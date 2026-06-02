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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mithun Rashifal 2 June 2026: मिथुन राशि नेगेटिव फीडबैक को पर्सनलाइज्ड रिप्लाई से समझाएं जातक, संतुष्ट ग्राहक लाएगा नया बिजनेस

Aaj ka Mithun Rashifal 2 June 2026: मिथुन राशि नेगेटिव फीडबैक को पर्सनलाइज्ड रिप्लाई से समझाएं जातक, संतुष्ट ग्राहक लाएगा नया बिजनेस

Gemini Horoscope 2 June 2026: साध्य योग से मिथुन राशि वालों को मिलेगी जबरदस्त डील, क्या मंगलवार को कस्टमर नेगेटिव फीडबैक को पर्सनलाइज्ड रिप्लाई से संभालने से बढ़ेगा बंपर मुनाफा? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 02 Jun 2026 02:16 AM (IST)
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Aaj ka Mithun Rashifal 2 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया तिथि फिर तृतीया तिथि रहेगी. आज रात्रि 10:06 तक मूला नक्षत्र फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, साध्य योग का साथ मिलेगा. वहीं मिथुन राशि होने से भद्र योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा धनु राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक ही समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपके ब्रांड को मार्केट लीडर बनाने का साबित होगा. सातवें भाव का चंद्रमा होने से आज आपको साझेदारी के बिजनेस (Partnership) से जबरदस्त वित्तीय लाभ मिलेगा. आज आपकी कुंडली में साध्य योग का निर्माण होने से बिजनेसमैन को बाजार से कोई बहुत बड़ी डील अचानक मिलेगी; यहाँ तक कि शेयर मार्केट और वायदा बाजार में आपके द्वारा पहले परचेज (खरीदे) किए गए शेयर्स के दाम आज बहुत अप्स (ऊंचे) रहेंगे, जिससे प्रचुर धन लाभ होगा.

बिज़नेस में आज आप 'मार्केट लीडर' बनकर उभरेंगे और ग्लोबली आपका एक्सपोर्ट (विदेशी निर्यात) बहुत पॉजिटिव रहेगा. यदि आपके कस्टमर रिव्यू में कोई पुराना नेगेटिव फीडबैक आया है, तो आज ही उसे एक 'पर्सनलाइज्ड रिप्लाई' (व्यक्तिगत जवाब) के साथ अच्छे से समझाएं; क्योंकि हमेशा याद रखें—एक संतुष्ट ग्राहक ही बाजार से 10 नए ग्राहक आपके बिजनेस में जोड़ता है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए मंगलवार का दिन करियर का ग्राफ तेजी से ऊपर ले जाने और मानसिक शांति दिलाने वाला रहेगा. वर्कप्लेस पर आज काम में पूरा मन लगने की वजह से आपकी 'वर्क एफिशिएंसी' (कार्यक्षमता) बहुत शानदार रहेगी जो आपको तरक्की की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी. एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारी) ऑफिस में अपना कठिन परिश्रम इसी तरह जारी रखें, आज आपके लिए प्रमोशन और उन्नति के बड़े द्वार आसानी से खुल सकते हैं. दफ्तर का माहौल आज आपके अनुकूल बहुत अच्छा बना रहेगा, जिससे आपको काम करने के साथ-साथ थोड़ा आराम करने के बेहतरीन मौके भी आसानी से मिल जाएंगे, बॉस आपके काम से बेहद संतुष्ट रहेंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन अनुशासन में रहकर पढ़ाई को धार देने का संकेत दे रहा है. सातवां चंद्रमा तार्किक क्षमता को बढ़ाएगा. ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि स्टूडेंट्स आज किसी भी प्रकार के ओवरकॉन्फिडेंस (अहंकार या अति-आत्मविश्वास) में बिल्कुल न रहते हुए केवल अपनी मुख्य पढ़ाई पर ध्यान दें. अपने बनाए गए टाइम-टेबल के अनुसार नियमित रूप से पढ़ाई करते रहें, तभी फ्यूचर में रैंक बरकरार रख पाएंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और सामाजिक जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों की बहार लेकर आया है. आज आप फैमिली के सभी सदस्यों के साथ एक बेहतरीन आपसी तालमेल और सामंजस्य बनाए रखने में पूरी तरह सफल होंगे, जिससे घर में शांति रहेगी. सोशल लेवल (सामाजिक स्तर) पर आज आपके मान-सम्मान, साख और प्रतिष्ठा में जबरदस्त वृद्धि होगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही शानदार, ऊर्जावान और स्फूर्तिमय बना रहेगा. व्यापार में हुए बंपर मुनाफे और शेयर्स के दाम बढ़ने से मानसिक रूप से आप बेहद खुश और रिलैक्स महसूस करेंगे. शारीरिक स्वास्थ्य पूरी तरह सुदृढ़ रहेगा.

भाग्यशाली रंग: पिंक
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 9
आज का विशेष उपाय: आज साध्य योग की महाशुभता पाने और व्यापार में बंपर मुनाफे के लिए भगवान गणेश की आराधना करें. आज के दिन सुबह या शाम गणेश जी को बेसन के लड्डू या मोदक का भोग लगाएं और उन्हें हरी दूर्वा अर्पित करते हुए आरती करें. 

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 02 Jun 2026 02:16 AM (IST)
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