हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलधनु साप्ताहिक राशिफल 21-27 दिसंबर 2025: इस हफ्ते सौभाग्य का मिलेगा साथ! करियर और धन की बाधाएं होंगी दूर!

Sagittarius Weekly Horoscope: धनु राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2025 का यह हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 20 Dec 2025 02:14 PM (IST)
Dhanu Saptahik Rashifal 21 to 27 December 2025: धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य लेकर आ रहा है. रुकी हुई परेशानियां किसी खास व्यक्ति की मदद से दूर हो सकती हैं.

पूरे सप्ताह स्वजनों और शुभचिंतकों का सहयोग मिलेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बिना मेहनत सब मिल जाएगा. प्रयास करेंगे तभी भाग्य साथ देगा.

धनु साप्ताहिक परिवार राशिफल

घर-परिवार में सकारात्मक माहौल रहेगा. सप्ताह की शुरुआत में किसी प्रिय व्यक्ति के आगमन से खुशियों का वातावरण बनेगा. अपनों के साथ समय बिताने से मानसिक संतोष मिलेगा.

धनु साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी. आपसी विश्वास बढ़ेगा और भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन सुखमय और संतुलित रहेगा.

धनु साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसाय से जुड़े लोग किसी नए काम में हाथ आजमा सकते हैं. विदेश से जुड़े कारोबार में विशेष लाभ के संकेत हैं. यदि काम शासन या सत्ता से जुड़ा है, तो इस सप्ताह अटका काम बनने की पूरी संभावना है.

धनु साप्ताहिक नौकरी राशिफल

सप्ताह के पूर्वार्ध में कड़ी मेहनत और भागदौड़ के बाद कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा होगा. कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में फैसला या स्थिति तुम्हारे पक्ष में जाती दिखेगी.

धनु साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

करियर को लेकर अच्छे अवसर मिल सकते हैं. सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगी. छात्रों और युवाओं को इसका सही उपयोग करना होगा.

धनु साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. भूमि, भवन या वाहन खरीदने की योजना पूरी हो सकती है. आय के नए रास्ते खुलेंगे, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना फिर भी जरूरी है.

धनु साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

सेहत सामान्य रहेगी. मानसिक रूप से भी राहत महसूस होगी. सप्ताह के उत्तरार्ध में तीर्थ यात्रा या आध्यात्मिक गतिविधियों से सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी.

शुभ अंक: 3
शुभ रंग: पीला
उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 20 Dec 2025 02:14 PM (IST)
Frequently Asked Questions

धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

यह सप्ताह धनु राशि वालों के लिए शुभता और सौभाग्य लेकर आ रहा है। रुकी हुई परेशानियां किसी खास व्यक्ति की मदद से दूर हो सकती हैं।

धनु राशि के प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी, आपसी विश्वास बढ़ेगा और भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा। शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन सुखमय और संतुलित रहेगा।

व्यवसाय से जुड़े धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा है?

व्यवसाय से जुड़े लोग किसी नए काम में हाथ आजमा सकते हैं। विदेश से जुड़े कारोबार में विशेष लाभ के संकेत हैं।

धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति इस सप्ताह कैसी रहेगी?

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आय के नए रास्ते खुलेंगे, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना फिर भी जरूरी है।

धनु राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

सेहत सामान्य रहेगी और मानसिक रूप से भी राहत महसूस होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आध्यात्मिक गतिविधियों से सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी।

Advertisement

