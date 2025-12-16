हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमेष साप्ताहिक राशिफल 14 - 20 दिसंबर 2025: खर्च बढ़ेंगे, सेहत व रिश्तों पर रखें खास ध्यान

मेष साप्ताहिक राशिफल 14 - 20 दिसंबर 2025: खर्च बढ़ेंगे, सेहत व रिश्तों पर रखें खास ध्यान

Aries Weekly Horoscope: मेष राशि के जातकों के लिए 14 से 20 दिसंबर 2025 का हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 16 Dec 2025 09:26 AM (IST)
Preferred Sources

Mesh Saptahik Rashifal 14 to 20 December 2025: इस सप्ताह तुम्हारे लिए माहौल स्थिर नहीं है. कामकाज को लेकर असमंजस बना रहेगा और निर्णय लेने में गलती की गुंजाइश ज़्यादा है. अगर तुम बिना सलाह के बड़े कदम उठाओगे तो बाद में पछतावा तय है. सप्ताह की शुरुआत में सेहत गिर सकती है.

मौसमी बीमारी तुम्हारी रफ्तार तोड़ देगी, और तुम खुद इसका कारण बनोगे क्योंकि तुम छोटे-छोटे संकेतों को इग्नोर करते हो. नौकरी में टारगेट पूरे करना मुश्किल होगा और विरोधी सक्रिय रहेंगे, इसलिए ढील दी तो नुकसान खुद झेलोगे. व्यवसाय में योजनाएँ तो बनेंगी, लेकिन पैसों की कमी उन्हें जमीन पर नहीं उतरने देगी. कुल मिलाकर हफ्ता संभलकर चलने का है, नहीं तो चीज़ें हाथ से फिसलेंगी.

मेष साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार में माहौल सामान्य रहेगा लेकिन तुम्हारा असमंजस और चिड़चिड़ापन अनचाहा तनाव खड़ा कर सकता है. शुरुआती दिनों में स्वास्थ्य खराब रहा तो घर के लोग भी परेशान होंगे. कोई वरिष्ठ सदस्य तुम्हें किसी फैसले पर चेताएगा तुम्हें भले लगे न, पर वही सलाह आगे काम आएगी. इस हफ्ते अपनी मनमानी परिवार पर मत थोपो, वरना रिश्तों में खटास बढ़ेगी.

मेष साप्ताहिक लव राशिफल

रिलेशनशिप में तुम खुद समस्या पैदा कर सकते हो. पार्टनर की भावनाओं को समझने की बजाय अगर तुम वही रवैया रखोगे “मेरी सोच ही सही” तो बेवजह दूरी बढ़ेगी. शादीशुदा लोग बातचीत साफ़ रखें, वरना गलतफहमियाँ बनी रहेंगी. यह हफ्ता लव लाइफ में तुम्हारी संवेदनशीलता की परीक्षा है फेल हुए तो फिर तुम्हारी ही गलती होगी.

मेष साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसाय चल रहा है, लेकिन विस्तार की योजनाओं में पैसों की दिक्कतें साफ दिखेंगी. उत्साह है पर संसाधन कमजोर हैं, इसलिए अधूरे प्लान मत शुरू करो. किसी भी सौदे में बिना सोचे-समझे भरोसा मत करो इस हफ्ते गलती महंगी पड़ेगी. पुराना कोई भुगतान अटक सकता है जिससे और झुंझलाहट बढ़ेगी.

मेष साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरी में दबाव बढ़ेगा और टारगेट पूरे करने में संघर्ष करना पड़ेगा. विरोधियों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हारी छोटी-सी गलती को भी बड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे. प्रमोशन या ट्रांसफर की उम्मीद लगाए बैठे हो तो साफ बता दूं, अभी इंतजार करना पड़ेगा. तुम्हारी मेहनत दिखेगी, लेकिन रिज़ल्ट अभी नहीं मिलेंगे.

मेष साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवा इस हफ्ते ढीले पड़े तो सीधा नुकसान झेलेंगे. फोकस गिरा तो रफ्तार वापस लाने में समय लगेगा. करियर की दिशा को लेकर भ्रम रहेगा, इसलिए जल्दबाज़ी में कोई फैसला मत लेना. जो भी कदम उठाओ, अच्छे सलाहकार की राय लेकर ही उठाओ.

मेष साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि खर्च और प्लानिंग में तुम खुद गड़बड़ा रहे हो. निवेश करने का मन बनेगा लेकिन हालात समर्थन नहीं देंगे. उधारी या कर्ज के मामलों में जल्दबाज़ी की तो घाटा तय है. व्यवसाय में फंसे पैसे निकलने में देरी होगी.

मेष साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

सप्ताह की शुरुआत में मौसमी बीमारी परेशान कर सकती है, इग्नोर किया तो हालात बिगड़ेंगे. कमजोरी, बुखार या गले की समस्या हो सकती है. रूटीन बिगाड़ा तो सेहत हाथ से जाएगी. कोई भी दिक्कत दिखे तो तुरंत इलाज करो“चलता है” वाला रवैया इस हफ्ते नहीं चलेगा.

  • शुभ अंक: 9
  • शुभ रंग: लाल
  • उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी को मीठा पान चढ़ाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 16 Dec 2025 09:26 AM (IST)
Tags :
Aries Aries Weekly Horoscope Mesh Saptahik Rashifal
और पढ़ें
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

Embed widget