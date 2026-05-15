Aaj ka Singh Rashifal 15 May 2026: ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 08.32 बजे तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा. आज रात्रि 08.15 बजे तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा और उसके पश्चात भरणी नक्षत्र प्रभावी होगा. सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन आध्यात्मिक और भाग्यशाली रहने वाला है. चंद्रमा आज आपके 9वें भाव (भाग्य भाव) में विराजमान हैं, जिससे अच्छे कर्मों के फलस्वरूप आपका भाग्य चमकेगा. आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य, लक्ष्मी और सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रबल साथ मिल रहा है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08.15 से 10.15 और दोपहर 01.15 से 02.15 का समय श्रेष्ठ है. सुबह 10.30 से 12.00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

व्यापार और व्यवसाय (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज आपकी दूरदर्शिता (Vision) आपको बड़ी सफलता दिलाएगी. मार्केट की विकट परिस्थितियों के बीच आपकी सूझबूझ काम आएगी और आप अपने बिजनेस के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प चुनने में सफल रहेंगे. आर्थिक मजबूती के लिए आज का दिन उत्तम है; यदि आप बैंक से ओवरड्राफ्ट या नई लोन लिमिट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आज आपको तुरंत मंजूरी मिल सकती है. आपकी साख बाजार में और भी मजबूत होगी.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र पर आज आप पूरे समर्पण के साथ काम करेंगे. सीनियर और बॉस के मार्गदर्शन (Direction) में काम करना आपके लिए गर्व की बात होगी. आप अपने टारगेट को पूरा करने के लिए जी-जान लगा देंगे, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आपकी सतर्कता और यूनिक कार्यशैली के कारण आपके प्रोजेक्ट की कॉपी होने का कोई डर नहीं रहेगा. आपकी प्रोफेशनल अप्रोच दूसरों से बिल्कुल अलग और सुरक्षित रहेगी.

लव और फैमिली (Love & Family)

पारिवारिक और निजी जीवन में आज खुशियों की दस्तक हो सकती है. अविवाहित (Unmarried) जातकों के लिए आज का दिन बहुत खास है; किसी पुराने मित्र के माध्यम से आपको एक बहुत ही शानदार लाइफ पार्टनर का प्रस्ताव मिल सकता है. परिवार में बड़ों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और भाग्य भाव का चंद्रमा घर में सुख-शांति और धार्मिक माहौल बनाए रखेगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा है. खिलाड़ियों (Players) के लिए आज कोई बड़ा मेडल या ट्रॉफी जीतने का प्रबल योग बन रहा है. आपकी महीनों की कड़ी मेहनत आज रंग लाएगी और आपको अपनी फील्ड में विशेष पहचान मिलेगी. छात्रों का मन भी आज रचनात्मक कार्यों में खूब लगेगा.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन मानसिक शांति का है. ध्यान (Meditation) और योग का सहारा लेने से आपको आत्मिक शांति मिलेगी. लंबे समय से चले आ रहे पुराने तनाव आज पूरी तरह से गायब हो जाएंगे. आप स्वयं को भीतर से बहुत शांत और सकारात्मक महसूस करेंगे, जिसका असर आपके चेहरे की चमक पर भी दिखाई देगा.

वित्त और निवेश (Finance)

आर्थिक पक्ष आज बहुत मजबूत रहेगा. भाग्य का साथ मिलने से धन का आगमन सुगम होगा. बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी आपकी जरूरतें आसानी से पूरी होंगी. भविष्य के लिए किए गए सुरक्षित निवेश आज आपको मानसिक संबल प्रदान करेंगे. दान-पुण्य के कार्यों में भी आपका धन व्यय होगा, जो आपके आत्मिक संतोष को बढ़ाएगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: लाल (Red)

भाग्यशाली अंक:

अनलक्की अंक: 5

आज का विशेष उपाय: भगवान विष्णु को केसरिया तिलक लगाएं और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें. लाल चंदन का तिलक लगाकर घर से निकलना शुभ रहेगा.

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