वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल (4 से 10 जनवरी 2026): यह सप्ताह लाएगा करियर और व्यक्तिगत जीवन में खुशियाँ

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल (4 से 10 जनवरी 2026): यह सप्ताह लाएगा करियर और व्यक्तिगत जीवन में खुशियाँ

Scorpio weekly tarot horoscope: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह वृश्चिक राशि वालों को कार्य में सावधानी रखनी होगी. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: ज़ेबा परवीन | Updated at : 03 Jan 2026 09:53 PM (IST)
Vrishchik Saptahik Tarot Rashifal 4 to 10 January 2026: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है. टैरो कार्ड्स के अनुसार, इस सप्ताह आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और नए मौके आपके सामने आएंगे.

कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी और व्यक्तिगत जीवन में खुशी और प्यार का माहौल रहेगा. यह समय बदलाव को अपनाने और नई दिशा में कदम बढ़ाने के लिए अनुकूल है.

बिज़नेस

आज का दिन व्यवसाय में लाभकारी रहेगा. नए अवसर और साझेदारियों के लिए समय अनुकूल है. पुराने कार्यों और प्रक्रियाओं में बदलाव करने से आपको फायदा मिलेगा.

यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या निवेश की योजना बना रहे हैं, तो सोच-समझकर निर्णय लें. व्यवसायिक विचारों को स्पष्ट रूप से साझा करने और टीम के साथ सहयोग बढ़ाने से सफलता की संभावना बढ़ेगी.

नौकरी

नौकरीपेशा वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन उत्साहवर्धक है. आपके प्रयासों और कड़ी मेहनत का फल आपको मिलेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम को सराहेंगे और नई जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं. कार्यस्थल पर सहयोगियों के साथ तालमेल बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा. यदि आप प्रमोशन या नया अवसर चाहते हैं, तो अपने प्रदर्शन पर ध्यान दें और सकारात्मक दृष्टिकोण रखें.

लव और फैमिली

पारिवारिक और प्रेम जीवन में आज सुखद वातावरण रहेगा. घर के सदस्यों और अपने साथी के साथ समय बिताने से रिश्तों में मधुरता आएगी. प्रेम संबंधों में समझदारी और धैर्य बनाए रखने से प्यार और भरोसा बढ़ेगा.

जो सिंगल हैं, उन्हें नए लोगों से मिलने और दोस्ती बढ़ाने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं. परिवार के साथ संवाद और सहयोग से आज का दिन खुशियों भरा रहेगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

छात्र और युवा वर्ग आज अपनी पढ़ाई और करियर योजनाओं में सकारात्मक बदलाव देखेंगे. नई चीजें सीखने और अपने कौशल को बढ़ाने का समय अनुकूल है.

परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मनोबल और फोकस बढ़ाने के लिए आज विशेष ध्यान देना चाहिए. युवा पेशेवरों के लिए नए कौशल सीखने या आत्मविकास के कार्यक्रमों में भाग लेने से लाभ मिलेगा.

हेल्थ

आज स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा. मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए हल्की व्यायाम और ध्यान लाभकारी रहेगा. खाने-पीने में संतुलन बनाए रखें और नींद पूरी करें. पुराने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे हल होने की संभावना है. मानसिक तनाव कम करने के लिए योग और प्राणायाम आज सहायक होंगे.

  • भाग्यशाली अंक: 4, 8, 12

  • भाग्यशाली रंग: लाल और नारंगी

  • उपाय:

  1. शनिवार या मंगलवार को शनि और मंगल की पूजा करें.

  2. तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं और ॐ नमः शिवाय का जाप करें.

  3. घर में लाल रंग के फूल अर्पित करने से मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा बढ़ती है.

  4. जरूरतमंदों को भोजन या वस्त्र दान देने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है.

FAQs

Q1: क्या आज बिज़नेस या निवेश के लिए समय अनुकूल है?
हाँ, नए प्रोजेक्ट या साझेदारी के लिए आज का दिन शुभ है, लेकिन सोच-समझकर निर्णय लें.

Q2: नौकरीपेशा लोगों के लिए आज प्रमोशन या नई जिम्मेदारी का योग है?
यदि आपने मेहनत की है, तो वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रयासों को देखकर आपको अवसर देंगे.

Q3: आज प्रेम जीवन में सुधार के लिए क्या करें?
धैर्य और समझदारी के साथ संवाद बढ़ाएं. पुराने मतभेदों को भुलाकर रिश्तों में मेलजोल बनाएँ.

Q4: छात्रों और युवाओं के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
नई चीजें सीखने और अपने कौशल को बढ़ाने का समय अनुकूल है. मानसिक फोकस बनाए रखें.

Q5: स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए उपाय क्या हैं?
ध्यान, योग, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद लेने से मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बढ़ेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 03 Jan 2026 09:53 PM (IST)
Tags :
Scorpio Weekly Horoscope Tarot Weekly Horoscope Vrishchik Rasifal
हॅलो गेस्ट
