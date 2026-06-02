Aaj ka Mithun Rashifal 2 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया तिथि फिर तृतीया तिथि रहेगी. आज रात्रि 10:06 तक मूला नक्षत्र फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, साध्य योग का साथ मिलेगा. वहीं मिथुन राशि होने से भद्र योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा धनु राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक ही समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपके ब्रांड को मार्केट लीडर बनाने का साबित होगा. सातवें भाव का चंद्रमा होने से आज आपको साझेदारी के बिजनेस (Partnership) से जबरदस्त वित्तीय लाभ मिलेगा. आज आपकी कुंडली में साध्य योग का निर्माण होने से बिजनेसमैन को बाजार से कोई बहुत बड़ी डील अचानक मिलेगी; यहाँ तक कि शेयर मार्केट और वायदा बाजार में आपके द्वारा पहले परचेज (खरीदे) किए गए शेयर्स के दाम आज बहुत अप्स (ऊंचे) रहेंगे, जिससे प्रचुर धन लाभ होगा.

बिज़नेस में आज आप 'मार्केट लीडर' बनकर उभरेंगे और ग्लोबली आपका एक्सपोर्ट (विदेशी निर्यात) बहुत पॉजिटिव रहेगा. यदि आपके कस्टमर रिव्यू में कोई पुराना नेगेटिव फीडबैक आया है, तो आज ही उसे एक 'पर्सनलाइज्ड रिप्लाई' (व्यक्तिगत जवाब) के साथ अच्छे से समझाएं; क्योंकि हमेशा याद रखें—एक संतुष्ट ग्राहक ही बाजार से 10 नए ग्राहक आपके बिजनेस में जोड़ता है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए मंगलवार का दिन करियर का ग्राफ तेजी से ऊपर ले जाने और मानसिक शांति दिलाने वाला रहेगा. वर्कप्लेस पर आज काम में पूरा मन लगने की वजह से आपकी 'वर्क एफिशिएंसी' (कार्यक्षमता) बहुत शानदार रहेगी जो आपको तरक्की की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी. एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारी) ऑफिस में अपना कठिन परिश्रम इसी तरह जारी रखें, आज आपके लिए प्रमोशन और उन्नति के बड़े द्वार आसानी से खुल सकते हैं. दफ्तर का माहौल आज आपके अनुकूल बहुत अच्छा बना रहेगा, जिससे आपको काम करने के साथ-साथ थोड़ा आराम करने के बेहतरीन मौके भी आसानी से मिल जाएंगे, बॉस आपके काम से बेहद संतुष्ट रहेंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन अनुशासन में रहकर पढ़ाई को धार देने का संकेत दे रहा है. सातवां चंद्रमा तार्किक क्षमता को बढ़ाएगा. ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि स्टूडेंट्स आज किसी भी प्रकार के ओवरकॉन्फिडेंस (अहंकार या अति-आत्मविश्वास) में बिल्कुल न रहते हुए केवल अपनी मुख्य पढ़ाई पर ध्यान दें. अपने बनाए गए टाइम-टेबल के अनुसार नियमित रूप से पढ़ाई करते रहें, तभी फ्यूचर में रैंक बरकरार रख पाएंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और सामाजिक जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों की बहार लेकर आया है. आज आप फैमिली के सभी सदस्यों के साथ एक बेहतरीन आपसी तालमेल और सामंजस्य बनाए रखने में पूरी तरह सफल होंगे, जिससे घर में शांति रहेगी. सोशल लेवल (सामाजिक स्तर) पर आज आपके मान-सम्मान, साख और प्रतिष्ठा में जबरदस्त वृद्धि होगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही शानदार, ऊर्जावान और स्फूर्तिमय बना रहेगा. व्यापार में हुए बंपर मुनाफे और शेयर्स के दाम बढ़ने से मानसिक रूप से आप बेहद खुश और रिलैक्स महसूस करेंगे. शारीरिक स्वास्थ्य पूरी तरह सुदृढ़ रहेगा.

भाग्यशाली रंग: पिंक

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 9

आज का विशेष उपाय: आज साध्य योग की महाशुभता पाने और व्यापार में बंपर मुनाफे के लिए भगवान गणेश की आराधना करें. आज के दिन सुबह या शाम गणेश जी को बेसन के लड्डू या मोदक का भोग लगाएं और उन्हें हरी दूर्वा अर्पित करते हुए आरती करें.

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