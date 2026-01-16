हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSingh Rashifal 17 January 2026: सिंह राशि की पढ़ाई और करियर चमकेगा, टेक्नोलॉजी से बदलेगी किस्मत

Singh Rashifal 17 January 2026: सिंह राशि की पढ़ाई और करियर चमकेगा, टेक्नोलॉजी से बदलेगी किस्मत

Leo Horoscope 17 January 2026: सिंह राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े सिंह राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 16 Jan 2026 09:26 PM (IST)
Singh Rashifal 17 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके पंचम भाव में विराजमान है, जिससे बुद्धि, शिक्षा, रचनात्मकता और निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी. विद्यार्थियों के लिए यह दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा और पढ़ाई में स्पष्ट सुधार देखने को मिलेगा.

करियर और जॉब राशिफल
नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन व्यस्त लेकिन फलदायक रहेगा. ऑफिस में आ रही समस्याओं को सुलझाने के लिए आपकी सलाह और अनुभव की जरूरत पड़ सकती है. ऐसे समय में अपने ज्ञान और समझ का पूरा उपयोग करें, इससे आपकी साख बढ़ेगी. ध्यान रखें कि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए अवैध या गलत तरीकों का सहारा न लें, अन्यथा भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

बिजनेस राशिफल
टूर, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक बिजनेस से जुड़े लोगों को रिन्यूवल और दस्तावेजी कार्यों में देरी नहीं करनी चाहिए. समय रहते इन कार्यों को पूरा करना आपके लिए बेहद जरूरी है. बिजनेस में नई तकनीक का उपयोग करने से आपकी ग्रोथ तेज होगी और प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने का अवसर मिलेगा. प्लानिंग और प्लॉटिंग से जुड़े कार्य यदि समय पर पूरे किए गए, तो आपको नए प्रोजेक्ट मिलने की पूरी संभावना है.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. आय के नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना भी जरूरी होगा. तकनीक और विकास से जुड़े निवेश भविष्य में लाभ दे सकते हैं.

लव और फैमिली राशिफल
परिवार का सहयोग बना रहेगा और घर का वातावरण सामान्य रहेगा. न्यू जनरेशन के जातकों के मित्र मंडली में नए लोग जुड़ सकते हैं, लेकिन दोस्ती बढ़ाने से पहले व्यक्ति को अच्छे से परख लें. प्रेम संबंधों में स्पष्टता और विश्वास बनाए रखना जरूरी है.

हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा, लेकिन छोटी सी लापरवाही भी नुकसान पहुंचा सकती है. खानपान, नींद और दिनचर्या पर ध्यान दें. आज ज्यादा से ज्यादा दान-पुण्य और सेवा कार्यों में समय लगाना आपके मानसिक संतुलन के लिए अच्छा रहेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल
विद्यार्थियों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए दिन सकारात्मक है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग ब्राउन रहेगा. भाग्यशाली अंक 4 है और 7 से दूरी बनाए रखें.
उपाय: आज सूर्य देव को जल अर्पित करें और जरूरतमंद को भोजन दान करें, इससे सफलता और सम्मान में वृद्धि होगी.

FAQs
प्रश्न 1 क्या आज बिजनेस में नई तकनीक अपनाना सही रहेगा
उत्तर: हां, इससे ग्रोथ और लाभ के अवसर बढ़ेंगे.

प्रश्न 2 विद्यार्थियों के लिए दिन कैसा रहेगा
उत्तर: पढ़ाई में सुधार और अच्छी खबर मिलने के योग हैं.

प्रश्न 3 स्वास्थ्य को लेकर किस बात का ध्यान रखें
उत्तर: छोटी लापरवाही से बचें और नियमित दिनचर्या बनाए रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 16 Jan 2026 09:26 PM (IST)
Leo Horoscope Singh Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026
