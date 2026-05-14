Aaj ka Singh Rashifal 14 May 2026: गुरुवार के दिन ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 11.21 बजे तक रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा. आज रात्रि 10.34 बजे तक रेवती नक्षत्र रहेगा और उसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र प्रभावी होगा. आज ग्रहों के राजा सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग बन रहा है, साथ ही प्रीति और सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग भी है. कन्या राशि के लिए चंद्रमा आज 7वें भाव में गोचर करेंगे, जो वैवाहिक जीवन और साझेदारी के लिए अत्यंत शुभ है. आज दो विशेष शुभ समय हैं: सुबह 07.00 से 08.00 बजे तक और शाम 05.00 से 06.00 बजे तक. दोपहर 01.30 से 03.00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस समय नए कार्यों से बचें.

व्यापार और धन (Business & Finance):

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन काफी सावधानी बरतने का है. फैमिली के मध्य बिजनेस को लेकर कोई गंभीर विवाद उत्पन्न हो सकता है, जो आपके पुराने और स्थापित बिजनेस की नींव को प्रभावित कर सकता है. ग्रह गोचर विपरीत होने के कारण आज किसी भी अंतरराष्ट्रीय क्लाइंट (International Client) से बातचीत करना समय की बर्बादी साबित हो सकती है, क्योंकि वे आपके प्रस्तावों में रुचि नहीं लेंगे. आर्थिक फैसलों में आज संयम रखें.

नौकरी और करियर (Job & Career):

कार्यक्षेत्र में आज स्थितियां आपके पक्ष में नहीं दिख रही हैं. सीनियर्स आज आपकी किसी छोटी सी गलती को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर सकते हैं, जो आपके लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है. किसी भी प्रकार के वाद-विवाद में पड़ना आज आपके करियर के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है, इसलिए चुप रहकर अपने काम पर ध्यान दें. रात्रि 10:34 तक विष दोष के कारण काम का बोझ और ओवरटाइम बढ़ेगा, जिससे आप स्वयं को थका हुआ महसूस करेंगे.

कला और विद्यार्थी (Arts & Students):

आर्टिस्ट्स और लर्नर्स के लिए आज का दिन थोड़ा निराशाजनक रह सकता है. आपकी कला में वह निखार या प्रभाव नहीं दिखेगा जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे. आज नए प्रयोगों के बजाय पुराने कार्यों के अभ्यास पर ध्यान देना बेहतर होगा. विद्यार्थियों को भी अपनी एकाग्रता बनाए रखने के लिए अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है.

प्रेम और परिवार (Love & Family):

पारिवारिक मोर्चे पर आज चुनौतियां बनी रहेंगी. चन्द्रमा के 8वें भाव में होने से ननिहाल पक्ष में किसी व्यक्ति से अनबन हो सकती है. ऑफिस के काम की अधिकता के कारण आप परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, जिससे घर में कलह की स्थिति बन सकती है. इसके अलावा, संतान की गलत संगति और उनके जिद्दी व्यवहार के कारण आपको सामाजिक रूप से शर्मिंदगी झेलनी पड़ सकती है. ऐसी स्थिति में धैर्य और समझदारी से काम लें.

स्वास्थ्य (Health):

मानसिक तनाव और थकान आज आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है. विष दोष के कारण मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं. पर्याप्त आराम करें और खुद को शांत रखने का प्रयास करें.

भाग्यशाली कारक और उपाय

भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू (Sky Blue)

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 5

विशेष उपाय: आज भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करें. रात्रि 10:34 तक विष दोष प्रभावी है, इसलिए शाम को शनि चालीसा का पाठ करना और शिवलिंग पर जल अर्पित करना कल्याणकारी रहेगा.

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