Singh Rashifal 15 January 2026: प्रॉपर्टी विवाद से लेकर सेहत तक, जानें आज क्या है खास आपके लिए?
Leo Horoscope 15 January 2026: सिंह राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े सिंह राशिफल.
Singh Rashifal 15 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके चतुर्थ भाव में स्थित रहेगा, जिसके कारण घरेलू और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी. मन थोड़ा अस्थिर रह सकता है, इसलिए भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय लेने से बचें.
सिंह राशि करियर और वर्कस्पेस राशिफल:
एंप्लॉयड पर्सन को कार्यस्थल पर किसी प्रोजेक्ट से जुड़े निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए. सीनियर्स आपकी परख कर सकते हैं, इसलिए जिम्मेदारी से काम लें. वर्कस्पेस पर किसी भी तरह की बैकबाइटिंग से बचें और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखें, वरना बेवजह की परेशानी खड़ी हो सकती है.
सिंह राशि व्यापार और निवेश राशिफल:
पार्टनरशिप बिजनेस में फाइनेंस से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. लेन-देन में पूरी पारदर्शिता रखें. शेयर मार्केट में निवेश करते समय विशेष सावधानी बरतें. बहुत बड़ी धनराशि का निवेश करने से फिलहाल बचना ही समझदारी होगी.
सिंह राशि धन और संपत्ति राशिफल:
प्रॉपर्टी को लेकर किसी प्रकार का विवाद सामने आ सकता है. दस्तावेजों की जांच किए बिना कोई भी कदम न उठाएं. कानूनी मामलों में अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा.
सिंह राशि सामाजिक और नई पीढ़ी राशिफल:
न्यू जनरेशन को सलाह दी जाती है कि दूसरों के निजी मामलों, खासकर कपल्स के झगड़ों में हस्तक्षेप न करें. दूसरों के मामलों में दखल देना आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है.
सिंह राशि शिक्षा राशिफल:
स्टूडेंट्स पढ़ाई में ढिलाई और आलस्य से बचें. लगातार प्रयास करते रहने से ही अच्छे परिणाम मिलेंगे. कुछ छात्र मानसिक तनाव से राहत पाने के लिए छोटी ट्रिप की योजना बना सकते हैं.
सिंह राशि पारिवारिक और वैवाहिक जीवन राशिफल:
मेरिड लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री से गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. आपसी संवाद बनाए रखना बेहद जरूरी रहेगा.
सिंह राशि स्वास्थ्य राशिफल:
सेहत के लिहाज से आयरन और कैल्शियम युक्त आहार का सेवन बढ़ाएं. हड्डियों और रक्त से जुड़ी समस्याओं की आशंका बनी रह सकती है, इसलिए लापरवाही न करें.
सिंह राशि शुभ संकेत:
लकी कलर – स्काई ब्लू
लकी नंबर – 9
अनलकी नंबर – 3
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
