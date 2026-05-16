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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 16 May 2026: सिंह राशि वालों को संतान से मिलेगा बड़ा सरप्राइज, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत

Aaj ka Singh Rashifal 16 May 2026: सिंह राशि वालों को संतान से मिलेगा बड़ा सरप्राइज, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत

Leo Horoscope 16 May 2026: सिंह राशि 9वें चंद्रमा से भाग्य चमकेगा और संतान की बड़ी उपलब्धि से मन गर्व से भरेगा. जानिए सिंह राशि के लिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 16 May 2026 03:20 AM (IST)
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Aaj ka Singh Rashifal 16 May 2026: आज शनि जयंती और ज्येष्ठ अमावस्या का पावन पर्व है. सिंह राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 9वें भाव (भाग्य और धर्म स्थान) में गोचर कर रहे हैं. आज आपकी राशि पर लक्ष्मी योग, सौभाग्य योग और बुधादित्य योग का विशेष प्रभाव रहेगा, जिससे आपकी सोशल लाइफ बेहतरीन होगी और भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा.

व्यापार और वित्त (Business & Finance)

आर्थिक और व्यापारिक मोर्चे पर आज आप "असंभव को संभव" बनाएंगे. बिजनेसमैन अपने दृढ़ आत्मविश्वास के बल पर उन चुनौतियों को भी आसानी से पार कर लेंगे, जो कल तक बड़ी बाधा लग रही थीं. बिजनेस की रुकावटें पूरी तरह खत्म होंगी और विदेशी संपर्कों या विदेशी मुद्रा के अर्जन से आपका मुनाफा बढ़ेगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर होगा.

नौकरी और करियर (Job & Career)

16 मई का यह दिन आपके करियर के लिए मील का पत्थर (Milestone) साबित होने वाला है. किसी बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट या इंटरनेशनल डील पर आज आपकी मुहर लग सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी लीडरशिप की सराहना होगी; दफ्तर के टीम मेंबर्स आपको अपना आदर्श मानेंगे. आपके आने से वर्कप्लेस पर एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा, जो आपसी सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.

शिक्षा और संतान (Education & Offspring)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन गौरव के क्षण लेकर आया है. संतान की ओर से किसी बड़ी उपलब्धि, मेडल या पुरस्कार मिलने का समाचार मिल सकता है, जिससे आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा. विद्यार्थियों के लिए भी दिन शानदार है; प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) के परिणाम आपके पक्ष में आने के प्रबल योग बने हुए हैं.

स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति (Health & Mind)

भाग्य स्थान का चंद्रमा आपको मानसिक चिंताओं से मुक्त रखेगा. लंबे समय से चली आ रही मानसिक थकान आज पूरी तरह गायब रहेगी. आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे, जिससे पेंडिंग पड़े धार्मिक और सामाजिक कार्य भी समय पर पूरे होंगे.

  • भाग्यशाली रंग: मैरून (साहस और नेतृत्व का प्रतीक)
  • भाग्यशाली अंक: 5
  • अशुभ अंक: 1
  • आज का उपाय: शनि जयंती पर शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं और शनि चालीसा का पाठ करें. बड़ों का आशीर्वाद लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 16 May 2026 03:20 AM (IST)
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