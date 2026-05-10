आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए गौरव और विजय का संदेश लेकर आया है. मालव्य योग के शुभ प्रभाव से आपके व्यक्तित्व में आकर्षण और आत्मविश्वास बढ़ेगा.
Aaj Ka Singh Rashifal 10 May 2026: सिंह राशि संतान की सफलता से बढ़ेगा मान-सम्मान और टेक्नोलॉजी से करियर में लगेगी लंबी छलांग
Leo Horoscope 10 May 2026:सिंह राशिफल वालों के लिए आज का दिन संतान की उपलब्धि और वैवाहिक सुख का है. क्या टेक्नोलॉजी आपके करियर को नई गति देगी? जानिए सिंह राशि के लोगों के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?
- मालव्य योग से व्यक्तित्व में आकर्षण, आत्मविश्वास बढ़ेगा।
- व्यापार में सरकारी नियमों का पालन, अंत में लाभ।
- कार्यक्षेत्र में टेक्नोलॉजी का साथ, पदोन्नति की संभावना।
- पारिवारिक खुशियां, संतान की उपलब्धि, संबंधों में मधुरता।
Aaj ka Singh Rashifal: सिंह राशि के लोगों के लिए गौरव और विजय का संदेश लेकर आया है. ज्योतिष विशेषज्ञ पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, आज आपकी राशि में मालव्य योग का शुभ प्रभाव रहेगा, जो आपके व्यक्तित्व में आकर्षण और आत्मविश्वास भरेगा.
चन्द्रमा के सातवें भाव में होने से वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी. हालांकि, दोपहर बाद चन्द्रमा-राहु के ग्रहण दोष के कारण परिवार के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी.
व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही सुरक्षित और लाभकारी है. सरकारी नियमों का पालन करना आपके लिए आज ढाल का काम करेगा और किसी भी तरह की कानूनी जांच में आप पूरी तरह स्पष्ट और विजयी होकर निकलेंगे. दिन के अंत में मुनाफे का विश्लेषण आपको मानसिक संतुष्टि देगा और भविष्य के प्रति एक नई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और निवेश के पुराने फैसले आज सही साबित होंगे.
नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र में आज आपको टेक्नोलॉजी का भरपूर साथ मिलेगा. कोई नया सॉफ्टवेयर या डिजिटल टूल आपके कठिन से कठिन प्रोजेक्ट को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देगा. आपके जूनियर्स आपके प्रति बेहद सम्मानजनक रहेंगे और आपकी गाइडेंस में टीम वर्क का एक बेहतरीन उदाहरण पेश करेंगे. आपकी लीडरशिप क्वालिटी आज मैनेजमेंट की नजरों में आएगी, जिससे भविष्य में पदोन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे.
प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का संचार होगा. संतान की किसी विशेष उपलब्धि या पुरस्कार जीतने की खबर से घर में उत्सव का माहौल रहेगा और आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा. चन्द्रमा के सातवें भाव में होने से पति-पत्नी के बीच बॉन्डिंग बहुत मजबूत होगी और आप एक-दूसरे के प्रति अधिक समर्पित महसूस करेंगे. रविवार का दिन परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए उत्तम है.
शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students Rashifal)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन पढ़ाई और मनोरंजन के बीच बेहतरीन संतुलन बनाने का है. आपकी एकाग्रता अच्छी रहेगी और आप कठिन विषयों को भी आसानी से समझ पाएंगे. पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, घर की पूर्व दिशा में सूर्य की रोशनी आने दें और 'गायत्री मंत्र' का 11 बार पाठ करें. यह छोटा सा वास्तु उपाय आपकी बौद्धिक क्षमता और आत्मविश्वास में अद्भुत वृद्धि करेगा.
स्वास्थ्य (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज मिश्रित परिणाम मिलेंगे. जहाँ आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे, वहीं घर के बड़े-बुजुर्गों को सांस या छाती से जुड़ी तकलीफ अचानक बढ़ सकती है. इससे अस्पताल के चक्कर लगने की नौबत आ सकती है, इसलिए बुजुर्गों की सेहत के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें. समय पर डॉक्टरी सलाह लेना और सावधानी बरतना आज बहुत जरूरी है.
भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: मैरून
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 2
आज का विशेष उपाय: रविवार के दिन भगवान सूर्य को तांबे के पात्र से अर्घ्य दें और लाल चंदन का तिलक लगाएं. पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके शत्रुओं का नाश करेगा.
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Frequently Asked Questions
आज सिंह राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा?
व्यापार और धन के मामले में आज का दिन कैसा है?
आज का दिन व्यापारिक दृष्टिकोण से सुरक्षित और लाभकारी है. सरकारी नियमों का पालन करने से आप कानूनी जांच में विजयी होंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
नौकरी और करियर में सिंह राशि वालों को क्या लाभ मिलेगा?
कार्यक्षेत्र में टेक्नोलॉजी का साथ मिलेगा और जूनियर्स आपका सम्मान करेंगे. आपकी लीडरशिप क्वालिटी मैनेजमेंट की नजरों में आएगी, जिससे पदोन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे.
प्रेम और परिवार के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी और संतान की उपलब्धि से उत्सव का माहौल रहेगा. पति-पत्नी के बीच बॉन्डिंग मजबूत होगी और आप एक-दूसरे के प्रति अधिक समर्पित महसूस करेंगे.
विद्यार्थियों को पढ़ाई में कैसा लाभ होगा?
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन पढ़ाई और मनोरंजन के बीच संतुलन बनाने का है. एकाग्रता अच्छी रहेगी और कठिन विषयों को आसानी से समझ पाएंगे. गायत्री मंत्र का पाठ बौद्धिक क्षमता बढ़ाएगा.
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