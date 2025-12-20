Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom











Dhanu Saptahik Rashifal 21 to 27 December 2025: धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य लेकर आ रहा है. रुकी हुई परेशानियां किसी खास व्यक्ति की मदद से दूर हो सकती हैं.

पूरे सप्ताह स्वजनों और शुभचिंतकों का सहयोग मिलेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बिना मेहनत सब मिल जाएगा. प्रयास करेंगे तभी भाग्य साथ देगा.

धनु साप्ताहिक परिवार राशिफल

घर-परिवार में सकारात्मक माहौल रहेगा. सप्ताह की शुरुआत में किसी प्रिय व्यक्ति के आगमन से खुशियों का वातावरण बनेगा. अपनों के साथ समय बिताने से मानसिक संतोष मिलेगा.

धनु साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी. आपसी विश्वास बढ़ेगा और भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन सुखमय और संतुलित रहेगा.

धनु साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसाय से जुड़े लोग किसी नए काम में हाथ आजमा सकते हैं. विदेश से जुड़े कारोबार में विशेष लाभ के संकेत हैं. यदि काम शासन या सत्ता से जुड़ा है, तो इस सप्ताह अटका काम बनने की पूरी संभावना है.

धनु साप्ताहिक नौकरी राशिफल

सप्ताह के पूर्वार्ध में कड़ी मेहनत और भागदौड़ के बाद कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा होगा. कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में फैसला या स्थिति तुम्हारे पक्ष में जाती दिखेगी.

धनु साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

करियर को लेकर अच्छे अवसर मिल सकते हैं. सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगी. छात्रों और युवाओं को इसका सही उपयोग करना होगा.

धनु साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. भूमि, भवन या वाहन खरीदने की योजना पूरी हो सकती है. आय के नए रास्ते खुलेंगे, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना फिर भी जरूरी है.

धनु साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

सेहत सामान्य रहेगी. मानसिक रूप से भी राहत महसूस होगी. सप्ताह के उत्तरार्ध में तीर्थ यात्रा या आध्यात्मिक गतिविधियों से सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी.

शुभ अंक: 3

शुभ रंग: पीला

उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें.

