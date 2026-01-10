हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Scorpio Tarot Weekly Horoscope 11 to 17 January 2026: वृश्चिक राशि की ज़िंदगी में बड़ा ट्विस्ट, पुराने रिश्ते और झगड़े खत्म, नई शुरुआत होगी

Scorpio weekly tarot horoscope: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह वृश्चिक राशि वालों को कार्य में सावधानी रखनी होगी. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 10 Jan 2026 05:15 PM (IST)
Vrishchik Saptahik Tarot Rashifal 11 to 17 January 2026: टैरो कार्ड्स के अनुसार यह सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए परिवर्तन, नई शुरुआत और पुराने बंधनों से मुक्ति का संकेत दे रहा है. जीवन में कोई पुराना अध्याय अब समाप्त होने वाला है और उसके साथ ही आपके सामने नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे. भले ही शुरुआत में यह बदलाव थोड़ा असहज लगे, लेकिन आगे चलकर यही परिवर्तन आपके लिए लाभदायक साबित होगा.

करियर और जॉब
इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. कुछ लोग नई नौकरी, नई जिम्मेदारी या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं. जो लोग लंबे समय से किसी काम से असंतुष्ट थे, उनके लिए बदलाव का समय आ गया है. पुरानी सोच छोड़कर नई रणनीति अपनाने से तरक्की होगी.

बिजनेस और फाइनेंस
व्यापारियों के लिए यह सप्ताह पुराने घाटे या नुकसान से बाहर निकलने का संकेत देता है. कोई नई डील या नया तरीका आपको लाभ दिला सकता है. पैसों के मामले में पुराने कर्ज या अटके हुए भुगतान से राहत मिलने के योग हैं. खर्चों को कंट्रोल में रखें और फ्यूचर प्लानिंग पर ध्यान दें.

लव और रिलेशनशिप
रिश्तों में भी बड़ा मोड़ आ सकता है. अगर कोई रिश्ता लंबे समय से बोझ बन गया है, तो उसका अंत हो सकता है. वहीं कुछ लोगों के जीवन में नया रिश्ता भी शुरू हो सकता है. शादीशुदा लोगों को पुराने मतभेदों को पीछे छोड़कर नए सिरे से रिश्ता मजबूत करने का मौका मिलेगा.

फैमिली लाइफ
परिवार में किसी पुराने विवाद का समाधान हो सकता है. घर का माहौल धीरे-धीरे शांत और सकारात्मक बनेगा. किसी नए फैसले से पूरे परिवार का भविष्य बेहतर हो सकता है.

हेल्थ
सेहत के लिहाज से यह सप्ताह डिटॉक्स और बदलाव का है. खराब आदतों को छोड़ना और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना जरूरी होगा.

स्टूडेंट्स और एजुकेशन
पढ़ाई में नई दिशा मिलेगी. कुछ छात्र अपना सब्जेक्ट या करियर गोल बदलने का मन बना सकते हैं, जो भविष्य में फायदेमंद रहेगा.

भाग्यशाली रंग – लाल
भाग्यशाली अंक – 9

उपाय
हर दिन सुबह भगवान हनुमान का स्मरण करें और पुराने नकारात्मक विचारों को छोड़ने का संकल्प लें

FAQs

Q1: क्या आज बिज़नेस या निवेश के लिए समय अनुकूल है?
हाँ, नए प्रोजेक्ट या साझेदारी के लिए आज का दिन शुभ है, लेकिन सोच-समझकर निर्णय लें.

Q2: नौकरीपेशा लोगों के लिए आज प्रमोशन या नई जिम्मेदारी का योग है?
यदि आपने मेहनत की है, तो वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रयासों को देखकर आपको अवसर देंगे.

Q3: आज प्रेम जीवन में सुधार के लिए क्या करें?
धैर्य और समझदारी के साथ संवाद बढ़ाएं. पुराने मतभेदों को भुलाकर रिश्तों में मेलजोल बनाएँ.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 10 Jan 2026 05:15 PM (IST)
Tags :
Scorpio Weekly Horoscope Tarot Weekly Horoscope Vrishchik Rasifal
