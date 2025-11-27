हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Shani Margi 2025: 12 राशियों पर बड़ा बदलाव! कल से शनि चलेंगे सीधी चाल जाने आपकी राशि पर क्या रहेगा प्रभाव

Shani Margi 2025: 12 राशियों पर बड़ा बदलाव! कल से शनि चलेंगे सीधी चाल जाने आपकी राशि पर क्या रहेगा प्रभाव

Shani Margi 2025: 28 नवम्बर 2025 से शनि मार्गी होते ही करियर, धन, स्वास्थ्य और संबंधों में बदलाव बढ़ेंगे. कुछ राशियों को अवसर मिलेंगे, तो कुछ को चुनौतियों से सीखने का समय मिलेगा.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 27 Nov 2025 06:32 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Shani Margi 2025: (28 नवम्बर 2025) से शनि देव मार्गी होंगे. शनि न्यायप्रिय ग्रह माने जाते हैं और इनका सीधी चाल में आना सभी राशियों के करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में परिवर्तन लाता है. कई लोगों के लिए यह समय प्रगति, अवसरों और आर्थिक वृद्धि का होगा, वहीं कुछ को चुनौतियों से सीखने और सुधार का समय मिलेगा. नीचे सभी राशियों पर इसका विस्तृत प्रभाव और उपाय संतुलित रूप में दिए गए हैं.

मेष राशि

शनि आपकी राशि के 10वें और 11वें भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में मार्गी होंगे. छात्रों को सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. व्यवसाय से जुड़े लोगों को विदेश यात्राओं की आवश्यकता पड़ेगी और खर्चों में बढ़ोतरी बनी रहेगी. नया घर या कार खरीदने का सपना पूरा हो सकता है. दांपत्य संबंधों में चली आ रही दूरी कम होगी और प्रोफेशनल क्षेत्र में नई अवसरों की प्राप्ति होगी. स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें क्योंकि छोटी लापरवाही भी कष्ट दे सकती है.

  • उपाय: शनिवार को राई, पीली सरसों और कपूर का मिश्रण तैयार कर जलते अंगारों पर डालकर धूनी दें.

वृषभ राशि

शनि आपके 9वें और 10वें भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में मार्गी रहेंगे. भाग्य बढ़ेगा और रुके हुए कार्य पूरे होंगे. कार्यस्थल पर सम्मान बढ़ेगा और नई नौकरी की प्राप्ति संभव है. भाई-बहनों के साथ संबंधों में तनाव हो सकता है, विशेषकर बड़े भाई से जमीन संबंधी विवाद की संभावना है. त्वचा या नसों से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है. स्टूडेंट्स के लिए समय अनुकूल रहेगा.

  • उपाय: पांच काली मिर्च चार दिशाओं और एक आसमान की ओर उछालें.

मिथुन राशि

शनि आपके 8वें और 9वें भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में मार्गी रहेंगे. व्यवसाय में अचानक रुकावटें आ सकती हैं और आर्थिक स्थिति चुनौतीपूर्ण रहेगी. पैतृक संपत्ति विवाद का समाधान होगा. छात्रों को अत्यधिक मेहनत के बाद ही परिणाम मिलेंगे. पेट संबंधी समस्याएँ बढ़ सकती हैं. बेरोजगार व्यक्तियों को नौकरी के अच्छे अवसर मिलेंगे. पारिवारिक और प्रेम जीवन संतुलित रहेगा.

  • उपाय: शनिवार को 7 परांठे, बैंगन/चना की सब्जी और काले तिल मंदिर के बाहर याचक को दें.

कर्क राशि

शनि आपके 7वें और 8वें भाव के स्वामी होकर 9वें भाव में मार्गी रहेंगे. विवाह में रुकावटें दूर होंगी और अच्छे योग बनेंगे. व्यवसाय में आर्थिक तंगी कम होगी. कार्यक्षेत्र में विदेशी स्रोतों से लाभ मिल सकता है. माता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें और वाहन चलाते समय सावधानी रखें. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. उच्च शिक्षा के छात्रों को अच्छे कॉलेज में प्रवेश मिलेगा.

  • उपाय: मंगलवार व शनिवार को सरसों का तेल लगी रोटी पर गुड़ रखकर कुत्ते को खिलाएं.

सिंह राशि

शनि आपके 6वें और 7वें भाव के स्वामी होकर 8वें भाव में मार्गी रहेंगे. व्यवसाय को ऑनलाइन विस्तार देकर धन वृद्धि होगी. कार्यस्थल पर सम्मान की प्राप्ति होगी. परिवार की खुशी के लिए त्याग करना पड़ेगा. कला, संगीत और फोटोग्राफी जैसी रुचियों में नई ऊँचाइयाँ मिलेंगी. प्रतियोगी परीक्षा वाले छात्रों को कठिनाइयाँ होंगी और मानसिक तनाव बढ़ सकता है.

  • उपाय: शनिदेव का तेलाभिषेक करें और काली वस्तुओं का दान करें.

कन्या राशि

शनि आपके 5वें और 6वें भाव के स्वामी होकर 7वें भाव में मार्गी रहेंगे. कार्यस्थल पर सहयोगी से मतभेद हो सकते हैं. परिवार में विवाद बढ़ सकता है जिससे स्थिति बिगड़ सकती है. व्यवसायिक डील्स तेज होंगी और धन लाभ होगा. प्रेम जीवन में छोटी गलती भी बड़ी समस्या बन सकती है. होटल मैनेजमेंट, मीडिया या इवेंट क्षेत्र से जुड़े छात्रों को ड्रीम जॉब मिल सकती है. स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी.

  • उपाय: पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ करें.

तुला राशि

शनि आपके 4वें और 5वें भाव के स्वामी होकर 6वें भाव में मार्गी होंगे. पुरानी बीमारी फिर उभर सकती है और शत्रु परेशान कर सकते हैं. व्यवसाय शुरू करने वालों को अच्छे अवसर मिलेंगे. आंख, सिर और कंधे की समस्या हो सकती है. करियर में नई दिशा मिल सकती है विशेषकर मार्केटिंग, कंसल्टेंसी और सोशल मीडिया में. परिवार में हल्का तनाव रहेगा पर बाद में सब ठीक होगा.

  • उपाय: प्रतिदिन “ऊँ प्रां प्रीं प्रौं सः शनये नमः” मंत्र की एक माला करें.

वृश्चिक राशि

शनि आपके 3वें और 4वें भाव के स्वामी होकर 5वें भाव में मार्गी रहेंगे. छात्रों को अपनी कमजोरियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है. आत्मविश्वास की कमी से कार्य प्रभावित हो सकता है. निवेश से लाभ मिलेगा और व्यवसाय में प्रबंधन से सफलता बढ़ेगी. अविवाहित लोगों को सही साथी मिल सकता है. बच्चों की सेहत चिंता का कारण बनेगी.

  • उपाय: पान और पीपल के पत्ते लाल धागे में बांधकर पूर्व दिशा में बांधें.

धनु राशि

शनि आपके 2वें और 3वें भाव के स्वामी होकर 4वें भाव में मार्गी रहेंगे. जमीन-जायदाद से लाभ मिलेगा. परिवार में तालमेल बना रहेगा. व्यवसाय का टर्नओवर बढ़ेगा और टीम का उत्साह बढ़ेगा. बेरोजगार व्यक्तियों को सरकारी और निजी दोनों सेक्टर में मौके मिलेंगे. संगीत, अभिनय और खेलों में भी सफलता संभव है.

  • उपाय: हनुमान जी को चमेली का तेल और बूंदी के लड्डू अर्पित करें.

मकर राशि

शनि आपकी राशि और दूसरे भाव के स्वामी होकर 3वें भाव में मार्गी रहेंगे. व्यवसाय में आय के नए मार्ग खुलेंगे और आर्थिक स्थिति सुधरेगी. जीवनसाथी से मतभेद हो सकते हैं. वाहन चलाते समय सावधानी रखें. प्रेम संबंध अनुकूल रहेंगे. नौकरी वालों के लिए नया प्रोजेक्ट अधिक महत्त्वपूर्ण रहेगा.

  • उपाय: काला उड़द, काला तिल और तेल से बना दीपक शनि मंदिर में दान करें.

कुंभ राशि

शनि आपकी राशि और 12वें भाव के स्वामी होकर 2वें भाव में मार्गी रहेंगे. हर क्षेत्र में सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ेगी. ऑफिस में निजी बातें शेयर न करें. जीवनसाथी से मतभेद हो सकते हैं. व्यवसाय में वित्तीय प्रबंधन बेहतर होगा. प्रतियोगी परीक्षा में परिणाम थोड़ा विलंब से मिलेंगे.

  • उपाय: काले तिल मिले तेल से शनिदेव का अभिषेक करें.

मीन राशि

शनि आपके 11वें और 12वें भाव के स्वामी होकर आपकी ही राशि में मार्गी रहेंगे. व्यवसायिक यात्राओं से लाभ मिलेगा. प्रॉपर्टी, कपड़ा, रेस्टोरेंट और बेकरी से जुड़े लोगों को लाभ होगा. नौकरी करने वालों का प्रदर्शन उम्मीद से कम रहेगा. प्रेम संबंधों में जोखिम न लें. स्वास्थ्य में पेट व बदन दर्द परेशान कर सकते हैं.

  • उपाय: अपना चेहरा तेल में देखकर उस तेल का दान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 27 Nov 2025 06:32 PM (IST)
Saturn Direct 2025 Saturn Transit Effects Zodiac Impact

Frequently Asked Questions

2025 में शनि कब मार्गी होंगे?

28 नवम्बर 2025 से शनि देव मार्गी होंगे. शनि की सीधी चाल सभी राशियों के करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में परिवर्तन लाएगी.

शनि के मार्गी होने से करियर पर क्या असर पड़ेगा?

शनि के मार्गी होने से कई लोगों के लिए प्रगति और नए अवसरों का समय आएगा. वहीं, कुछ को चुनौतियों से सीखने और सुधार का मौका मिलेगा.

मेष राशि वालों के लिए शनि के मार्गी होने के क्या प्रभाव हैं?

मेष राशि वालों के लिए नया घर या कार खरीदने का सपना पूरा हो सकता है. दांपत्य संबंधों में दूरी कम होगी और प्रोफेशनल क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे.

वृषभ राशि वालों को 2025 में शनि के मार्गी होने से क्या लाभ होगा?

वृषभ राशि वालों का भाग्य बढ़ेगा और रुके हुए कार्य पूरे होंगे. कार्यस्थल पर सम्मान बढ़ेगा और नई नौकरी की प्राप्ति संभव है.

मिथुन राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी?

मिथुन राशि वालों के व्यवसाय में अचानक रुकावटें आ सकती हैं और आर्थिक स्थिति चुनौतीपूर्ण रह सकती है, हालांकि बेरोजगारों को नौकरी के अवसर मिलेंगे.

