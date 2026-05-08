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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVenus Transit 2026: वैवाहिक सुख और वैभव के कारक शुक्र का मिथुन में गोचर, जानें 8 जून तक किन राशियों पर होगी धनवर्षा

Venus Transit 2026: वैवाहिक सुख और वैभव के कारक शुक्र का मिथुन में गोचर, जानें 8 जून तक किन राशियों पर होगी धनवर्षा

Venus Transit 2026: 14 मई को शुक्र का मिथुन में गोचर, 8 जून तक इन राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा वैवाहिक सुख और धन लाभ. नीतिका शर्मा से जानें अपनी राशि का हाल और शुक्र को मजबूत करने के अचूक उपाय.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 08 May 2026 03:38 PM (IST)
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Venus Transit 2026: वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति की तरह शुक्र की गिनती भी शुभ ग्रहों में की जाती है. शुक्र को कला, प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख और वाहन समेत अन्य भौतिक सुखों का कारक माना गया है. 14 मई 2026 को शुक्र वृषभ राशि की यात्रा समाप्त करके मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जहां ये 8 जून तक रहेंगे.

ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा (निदेशिका, श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) के अनुसार, शुक्र के इस राशि परिवर्तन से सभी राशियों के जीवन में उल्लेखनीय बदलाव आएंगे.

शुक्र का महत्व और प्रभाव

  • शुभ स्थिति: कुंडली में शुक्र मजबूत हो तो व्यक्ति को समस्त सांसारिक और वैवाहिक सुख प्राप्त होते हैं.
  • कमजोर स्थिति: शुक्र के दुर्बल होने पर वैवाहिक जीवन में तनाव, आर्थिक गिरावट और स्वास्थ्य संबंधी (जैसे किडनी रोग) परेशानियां आती हैं.
  • मैत्री संबंध: शनि व बुध शुक्र के मित्र हैं, जबकि सूर्य व चंद्रमा इसके शत्रु ग्रह माने जाते हैं.

शुक्र के पास 'अमृत संजीवनी'

नीतिका शर्मा ने बताया कि शुक्र के पास अमृत संजीवनी है. इस गोचर के प्रभाव से:

  • महामारी से होने वाली मृत्यु दर में कमी आएगी.
  • प्राकृतिक आपदाएं जन शून्य स्थानों पर होने की संभावना अधिक है.
  • दुर्घटना के शिकार लोगों को बचाने में शुक्र सहायक सिद्ध होंगे.

आर्थिक और व्यापारिक अनुमान

शुक्र के राशि परिवर्तन से देश की अर्थव्यवस्था और व्यापार पर गहरा असर पड़ेगा:

  • बिजनेस: व्यापारियों के लिए समय अच्छा रहेगा, रोजगार के नए अवसर मिलेंगे.
  • महंगाई: खाने की चीजों (सब्जियां, तिलहन, दलहन) की कीमतें कम होंगी, लेकिन मशीनरी और सोना-चांदी महंगे हो सकते हैं.
  • राजनीति: सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी के साथ राजनीति में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा.

शुक्र ग्रह के अचूक उपाय

शुक्र को मजबूत करने के लिए नीतिका शर्मा ने निम्नलिखित उपाय बताए हैं:

पूजा: लक्ष्मी माता की उपासना करें और श्री सूक्त का पाठ करें.

दान: सफेद वस्त्र, दही, खीर, इत्र, चांदी और चावल का दान शुक्रवार को करें.

सेवा: भोजन का कुछ हिस्सा गाय, कौवे और कुत्ते को दें.

व्रत: शुक्रवार का व्रत रखें और खटाई के सेवन से बचें.

रंग: चमकदार सफेद और गुलाबी रंग का अधिक प्रयोग करें.

आइए ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानते हैं कि शुक्र का मिथुन राशि में प्रवेश करने से राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा.

मेष राशि
कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे. हर कोई आपकी तारीफ करेगा. धैर्य से काम लेंगे. इस समय धन- खर्च अधिक करेंगे. नौकरी और व्यापार के लिए समय अच्छा है. दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. खान- पान का ध्यान रखने की आवश्यकता है.
 
वृषभ राशि
आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा. लेन- देने के लिए समय काफी अच्छा है. नया वाहन या मकान लेने के योग भी बन रहे हैं. कार्यक्षेत्र में हर किसी पर भरोसा करने से बचें. प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी.
 
मिथुन राशि
मान- सम्मान और पद- प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. नौकरी और व्यापार में तरक्की के योग बन रहे हैं. शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए ये समय किसी वरदान से कम नहीं है. विवाह के योग बन रहे हैं. जीवनसाथी के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करें. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है.
 
कर्क राशि
धन- हानि हो सकती है. इस समय सोच- समझकर धन खर्च करें. इस समय लेन- देने से बचने का प्रयास करें. वाद- विवाद हो सकता है. परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा. यह समय आपके लिए शुभ नहीं कहा जा सकता है.
 
सिंह राशि
सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन आपको कड़ी मेहनत करनी होगी. धन- लाभ होने के योग बन रहे हैं. व्यापार के लिए ये समय किसी वरदान से कम नहीं है. इस समय लेन- देन न करें.  स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है.
 
कन्या राशि
कार्यों में सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं. नौकरी में तरक्की होगी. परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करेंगे. दांपत्य जीवन में सुख का अनुभव करेंगे. आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा.
 
तुला राशि
तुला राशि का भाग्योदय होने जा रहा है. कार्यों में सफलता मिलेगी.धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा. नौकरी और व्यापार के लिए समय शुभ है. परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा. विवाह के योग भी बन रहे हैं. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है.
 
वृश्चिक राशि
जीवनसाथी के समय बिताएं, नहीं तो दांपत्य जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा, लेकिन धन का अधिक खर्च न करें. मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है. शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है. 
 
धनु राशि
धनु राशि के जातकों के लिए ये समय शुभ कहा जा सकता है. व्यापार में लाभ होने के योग बन रहे हैं. नौकरी में तरक्की हो सकती है. दांपत्य जीवन में सुख का अनुभव करेंगे. जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है. धन- लाभ हो सकता है.
 
मकर राशि
मकर राशि के जातकों के लिए ये समय शुभ नहीं कहा जा सकता है. परेशानियों का सामना करना पड़  सकता है. इस समय धैर्य से काम लें. धन- हानि हो सकती है. इस समय लेन- देन न करें. दांपत्य जीवन में भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.
 
कुंभ राशि
पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा. कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे. नौकरी और व्यापार में तरक्की के योग भी बन रहे हैं. शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए समय काफी अच्छा है. लेन- देन के लिए समय अच्छा है. धन- लाभ हो सकता है. दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. मान- सम्मान और पद- प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.
 
मीन राशि
नया वाहन या मकान खरीद सकते हैं. नौकरी और व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी, लेकिन मेहनत करने के बाद सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे. किसी बाहरी व्यक्ति पर भरोसा न करें. प्रेम संबंधों में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. वाद-विवाद से दूर रहें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 08 May 2026 03:38 PM (IST)
Tags :
Horoscope Today Shukra Gochar 2026 Venus Transit 2026 Venus In Gemini
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