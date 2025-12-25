Singh Career 2026 Rashifal: सिंह राशि के लिए 2026 नौकरी में औसत, मेहनत का फल मिलेगा देर से

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Leo Career 2026 Horoscope: ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार, वर्ष 2026 सिंह राशि के जातकों के लिए नौकरी और करियर के लिहाज से औसत रहेगा. इस दौरान मेहनत की तुलना में तत्काल सफलता नहीं मिलने की संभावना हो सकती है, जिससे आप थोड़े निराश महसूस कर सकते हैं.

आपके छठे भाव के स्वामी शनि अष्टम भाव में रहेंगे. शनि महाराज की इस स्थिति को ज्योतिष में चुनौतीपूर्ण माना जाता है. हालांकि, छठे भाव से तीसरे भाव में शनि की स्थिति यह संकेत देती है कि कड़ी मेहनत करने पर संतोषजनक परिणाम मिल सकते हैं.

कैरियर

साल की शुरुआत से 20 जनवरी 2026 तक शनि ग्रह बृहस्पति देव के नक्षत्र में विराजमान रहेंगे और गुरु ग्रह लाभ भाव में होंगे. इसके परिणामस्वरूप इस अवधि में नौकरी में मेहनत का उचित फल मिलने के योग बनते हैं. आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम रहेंगे और मित्रों तथा सहकर्मियों के बीच प्रशंसा प्राप्त कर सकेंगे.

लेकिन, 20 जनवरी से 17 मई 2026 तक का समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है. इस दौरान अधिक मेहनत करना पड़ सकता है और सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखना आवश्यक होगा. किसी की निंदा या चुगली करने से बचें, क्योंकि इससे विवाद उत्पन्न हो सकता है.

17 मई से 9 अक्टूबर 2026 तक बुध ग्रह के नक्षत्र में शनि देव रहेंगे. यह अवधि आपके लिए सकारात्मक और अनुकूल साबित होगी. हालांकि, 22 जून से 7 जुलाई के बीच द्वादश भाव में बुध का गोचर आपको थकान, चिंता या मानसिक तनाव दे सकता है. इस दौरान किसी भी विवादास्पद बात से बचना चाहिए, खासकर सहकर्मियों या मित्रों के बीच.

साल मध्य में गुरु के गोचर के कारण कार्यक्षेत्र और व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा और धोखाधड़ी का खतरा बढ़ सकता है. व्यापार में नए निवेश या बड़े निर्णय लेने से बचें. नौकरी में भी सहयोगियों और उच्च अधिकारियों के साथ सतर्क रहना आवश्यक होगा.

साल के अंतिम पड़ाव में स्थितियां धीरे-धीरे सुधरेंगी. नौकरी की तलाश कर रहे जातकों के लिए नवंबर के बाद राहु का गोचर छठे भाव में शुभ संकेत देता है. इस समय करियर में बदलाव और प्रगति हो सकती है. नौकरी में स्थिरता और नई अवसरों की प्राप्ति संभव है.

ज्योतिष उपाय

बुधवार को हरे वस्त्र या हरी चूड़ियां दान करें.

गाय को हरा चारा या हरी सब्जियां खिलाएं.

गुरु देव की पूजा करें और अपने काम के लिए आशीर्वाद लें.

किसी भी विवाद या नकारात्मक चर्चा से दूर रहें.

FAQs

1. क्या 2026 सिंह राशि के लिए नौकरी में अच्छा रहेगा?

नौकरी के लिहाज से वर्ष औसत रहेगा. मेहनत का फल देर से मिलेगा, लेकिन धैर्य और अनुशासन से परिणाम सकारात्मक होंगे.

2. व्यापारियों के लिए 2026 कैसा रहेगा?

साल मध्य में व्यापार में सतर्क रहने की जरूरत है. नए निवेश या बड़े निर्णय टालें. साल के अंत में स्थिति सुधर सकती है.

3. नौकरी में सहयोगियों और अधिकारियों के साथ कैसे व्यवहार करें?

साल के कठिन समय में किसी की निंदा या विवादास्पद बातें न करें. तालमेल बनाए रखें और सतर्क रहें.

4. नौकरी की तलाश करने वालों के लिए शुभ समय कौन-सा है?

नवंबर के बाद राहु के छठे भाव में गोचर से नौकरी और करियर में नई संभावनाएं मिल सकती हैं.

5. करियर में सफलता के लिए कौन-सा उपाय लाभकारी है?

बुधवार को हरे वस्त्र दान, गाय को हरी सब्जियां खिलाना और गुरु देव की पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.