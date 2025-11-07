यह सप्ताह धनु राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ और उपलब्धियों से भरा रहेगा। करियर, व्यवसाय और आर्थिक स्थिति में प्रगति के योग हैं।
धनु साप्ताहिक राशिफल 9-15 नवंबर 2025: यह हफ्ता उपलब्धियों से भरा, रुके हुए कार्यों होंगे पूरे!
Sagittarius Weekly Horoscope: धनु राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का दूसरा हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?
Dhanu Saptahik Rashifal 9 to 15 November 2025: धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ और उपलब्धियों से भरा रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत किसी शुभ समाचार या लंबे समय से लंबित कार्य के पूरे होने के संकेत दे रही है. करियर और कारोबार में मनचाही प्रगति होगी.
यदि आप अपने समय और ऊर्जा का सही प्रबंधन करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए सफलता के नए द्वार खोल सकता है.
धनु साप्ताहिक करियर राशिफल
करियर के क्षेत्र में यह सप्ताह अत्यंत सकारात्मक रहने वाला है. नौकरीपेशा लोगों को सीनियर और उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा. अटके हुए काम पूरे होंगे और प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना रहेगी.
सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी और आपके द्वारा किए गए प्रयासों का उचित फल प्राप्त होगा.
धनु साप्ताहिक बिजनेस राशिफल
व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह लाभदायक सिद्ध होगा. सप्ताह की शुरुआत में किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से अटके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं. यदि आप कांट्रैक्ट, कमीशन या विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो आपको अच्छा मुनाफा मिलने की प्रबल संभावना है.
नए क्लाइंट्स से जुड़ने और बिजनेस नेटवर्क बढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे.
धनु साप्ताहिक धन राशिफल
इस सप्ताह आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. पुराने निवेश से लाभ मिलेगा और नई योजनाओं में पैसा लगाने का अवसर प्राप्त होगा. सरकारी कार्यों या बड़े संपर्कों से आपको वित्तीय लाभ के योग बन रहे हैं.
परिवार में सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है लेकिन आमदनी के स्रोत भी बढ़ेंगे.
धनु साप्ताहिक परिवार राशिफल
परिवार के साथ इस सप्ताह आपका समय बेहद अच्छा बीतेगा. घर में कोई शुभ कार्य या मांगलिक आयोजन संभव है. परिजनों और मित्रों का साथ आपको मानसिक सुकून देगा. संतान पक्ष से जुड़ी कोई शुभ सूचना भी मिल सकती है.
धनु साप्ताहिक लव राशिफल
प्रेम जीवन के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा. लव पार्टनर के साथ गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्ते में प्रेम व सामंजस्य बढ़ेगा. विवाहित जातकों के लिए दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग और भावनात्मक समर्थन मिलेगा.
धनु साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह सामान्य रहेगा. यदि पहले से कोई समस्या चल रही थी तो अब उसमें सुधार के संकेत मिलेंगे. योग, ध्यान और संतुलित आहार से सेहत और बेहतर होगी.
उपाय
प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जप करें. इससे शुभ फल प्राप्त होंगे और जीवन में स्थिरता बढ़ेगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
