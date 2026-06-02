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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kark Rashifal 2 June 2026: कर्क राशि चोरी और लीकेज रोकने को सीसीटीवी व फायरवॉल करें अपडेट, सुरक्षा से ही होगी बड़ी बचत

Aaj ka Kark Rashifal 2 June 2026: कर्क राशि चोरी और लीकेज रोकने को सीसीटीवी व फायरवॉल करें अपडेट, सुरक्षा से ही होगी बड़ी बचत

Cancer Horoscope 2 June 2026: ऑनलाइन बिजनेस में लीकेज और चोरी रोकने के लिए सीसीटीवी-फायरवॉल अपडेट करने का है बेस्ट दिन, क्या मंगलवार को वर्क-लाइफ बैलेंस से मिलेगी बड़ी राहत? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 02 Jun 2026 02:42 AM (IST)
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Aaj ka Kark Rashifal 2 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया तिथि फिर तृतीया तिथि रहेगी. आज रात्रि 10:06 तक मूला नक्षत्र फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, साध्य योग का साथ मिलेगा. वहीं कर्क राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा धनु राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक ही समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन सुरक्षात्मक कदम उठाने और आर्थिक रूप से सक्षम होने का साबित होगा. जो जातक अपने 'पुस्तैनी बिजनेस' (खानदानी व्यापार) से जुड़े हैं, उन्हें आज परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा; साथ ही बाजार के कुछ हिडन सोर्सेज (गुप्त माध्यमों) से अचानक बड़ा धन लाभ होगा, जिससे बिज़नेसमैन के लिए समय बहुत पॉजिटिव रहेगा. 

ज्योतिषाचार्य की विशेष सलाह है कि अगर आपके ऑनलाइन या फिजिकल बिजनेस में किसी प्रकार के लीकेज (नुकसान) या चोरी का डर है, तो आज ही अपनी दुकान के सीसीटीवी (CCTV) कैमरों और कंपनी के डिजिटल फायरवॉल (Firewall) को तुरंत अपडेट करें; क्योंकि हमेशा याद रखें—आज के समय में सुरक्षा ही आपकी सबसे बड़ी बचत है. इकोनॉमिक लेवल (आर्थिक स्तर) पर आज आप पूरी तरह सक्षम होंगे और अपने सभी लंबित (पेंडिंग) ऑर्डर्स बिल्कुल समय पर कंप्लीट कर पाएंगे. आज 'नॉलेज शेयरिंग' का दिन है; अपनी सर्विस या प्रोडक्ट के बारे में सोशल मीडिया पर एक एजुकेशनल वीडियो या ब्लॉग पोस्ट करें. जब लोग इंटरनेट पर आप पर एक अथॉरिटी (विशेषज्ञ) के रूप में भरोसा करेंगे, तो आपके बिजनेस की सेल्स (बिक्री) अपने आप तेजी से बढ़ेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और अकाउंट्स फील्ड के लोगों के लिए मंगलवार का दिन मानसिक संबल और कंपनी की नई नीतियों से लाभ उठाने का रहेगा. वर्कप्लेस पर आज आपको अचानक 'वर्क-लाइफ बैलेंस' (काम और निजी जीवन में संतुलन) से जुड़ी कोई बहुत अच्छी और बड़ी खबर मिल सकती है; कंपनी की आई किसी नई एचआर पॉलिसी या हाइब्रिड वर्क मॉडल (घर और दफ्तर दोनों से काम) से आपको सीधे बड़ा फायदा होगा. 

जो एंप्लॉयड पर्सन अकाउंट्स या फाइनेंस से संबंधित जॉब करने वाले हैं, उनके लिए आज का दिन बेहद शुभ है; दफ्तर में कार्यभार (काम का बोझ) कम होने से आज आप शाम के समय कोई पार्ट-टाइम जॉब या नया गिग वर्क करने का एक बड़ा विचार आसानी से बना सकते हैं, जो आपकी आय बढ़ाएगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन निरंतरता बनाए रखने का संदेश दे रहा है. छठा चंद्रमा प्रतियोगिता की भावना को बढ़ाएगा. कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स (प्रतियोगी छात्र) आज अपनी गजब की 'निरंतरता' (कंसिस्टेंसी) और डेली रूटीन के बल पर पढ़ाई में तेजी से आगे बढ़ेंगे, जिससे मुश्किल टॉपिक्स को भी वे आसानी से कवर कर पाने में पूरी तरह सफल रहेंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों की बहार और संतान का सुख देने वाला रहेगा. छठे चंद्रमा के प्रभाव से आज आपकी संतान की पुरानी चल रही सेहत या बीमारी में गजब का सुधार देखने को मिलेगा, जिससे माता-पिता की बड़ी चिंता दूर होगी. लव और लाइफ पार्टनर की बात करें तो आज किसी छोटी बात को लेकर आपस में मामूली वैचारिक बहस या नोकझोंक होने की आशंका है, लेकिन इसके बावजूद आपके बीच आपसी प्यार और विश्वास पूरी तरह पहले जैसा मजबूत बना रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से छठे चंद्रमा और हिडन सोर्स से धन लाभ होने के कारण आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बहुत सुदृढ़ बना रहेगा. बच्चों की बीमारी ठीक होने से मन पूरी तरह रिलैक्स महसूस करेगा. वर्किंग आवर्स सुधरने से आंखों और दिमाग की थकान पूरी तरह दूर रहेगी.

भाग्यशाली रंग:  ऑरेंज
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 3
आज का विशेष उपाय: आज छठे चंद्रमा के दोषों को शांत करने और बिजनेस सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मां संतोषी या मां दुर्गा की आराधना करें. आज के दिन संध्या समय माता के सम्मुख घी का दीपक जलाएं और उन्हें गुड़-चने का भोग लगाकर आरती करें.

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 02 Jun 2026 02:42 AM (IST)
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