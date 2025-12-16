मेष साप्ताहिक राशिफल 14 - 20 दिसंबर 2025: खर्च बढ़ेंगे, सेहत व रिश्तों पर रखें खास ध्यान

Mesh Saptahik Rashifal 14 to 20 December 2025: इस सप्ताह तुम्हारे लिए माहौल स्थिर नहीं है. कामकाज को लेकर असमंजस बना रहेगा और निर्णय लेने में गलती की गुंजाइश ज़्यादा है. अगर तुम बिना सलाह के बड़े कदम उठाओगे तो बाद में पछतावा तय है. सप्ताह की शुरुआत में सेहत गिर सकती है.

मौसमी बीमारी तुम्हारी रफ्तार तोड़ देगी, और तुम खुद इसका कारण बनोगे क्योंकि तुम छोटे-छोटे संकेतों को इग्नोर करते हो. नौकरी में टारगेट पूरे करना मुश्किल होगा और विरोधी सक्रिय रहेंगे, इसलिए ढील दी तो नुकसान खुद झेलोगे. व्यवसाय में योजनाएँ तो बनेंगी, लेकिन पैसों की कमी उन्हें जमीन पर नहीं उतरने देगी. कुल मिलाकर हफ्ता संभलकर चलने का है, नहीं तो चीज़ें हाथ से फिसलेंगी.

मेष साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार में माहौल सामान्य रहेगा लेकिन तुम्हारा असमंजस और चिड़चिड़ापन अनचाहा तनाव खड़ा कर सकता है. शुरुआती दिनों में स्वास्थ्य खराब रहा तो घर के लोग भी परेशान होंगे. कोई वरिष्ठ सदस्य तुम्हें किसी फैसले पर चेताएगा तुम्हें भले लगे न, पर वही सलाह आगे काम आएगी. इस हफ्ते अपनी मनमानी परिवार पर मत थोपो, वरना रिश्तों में खटास बढ़ेगी.

मेष साप्ताहिक लव राशिफल

रिलेशनशिप में तुम खुद समस्या पैदा कर सकते हो. पार्टनर की भावनाओं को समझने की बजाय अगर तुम वही रवैया रखोगे “मेरी सोच ही सही” तो बेवजह दूरी बढ़ेगी. शादीशुदा लोग बातचीत साफ़ रखें, वरना गलतफहमियाँ बनी रहेंगी. यह हफ्ता लव लाइफ में तुम्हारी संवेदनशीलता की परीक्षा है फेल हुए तो फिर तुम्हारी ही गलती होगी.

मेष साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसाय चल रहा है, लेकिन विस्तार की योजनाओं में पैसों की दिक्कतें साफ दिखेंगी. उत्साह है पर संसाधन कमजोर हैं, इसलिए अधूरे प्लान मत शुरू करो. किसी भी सौदे में बिना सोचे-समझे भरोसा मत करो इस हफ्ते गलती महंगी पड़ेगी. पुराना कोई भुगतान अटक सकता है जिससे और झुंझलाहट बढ़ेगी.

मेष साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरी में दबाव बढ़ेगा और टारगेट पूरे करने में संघर्ष करना पड़ेगा. विरोधियों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हारी छोटी-सी गलती को भी बड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे. प्रमोशन या ट्रांसफर की उम्मीद लगाए बैठे हो तो साफ बता दूं, अभी इंतजार करना पड़ेगा. तुम्हारी मेहनत दिखेगी, लेकिन रिज़ल्ट अभी नहीं मिलेंगे.

मेष साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवा इस हफ्ते ढीले पड़े तो सीधा नुकसान झेलेंगे. फोकस गिरा तो रफ्तार वापस लाने में समय लगेगा. करियर की दिशा को लेकर भ्रम रहेगा, इसलिए जल्दबाज़ी में कोई फैसला मत लेना. जो भी कदम उठाओ, अच्छे सलाहकार की राय लेकर ही उठाओ.

मेष साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि खर्च और प्लानिंग में तुम खुद गड़बड़ा रहे हो. निवेश करने का मन बनेगा लेकिन हालात समर्थन नहीं देंगे. उधारी या कर्ज के मामलों में जल्दबाज़ी की तो घाटा तय है. व्यवसाय में फंसे पैसे निकलने में देरी होगी.

सप्ताह की शुरुआत में मौसमी बीमारी परेशान कर सकती है, इग्नोर किया तो हालात बिगड़ेंगे. कमजोरी, बुखार या गले की समस्या हो सकती है. रूटीन बिगाड़ा तो सेहत हाथ से जाएगी. कोई भी दिक्कत दिखे तो तुरंत इलाज करो“चलता है” वाला रवैया इस हफ्ते नहीं चलेगा.

शुभ अंक: 9

9 शुभ रंग: लाल

लाल उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी को मीठा पान चढ़ाएं.

