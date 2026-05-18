Aaj ka Singh Rashifal 18 May 2026: ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया तिथि फिर तृतीया रहेगी. आज सुबह 11:32 तक रोहिणी नक्षत्र फिर मृगशिरा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, सुकर्मा योग, सर्वार्थसिद्धि योग, सर्वाअमृत योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा रात्रि 10:05 के बाद मिथुन राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय note कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नई ऊंचाइयों को छूने वाला साबित होगा. ग्रह स्थितियां बदलने से बिजनेसमैन आज अपने बिजनेस को नई सोच और अद्भुत ऊर्जा के साथ एक नए मुकाम पर ले जाएंगे. आज आप और मार्केट के सबसे बड़े डीलर मिलकर एक ऐसा मजबूत सिस्टम बनाएंगे जिससे आपके प्रॉडक्ट की कोस्ट (लागत) कम होगी और मुनाफा पहले से कहीं ज्यादा होगा. यदि आप किसी नई बड़ी डील को फाइनल करने जा रहे हैं, तो आज सोमवार को सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक व दोपहर 04:00 से 06:00 बजे के मध्य करना आपके लिए सबसे अधिक भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कूटनीतिक जीत लेकर आया है. ऑफिस की जो राजनीति कल तक आपके काम में बड़ी बाधा बनी हुई थी, आज वही राजनीति पूरी तरह आपके पक्ष में मुड़ती हुई दिखाई देगी. आप अपनी बेहतरीन कूटनीति से कार्यक्षेत्र के माहौल को अपने अनुकूल बना लेंगे. प्रोजेक्ट कंप्लीशन और प्रमोशन की राह में लंबे समय से चल रहा कोई जटिल प्रोजेक्ट आज आपकी विशेष रचनात्मकता के कारण सफलतापूर्वक संपन्न होगा, जिससे कंपनी में आपकी साख और प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा बढ़ेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

खिलाड़ियों और खेल जगत से जुड़े युवाओं (स्पोर्ट्स पर्सन) के लिए यह समय पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला साबित होगा. ग्रहों की अनुकूलता के कारण आपकी फुर्ती और रणनीतिक कौशल आपको हर मुकाबले में शानदार जीत दिलाएंगे. आपकी इस सफलता से आपको खेल के मैदान पर बड़ा सम्मान और नई पहचान हासिल होगी.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के मामले में आज का दिन खुशियों की बड़ी सौगात लेकर आएगा. मैरिड पर्सन के लिए लाइफ पार्टनर के साथ आपसी समझ और तालमेल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगा, जिससे घर में किसी मांगलिक कार्य या धार्मिक उत्सव की प्लानिंग बन सकती है. माता-पिता और बड़ों के सहयोग से घर का वातावरण बेहद भक्तिमय, सकारात्मक और शांत बना रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा. आप शारीरिक रूप से खुद को बेहद ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करेंगे. लंबे समय से परेशान कर रही पुरानी बीमारियों से आज आपको बड़ी मुक्ति मिलेगी. सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए दिनचर्या को अनुशासित रखें.

भाग्यशाली अंक, रंग एवं उपाय

भाग्यशाली रंग: मैरून (Maroon)

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 9

आज का विशेष उपाय: सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल में चंदन और शहद मिलाकर अर्पित करें. शुभ चौघड़िया समय में महत्वपूर्ण व्यापारिक निर्णय लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.