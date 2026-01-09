Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 9 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह राशिफल (Leo), 9 जनवरी 2026

आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से ज्यादा व्यवहारिक समझ का है. चंद्रमा कन्या राशि में होने से ध्यान काम, पैसे और अपनी उपयोगिता पर रहेगा. सुबह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव आपको जिम्मेदारियों की याद दिलाएगा और यह अहसास कराएगा कि केवल दिखना नहीं, काम का नतीजा भी जरूरी है.

नौकरीपेशा और कॉर्पोरेट कर्मियों के लिए आज टारगेट, डेडलाइन और काम की गुणवत्ता अहम रहेगी. Gen-Z के लिए यह दिन सीख देगा कि मेहनत और धैर्य ही पहचान दिलाते हैं.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में बजट से जुड़ा फैसला, काम की प्राथमिकता तय करना या सीनियर से जरूरी बातचीत करना फायदेमंद रहेगा. लेकिन राहु काल (10:30 AM - 12:00 PM) में अहं टकराव, ऑफिस बहस या शेयर बाजार में जल्दबाजी से बचें, क्योंकि नुकसान हो सकता है.

Career: काम की जिम्मेदारी बढ़ेगी, लेकिन भरोसा भी मिलेगा.

Finance: आय स्थिर रहेगी, खर्च नियंत्रित रखें.

Love: समय कम मिलेगा, लेकिन ईमानदारी जरूरी है.

Health: पेट और कमर से जुड़ी परेशानी हो सकती है.

उपाय: सादगी रखें और दिखावे से बचें.

Lucky Color: हल्का सुनहरा

Lucky Number: 1

कन्या राशिफल (Virgo), 9 जनवरी 2026

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में है, इसलिए मन पूरी तरह सक्रिय और व्यस्त रहेगा. आप हर चीज को सही तरीके से करना चाहेंगे. सुबह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव में काम की जिम्मेदारी और अपेक्षाएं बढ़ेंगी.

नौकरीपेशा और कॉर्पोरेट कर्मियों के लिए यह दिन परफॉर्मेंस दिखाने का है, लेकिन खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालने से बचना होगा. बिजनेस करने वालों को आज गुणवत्ता और भरोसे पर फोकस करना चाहिए.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करना, डॉक्यूमेंट फाइनल करना या इंटरव्यू देना आपके पक्ष में रहेगा. राहु काल (10:30 AM - 12:00 PM) में जल्दबाजी, ओवरथिंकिंग या शेयर बाजार में भावनाओं के आधार पर कदम उठाने से बचें.

Career: पहचान और सराहना मिलने के योग हैं.

Finance: आमदनी ठीक रहेगी, लेकिन खर्च सोच समझकर करें.

Love: अपेक्षाएं ज्यादा रहेंगी, संतुलन जरूरी है.

Health: थकान और नींद की कमी.

उपाय: काम के बीच ब्रेक लें और शरीर का ध्यान रखें.

Lucky Color: हल्का हरा

Lucky Number: 8

तुला राशिफल (Libra), 9 जनवरी 2026

आज का दिन थोड़ा शांत और अंदरूनी सोच वाला रहेगा. चंद्रमा कन्या राशि में होने से आप ज्यादा बोलने के बजाय हालात को समझना चाहेंगे. सुबह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के कारण पुराने फैसले, अधूरे काम या किसी रिश्ते से जुड़ा विषय मन में घूम सकता है.

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन बैकएंड काम, तैयारी और प्लानिंग के लिए अच्छा है. बिजनेस करने वालों को आज जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में योजना बनाना, जरूरी कागजी काम निपटाना या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा. लेकिन राहु काल (10:30 AM - 12:00 PM) में भावनात्मक बातचीत, गलतफहमी या शेयर बाजार में अफवाहों से बचें.

Career: पर्दे के पीछे किया गया काम आगे फायदा देगा.

Finance: खर्च अचानक सामने आ सकते हैं.

Love: दूरी महसूस हो सकती है, धैर्य रखें.

Health: मानसिक थकान और बेचैनी.

उपाय: कुछ समय अकेले बिताएं और मन शांत करें.

Lucky Color: आसमानी

Lucky Number: 6

वृश्चिक राशिफल (Scorpio), 9 जनवरी 2026

आज का दिन नेटवर्क, दोस्तों और टीमवर्क से जुड़ा रहेगा. चंद्रमा कन्या राशि में होने से आप अपने संपर्कों और सहयोगियों को लेकर ज्यादा सजग रहेंगे. सुबह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव में सीनियर या किसी प्रभावशाली व्यक्ति से जुड़ा मामला सामने आ सकता है.

नौकरीपेशा लोगों के लिए टीम मीटिंग, ग्रुप वर्क या साझा जिम्मेदारी अहम रहेगी. बिजनेस करने वालों को आज भरोसेमंद लोगों के साथ ही काम आगे बढ़ाना चाहिए.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में सहयोग तय करना, किसी योजना पर सहमति बनाना या नेटवर्क मजबूत करना सही रहेगा. लेकिन राहु काल (10:30 AM - 12:00 PM) में गलत लोगों पर भरोसा करने या शेयर बाजार में जल्दबाजी से बचें.

Career: टीमवर्क से लाभ मिलेगा.

Finance: आय में सुधार संभव है, लेकिन जोखिम न लें.

Love: दोस्ती से भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.

Health: सामान्य, लेकिन मानसिक तनाव से बचें.

उपाय: भरोसेमंद लोगों के साथ समय बिताएं.

Lucky Color: गहरा लाल

Lucky Number: 9

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.