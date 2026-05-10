हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Singh Rashifal 10 May 2026: सिंह राशि संतान की सफलता से बढ़ेगा मान-सम्मान और टेक्नोलॉजी से करियर में लगेगी लंबी छलांग

Aaj Ka Singh Rashifal 10 May 2026: सिंह राशि संतान की सफलता से बढ़ेगा मान-सम्मान और टेक्नोलॉजी से करियर में लगेगी लंबी छलांग

Leo Horoscope 10 May 2026:सिंह राशिफल वालों के लिए आज का दिन संतान की उपलब्धि और वैवाहिक सुख का है. क्या टेक्नोलॉजी आपके करियर को नई गति देगी? जानिए सिंह राशि के लोगों के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 10 May 2026 03:20 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • मालव्य योग से व्यक्तित्व में आकर्षण, आत्मविश्वास बढ़ेगा।
  • व्यापार में सरकारी नियमों का पालन, अंत में लाभ।
  • कार्यक्षेत्र में टेक्नोलॉजी का साथ, पदोन्नति की संभावना।
  • पारिवारिक खुशियां, संतान की उपलब्धि, संबंधों में मधुरता।

Aaj ka Singh Rashifal: सिंह राशि के लोगों के लिए गौरव और विजय का संदेश लेकर आया है. ज्योतिष विशेषज्ञ पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, आज आपकी राशि में मालव्य योग का शुभ प्रभाव रहेगा, जो आपके व्यक्तित्व में आकर्षण और आत्मविश्वास भरेगा.

चन्द्रमा के सातवें भाव में होने से वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी. हालांकि, दोपहर बाद चन्द्रमा-राहु के ग्रहण दोष के कारण परिवार के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही सुरक्षित और लाभकारी है. सरकारी नियमों का पालन करना आपके लिए आज ढाल का काम करेगा और किसी भी तरह की कानूनी जांच में आप पूरी तरह स्पष्ट और विजयी होकर निकलेंगे. दिन के अंत में मुनाफे का विश्लेषण आपको मानसिक संतुष्टि देगा और भविष्य के प्रति एक नई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और निवेश के पुराने फैसले आज सही साबित होंगे.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र में आज आपको टेक्नोलॉजी का भरपूर साथ मिलेगा. कोई नया सॉफ्टवेयर या डिजिटल टूल आपके कठिन से कठिन प्रोजेक्ट को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देगा. आपके जूनियर्स आपके प्रति बेहद सम्मानजनक रहेंगे और आपकी गाइडेंस में टीम वर्क का एक बेहतरीन उदाहरण पेश करेंगे. आपकी लीडरशिप क्वालिटी आज मैनेजमेंट की नजरों में आएगी, जिससे भविष्य में पदोन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का संचार होगा. संतान की किसी विशेष उपलब्धि या पुरस्कार जीतने की खबर से घर में उत्सव का माहौल रहेगा और आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा. चन्द्रमा के सातवें भाव में होने से पति-पत्नी के बीच बॉन्डिंग बहुत मजबूत होगी और आप एक-दूसरे के प्रति अधिक समर्पित महसूस करेंगे. रविवार का दिन परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए उत्तम है.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students Rashifal)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन पढ़ाई और मनोरंजन के बीच बेहतरीन संतुलन बनाने का है. आपकी एकाग्रता अच्छी रहेगी और आप कठिन विषयों को भी आसानी से समझ पाएंगे. पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, घर की पूर्व दिशा में सूर्य की रोशनी आने दें और 'गायत्री मंत्र' का 11 बार पाठ करें. यह छोटा सा वास्तु उपाय आपकी बौद्धिक क्षमता और आत्मविश्वास में अद्भुत वृद्धि करेगा.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज मिश्रित परिणाम मिलेंगे. जहाँ आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे, वहीं घर के बड़े-बुजुर्गों को सांस या छाती से जुड़ी तकलीफ अचानक बढ़ सकती है. इससे अस्पताल के चक्कर लगने की नौबत आ सकती है, इसलिए बुजुर्गों की सेहत के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें. समय पर डॉक्टरी सलाह लेना और सावधानी बरतना आज बहुत जरूरी है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: मैरून
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 2

आज का विशेष उपाय: रविवार के दिन भगवान सूर्य को तांबे के पात्र से अर्घ्य दें और लाल चंदन का तिलक लगाएं. पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके शत्रुओं का नाश करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 10 May 2026 03:20 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal Leo Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज सिंह राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए गौरव और विजय का संदेश लेकर आया है. मालव्य योग के शुभ प्रभाव से आपके व्यक्तित्व में आकर्षण और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

व्यापार और धन के मामले में आज का दिन कैसा है?

आज का दिन व्यापारिक दृष्टिकोण से सुरक्षित और लाभकारी है. सरकारी नियमों का पालन करने से आप कानूनी जांच में विजयी होंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

नौकरी और करियर में सिंह राशि वालों को क्या लाभ मिलेगा?

कार्यक्षेत्र में टेक्नोलॉजी का साथ मिलेगा और जूनियर्स आपका सम्मान करेंगे. आपकी लीडरशिप क्वालिटी मैनेजमेंट की नजरों में आएगी, जिससे पदोन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे.

प्रेम और परिवार के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी और संतान की उपलब्धि से उत्सव का माहौल रहेगा. पति-पत्नी के बीच बॉन्डिंग मजबूत होगी और आप एक-दूसरे के प्रति अधिक समर्पित महसूस करेंगे.

विद्यार्थियों को पढ़ाई में कैसा लाभ होगा?

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन पढ़ाई और मनोरंजन के बीच संतुलन बनाने का है. एकाग्रता अच्छी रहेगी और कठिन विषयों को आसानी से समझ पाएंगे. गायत्री मंत्र का पाठ बौद्धिक क्षमता बढ़ाएगा.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj Ka Singh Rashifal 10 May 2026: सिंह राशि संतान की सफलता से बढ़ेगा मान-सम्मान और टेक्नोलॉजी से करियर में लगेगी लंबी छलांग
सिंह राशिफल 10 मई 2026 संतान की सफलता से बढ़ेगा मान-सम्मान और टेक्नोलॉजी से करियर में लगेगी लंबी छलांग
राशिफल
Aaj Ka Kark Rashifal 10 May 2026: कर्क राशि व्यापार में मंदी और पारिवारिक विवाद की आशंका, सावधानी और धैर्य से बिताएं
कर्क राशिफल 10 मई 2026 व्यापार में मंदी और पारिवारिक विवाद की आशंका, सावधानी और धैर्य से बिताएं
राशिफल
Aaj Ka Mithun Rashifal 10 May 2026: मिथुन राशि ग्लोबल प्रोजेक्ट्स में मिलेगा तरक्की का स्वर्णिम अवसर
मिथुन राशिफल 10 मई 2026 ग्लोबल प्रोजेक्ट्स में मिलेगा तरक्की का स्वर्णिम अवसर और मार्केटिंग रणनीति से मार्केट पर जमेगी धाक
राशिफल
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 10 May 2026: वृषभ राशि मालव्य योग से चमकेगी किस्मत और विदेशी व्यापार में होगा भारी मुनाफा, प्रेम विवाह की बाधाएं होंगी दूर
वृषभ राशिफल 10 मई 2026 मालव्य योग से चमकेगी किस्मत और विदेशी व्यापार में होगा भारी मुनाफा, प्रेम विवाह की बाधाएं होंगी दूर
Advertisement

वीडियोज

Crime News : शैतान पिता के जाल में मासूम बेटा | Sansani
Sandeep Chaudhary:बिखर रहा है INDIA गठबंधन! सबसे सटीक विश्लेषण! | Bengal | Vijay | Rahul Gandhi
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया मजेदार रिएक्शन, बोलीं- “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में जरूर आऊंगी!”
Krishnavataram Part 1 Review: भव्य दृश्य, भावनाओं से भरपूर कहानी और दमदार अभिनय
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की सस्ती Copy, Drugs और Hip-Hop वाला Drama
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत की स्ट्राइक का एक साल: मलबे से फिर सिर उठा रहा जैश का हेडक्वार्टर, पाक सरकार ने लुटाए 4 करोड़
भारत की स्ट्राइक का एक साल: मलबे से फिर सिर उठा रहा जैश का हेडक्वार्टर, पाक सरकार ने लुटाए 4 करोड़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में BJP नेता पर हमला, बदमाशों ने गोलियों से भूना, अस्पताल में भर्ती
लखनऊ में BJP नेता पर हमला, बदमाशों ने गोलियों से भूना, अस्पताल में भर्ती
आईपीएल 2026
हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव RCB के खिलाफ प्लेइंग-11 का होंगे हिस्सा? MI ने दिया बड़ा अपडेट
हार्दिक और सूर्या RCB के खिलाफ प्लेइंग-11 का होंगे हिस्सा? MI ने दिया बड़ा अपडेट
बॉलीवुड
Saturday Box Office Live: 'राजा शिवाजी' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाई तबाही, 'धुरंधर 2' सहित सब पीछे, जानें सेटरडे का कलेक्शन
'राजा शिवाजी' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाई तबाही, 'धुरंधर 2' सहित सब पीछे, जानें सेटरडे का कलेक्शन
इंडिया
‘भ्रष्टाचारियों को मुख्यमंत्री बनाने की परंपरा निभा रही BJP’, शुभेंदु अधिकारी को बंगाल का CM बनाने पर संजय राउत का भाजपा पर हमला
‘भ्रष्टाचारियों को CM बनाने की परंपरा निभा रही BJP’, शुभेंदु को लेकर संजय राउत का BJP पर हमला
इंडिया
PM मोदी का तेलंगाना-कर्नाटक दौरा, हैदराबाद में करेंगे 9 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन
PM मोदी का तेलंगाना-कर्नाटक दौरा, हैदराबाद में करेंगे 9 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन
एग्रीकल्चर
बिना एक पैसा खर्च किए तैयार करें यह देसी खाद, दोगुनी रफ्तार से बढ़ेगी आपकी फसल
बिना एक पैसा खर्च किए तैयार करें यह देसी खाद, दोगुनी रफ्तार से बढ़ेगी आपकी फसल
ट्रेंडिंग
महीने के ढाई लाख रुपये कमा रहा छोले कुलचे वाला, कमाई देख यूजर्स बोले, नौकरी छोड़ो, कुल्चे बेचो- वीडियो वायरल
महीने के ढाई लाख रुपये कमा रहा छोले कुलचे वाला, कमाई देख यूजर्स बोले, नौकरी छोड़ो, कुल्चे बेचो
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget