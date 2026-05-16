Aaj ka Singh Rashifal 16 May 2026: आज शनि जयंती और ज्येष्ठ अमावस्या का पावन पर्व है. सिंह राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 9वें भाव (भाग्य और धर्म स्थान) में गोचर कर रहे हैं. आज आपकी राशि पर लक्ष्मी योग, सौभाग्य योग और बुधादित्य योग का विशेष प्रभाव रहेगा, जिससे आपकी सोशल लाइफ बेहतरीन होगी और भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा.

व्यापार और वित्त (Business & Finance)

आर्थिक और व्यापारिक मोर्चे पर आज आप "असंभव को संभव" बनाएंगे. बिजनेसमैन अपने दृढ़ आत्मविश्वास के बल पर उन चुनौतियों को भी आसानी से पार कर लेंगे, जो कल तक बड़ी बाधा लग रही थीं. बिजनेस की रुकावटें पूरी तरह खत्म होंगी और विदेशी संपर्कों या विदेशी मुद्रा के अर्जन से आपका मुनाफा बढ़ेगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर होगा.

नौकरी और करियर (Job & Career)

16 मई का यह दिन आपके करियर के लिए मील का पत्थर (Milestone) साबित होने वाला है. किसी बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट या इंटरनेशनल डील पर आज आपकी मुहर लग सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी लीडरशिप की सराहना होगी; दफ्तर के टीम मेंबर्स आपको अपना आदर्श मानेंगे. आपके आने से वर्कप्लेस पर एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा, जो आपसी सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.

शिक्षा और संतान (Education & Offspring)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन गौरव के क्षण लेकर आया है. संतान की ओर से किसी बड़ी उपलब्धि, मेडल या पुरस्कार मिलने का समाचार मिल सकता है, जिससे आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा. विद्यार्थियों के लिए भी दिन शानदार है; प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) के परिणाम आपके पक्ष में आने के प्रबल योग बने हुए हैं.

स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति (Health & Mind)

भाग्य स्थान का चंद्रमा आपको मानसिक चिंताओं से मुक्त रखेगा. लंबे समय से चली आ रही मानसिक थकान आज पूरी तरह गायब रहेगी. आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे, जिससे पेंडिंग पड़े धार्मिक और सामाजिक कार्य भी समय पर पूरे होंगे.

भाग्यशाली रंग: मैरून (साहस और नेतृत्व का प्रतीक)

मैरून (साहस और नेतृत्व का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 5

5 अशुभ अंक: 1

1 आज का उपाय: शनि जयंती पर शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं और शनि चालीसा का पाठ करें. बड़ों का आशीर्वाद लें.

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