स और पढ़ाई पर ही अपना ध्यान लगाएं.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा सचेत रहने का संकेत दे रहा है. आठवें चंद्रमा के कारण आज आप परिवार में किसी सदस्य के खराब स्वास्थ्य या सेहत को लेकर काफी टेंशन (तनाव) में रह सकते हैं. बिजनेसमैन को आज अपने घरेलू और व्यावसायिक मामलों में घर के वरिष्ठों व बुजुर्गों की राय जरूर लेनी चाहिए, उनका समर्थन, सुझाव और सहयोग लेने में बिल्कुल भी न हिचकिचाएं.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अष्टम चंद्रमा सेहत को थोड़ा कमजोर कर सकता है. गुप्त शत्रुओं का डर और परिवार के सदस्य की बीमारी मानसिक तनाव को बढ़ा सकती है. ड्राइविंग करते समय या भारी उपकरणों का प्रयोग करते समय विशेष सावधानी बरतें, पर्याप्त नींद लें.

भाग्यशाली रंग: मैरून
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 7
आज का विशेष उपाय: आज अष्टम चंद्रमा के दोषों को शांत करने और मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए माता लक्ष्मी या संतोषी माता की आराधना करें. आज के दिन सुबह या शाम को माता के सम्मुख घी का दीपक जलाकर उन्हें मिश्री या सफेद मिठाई का भोग लगाएं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 02 Jun 2026 02:12 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today
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