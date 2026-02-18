हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj ka Singh Rashifal 18 February 2026: सिंह राशि आज का दिन व्यापार और परिवार के लिए शुभ, जानिए सितारों का हाल?

Aaj ka Singh Rashifal 18 February 2026: सिंह राशि आज का दिन व्यापार और परिवार के लिए शुभ, जानिए सितारों का हाल?

Leo Horoscope 18 February 2026: सिंह राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए सिंह राशि के जातकों के लिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 18 Feb 2026 04:00 AM (IST)
Preferred Sources

Singh Rashifal 18 February 2026 in Hindi: आज का दिन आपके लिए व्यावसायिक और पारिवारिक दोनों मोर्चों पर संतुलित रहेगा. चंद्रमा का 7वें भाव में होना पार्टनरशिप बिजनेस और संबंधों में लाभ और सहयोग का संकेत दे रहा है.

सही योजना और रणनीति अपनाकर आप दिन का अधिकतम फायदा उठा सकते हैं.

बांग्लादेश 2026: तारिक रहमान का राज्याभिषेक या कांटों भरा ताज? नक्षत्रों की टेढ़ी चाल और भविष्य की बड़ी भविष्यवाणियां

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. पुराने जोड़ों के दर्द में कुछ राहत महसूस होगी. दिनभर अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का संतुलन बनाए रखें.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यवसाय में सही समय पर लिए गए निर्णय आपको तरक्की दिला सकते हैं. व्यावसायिक यात्रा या मीटिंग का अवसर लाभदायक रहेगा. आमदनी में हल्की बढ़ोतरी के संकेत हैं.

जॉब और करियर (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों को काम के सिलसिले में कुछ कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन संयम और मेहनत से स्थिति संभाली जा सकती है. अपने स्किल्स को बेहतर बनाने और समय प्रबंधन पर ध्यान दें.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

स्टूडेंट्स के लिए दिन ज्ञानवर्धक रहेगा. टीचर्स से मिलने वाली सलाह और मार्गदर्शन भविष्य में सफलता दिलाने में मददगार होगी.

लव और फैमिली (Love & Family)

घर-परिवार में प्रेम और सौहार्द का वातावरण रहेगा. धार्मिक कार्यक्रमों या आयोजन में भागीदारी लाभकारी होगी. परिवार के साथ बैठकर भविष्य की योजना बनाना फायदेमंद रहेगा.

  • भाग्यशाली रंग: वाइट
  • भाग्यशाली अंक: 3
  • अशुभ अंक: 7

अचूक उपाय: आज अपने कार्य और संबंधों में संतुलन बनाए रखें. किसी भी बड़े निर्णय से पहले योजना बनाना और समय का ध्यान रखना शुभ रहेगा.

(FAQs)

1. क्या आज पार्टनरशिप बिजनेस में लाभ संभव है?
हां, चंद्रमा की स्थिति लाभ और सहयोग का संकेत दे रही है.

2. क्या धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेना लाभकारी रहेगा?
जी हां, पारिवारिक या सामुदायिक कार्यक्रम में भाग लेने से संबंध मजबूत होंगे और मानसिक संतोष मिलेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 18 Feb 2026 04:00 AM (IST)
Tags :
Leo Horoscope Daily Horoscope Singh Rashifal
