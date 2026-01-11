Singh Rashifal 12 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके तीसरे भाव में स्थित है, जिससे साहस, संवाद और रिश्तों से जुड़े मामलों पर फोकस रहेगा. छोटे भाई या करीबी रिश्तेदार की गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी होगा, क्योंकि उनके निर्णय आपके लिए भी प्रभाव डाल सकते हैं.

स्वास्थ्य राशिफल

आज वायरल फीवर या बदलते मौसम से जुड़ी परेशानी हो सकती है. शरीर में थकान, सिरदर्द या हल्का बुखार महसूस हो सकता है. ज्यादा ठंडी चीजों से बचें, गर्म पानी पीएं और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले आहार लें. समय पर आराम करना आपके लिए जरूरी रहेगा.

बिजनेस राशिफल

बिजनेस में सफलता पाने के लिए आज आपको पूरी मेहनत और धैर्य के साथ काम करना होगा. कोई भी शॉर्टकट अपनाने से नुकसान हो सकता है. आपकी लगन और कंसिस्टेंसी ही आपको आगे ले जाएगी. यदि आप किसी नए आइडिया पर काम कर रहे हैं तो उसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और पूरी प्लानिंग के साथ कदम रखें.

नौकरी और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए जॉब चेंज का अच्छा समय बन रहा है. यदि आप लंबे समय से बेहतर अवसर की तलाश में हैं तो अब एक्टिव होकर अप्लाई करना शुरू करें. वर्कस्पेस पर सहकर्मियों का पूरा सपोर्ट मिलेगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी.

फाइनेंस राशिफल

खर्चों पर नियंत्रण रखना आज बहुत जरूरी है. बेवजह की शॉपिंग या फिजूलखर्ची आपके भविष्य की योजनाओं को प्रभावित कर सकती है. सेविंग पर फोकस करें और किसी बड़े खर्च से पहले दो बार सोचें.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार की ओर से कुछ जिम्मेदारियां या प्रेशर रह सकता है, लेकिन आप उसे समझदारी से संभाल लेंगे. जीवनसाथी के साथ दिन हंसी-मजाक और प्यार में बीतेगा, जिससे रिश्ते और मजबूत होंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल

कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों को बढ़ते कॉम्पिटिशन के कारण थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन सही स्ट्रेटेजी और नियमित अभ्यास से आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे. अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें.

शुभ रंग: ऑरेंज

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 6

उपाय: आज सूर्य को जल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का 11 बार जप करें. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और करियर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी.

FAQs

1. क्या आज जॉब बदलने के लिए अप्लाई करना सही है

हां, आज से नई नौकरी की तलाश शुरू करना आपके लिए शुभ रहेगा.

2. सेहत को बेहतर रखने के लिए क्या करें

हल्का भोजन करें, पर्याप्त आराम लें और मौसमी संक्रमण से बचाव करें.

3. क्या बिजनेस में आज बड़ा रिस्क लेना ठीक है

नहीं, आज मेहनत और प्लानिंग से आगे बढ़ें, बड़े जोखिम से बचें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.