हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलधनु साप्ताहिक टैरो राशिफल (7 से 13 दिसंबर 2025): निवेश से होगा लाभ, करियर में खुलेंगे सफलता के नए द्वार

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल (7 से 13 दिसंबर 2025): निवेश से होगा लाभ, करियर में खुलेंगे सफलता के नए द्वार

Sagittarius weekly tarot horoscope: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह धनु राशि वालों के लिए व्यस्त. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें, धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 07 Dec 2025 04:04 AM (IST)
Dhanu Saptahik Tarot Rashifal 7 to 13 December 2025: यह सप्ताह धनु राशि वालों के लिए संतुलन, समझदारी और व्यावहारिक सोच का संदेश लेकर आ रहा है. टैरो कार्ड्स संकेत देते हैं कि सप्ताह की शुरुआत में आप अपने लक्ष्यों को नई दृष्टि से देखेंगे. भावनाओं में बहने के बजाय आप व्यावहारिक फैसले लेना पसंद करेंगे. कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय है, इसलिए धैर्य और स्पष्ट सोच बनाए रखें.

बिज़नेस राशिफल:

इस सप्ताह व्यवसाय में नए अवसर सामने आ सकते हैं. पुराने क्लाइंट्स से लाभ मिलने की संभावना है. साझेदारी या किसी नए डील पर बातचीत हो सकती है, लेकिन जल्दबाज़ी न करें.

नौकरी राशिफल:

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह स्थिर रहेगा. ऑफिस में आपके काम की सराहना होने की संभावना है. कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं, जो आपके लिए आगे चलकर फायदेमंद होंगी. मध्य सप्ताह में सीनियर्स का सहयोग मिलेगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

लव और फैमिली राशिफल: 

मध्य सप्ताह रोमांटिक और प्यार से भरा रहेगा. पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और रिश्ते में गर्माहट बढ़ेगी. अविवाहित लोगों के लिए नए रिश्तों की शुरुआत के संकेत हैं. रविवार के दिन पारिवारिक जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी और घर-परिवार से जुड़ी कुछ चिंताएँ मन पर हावी हो सकती हैं.

युवा और विद्यार्थी राशिफल: 

युवाओं का ध्यान करियर और लक्ष्य पर रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह सप्ताह अनुकूल है. हालांकि, बीच-बीच में मानसिक थकान महसूस हो सकती है, इसलिए ब्रेक लें और मन को शांत रखें.

हेल्थ राशिफल: 

मानसिक तनाव से दूर रहें. नींद और खानपान का ध्यान रखें. सिरदर्द या थकान जैसी हल्की परेशानियाँ हो सकती हैं.

भाग्यशाली अंक: 7

भाग्यशाली रंग: बैंगनी

उपाय: गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और पीली दाल का दान करें.

FAQs:

Q1: क्या इस सप्ताह धनु राशि वालों के लिए आर्थिक लाभ होगा?
A1: हाँ, सप्ताह के अंत में आर्थिक स्थिति बेहतर होगी.

Q2: क्या नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं?
A2: नहीं, अभी स्थिरता का समय है, बदलाव बाद में बेहतर रहेगा.

Q3: क्या लव लाइफ में सुधार होगा?
A3: हाँ, मध्य सप्ताह बहुत रोमांटिक रहेगा.

Q4: क्या विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अच्छा है?
A4: हाँ, लेकिन ध्यान भटक सकता है, इसलिए फोकस बनाए रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 07 Dec 2025 04:04 AM (IST)
