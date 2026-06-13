Aaj ka Singh Rashifal 13 June 2026: आज दोपहर 04:08 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि फिर चतुर्दशी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन कृतिका नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सुकर्मा योग, सर्वाअमृत योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा सुबह 09:25 तक वृषभ राशि में रहेंगे. शुभ समय: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बंपर मुनाफे से भरने और बड़ी डील्स क्लोज करने का साबित होगा. आज आपकी कुंडली में सुकर्मा और सर्वाअमृत योग सक्रिय रहने से, बाजार में अचानक कोई बहुत बड़ा 'व्यापारिक सौदा' (Mega Deal) आपके हाथ लग सकता है, जिससे प्रचुर लाभ होगा.

आपके पुराने वफादार क्लाइंट्स से बड़े ऑर्डर्स दोबारा रिपीट होंगे; और आपकी बेहतरीन सर्विस क्वालिटी की वजह से मार्केट में आपके ब्रांड की गजब की 'माउथ पब्लिसिटी' (मौखिक प्रचार) होगी. बिजनेस में नई प्लानिंग या आउटलेट खोलने की सोच रहे हैं, तो आज का विशेष शुभ मुहूर्त आपके लिए सबसे बेहतर और फलदायी रहेगा; परिवार के साथ विचार-विमर्श जरूर करें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से नई नौकरी की शुरुआत कर रहे लोगों के लिए शनिवार का दिन साख मजबूत करने और बड़ी खुशियां मनाने का रहेगा. आज ऑफिस की मुख्य मीटिंग में आपका ड्रीम 'प्रोजेक्ट सिलेक्ट' (परियोजना की स्वीकृति) होने से आपकी खुशी दफ्तर में छुपाए नहीं छुपेगी, को-वर्कर्स आपकी प्रतिभा के कायल होंगे.

जो जातक आज अपनी 'नई नौकरी की शुरुआत' (First Day of Job) करने जा रहे हैं, उनके लिए कार्यस्थल का वर्क एनवायरनमेंट (वातावरण) बहुत ज्यादा सपोर्टिव और खुशनुमा रहेगा, आप पहले ही दिन अधिकारियों पर अपना बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ने में पूरी तरह सफल रहेंगे. नौकरीपेशा लोगों को आज उच्च अधिकारियों और सीनियर्स से हर मोड़ पर बड़ी मदद व संरक्षण मिलेगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन आत्मविश्वास को सातवें आसमान पर ले जाने वाला साबित होगा. दसवां चंद्रमा कर्मक्षेत्र को मजबूत करेगा. काफी दिनों के बाद आज क्लास या संस्थान में आपके टीचर्स द्वारा आपके काम की खुलकर 'तारीफ' की जाएगी; जिससे अपनी मुख्य स्टडी (पढ़ाई) के प्रति आपका खोया हुआ विश्वास दोबारा पूरी तरह जाग उठेगा, और आप मुश्किल टॉपिक्स को भी जोश के साथ याद कर पाएंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन सुखद और राजनीतिक वर्चस्व बढ़ाने वाला रहेगा. पॉलिटिशियन (राजनीति से जुड़े जातकों) को आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, पार्टी के बड़े निर्णयों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी और आपका राजनीतिक कद काफी ऊँचा होगा. वैवाहिक जीवन खुशनुमा रहेगा; आज वीकेंड पर शाम के समय अपने लवर या जीवनसाथी के साथ किसी बंपर 'शॉपिंग' पर जाने की एक सुंदर और रोमांटिक प्लानिंग अचानक बन सकती है, जिससे आपसी प्रेम और गहरा होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही शानदार, सुदृढ़ और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बना रहेगा. ऑफिस मीटिंग में प्रोजेक्ट सेलेक्ट होने और बड़ा सौदा हाथ लगने की बंपर खुशियों के कारण आप मानसिक रूप से पूरी तरह तनावमुक्त, फ्रेश और खुद को खुशमिजाज महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: ब्लैक

भाग्यशाली अंक: 7

अशभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: आज दसवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और सर्वाअमृत योग की महाशुभता पाने के लिए भगवान सूर्य नारायण और हनुमान जी की संयुक्त आराधना करें. आज शनिवार के दिन सुबह सूर्य देव को अर्घ्य दें और शाम के समय हनुमान मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाकर सुंदरकांड का पाठ करें.

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