Rama Ekadashi 2025: रमा एकादशी पर करें राशि अनुसार उपाय, मां लक्ष्मी और विष्णु की मिलेगी कृपा!

Rama Ekadashi 2025: कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है. इस बार रमा एकादशी 17 अक्टूबर 2025, शुक्रवार के दिन है. यह एकादशी भगवान श्रीविष्णु और मां लक्ष्मी को समर्पित होती है.

माना जाता है कि एकादशी व्रत श्रद्धाभाव और नियम के साथ करने से जीवन में समस्त परेशानियों का अंत होता है. रमा एकादशी पर उपाय करने से जीवन में सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है. आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशियों के लिए विशेष उपाय-

रमा एकादशी व्रत कब है? (Rama Ekadashi 2025 Date)

हिंदू पंचांग के मुताबिक कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 17 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा. इसके अलावा अगले दिन यानी 18 अक्टूबर को व्रत का पारण होगा.

रमा एकादशी मेष राशि उपाय (Rama Ekadashi 2025 Mesh Upay)

इस दिन ब्रह्ममुहूर्त में उठकर सूर्योदय होते ही तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें. इसके अलावा हनुमान जी की स्तुति करने से लाभ मिलेगा.

रमा एकादशी वृषभ राशि उपाय (Rama Ekadashi 2025 Vrishabh Upay)

रमा एकादसी के दिन गेंहू या चावल से बने शुद्ध प्रसाद का वितरण करें. इसके साथ मां लक्ष्मी की अराधना करने से लाभ मिलेगा.

रमा एकादशी मिथुन राशि उपाय (Rama Ekadashi 2025 Mithun Upay)

इस दिन रुद्राक्ष की माला से 108 बार श्री विष्णु के किसी भी मंत्र का जाप करें. किसी कारणवश ऐसा न कर पाए तो गरीबों को भोजन का दान करें.

रमा एकादशी कर्क राशि उपाय (Rama Ekadashi 2025 Kark Upay)

व्रत वाले दिन गंगाजल से स्नान करने के बाद सुबह-शाम घी का दीपक जलाएं और श्रीविष्णु के नाम का जाप करने से मानसिक लाभ मिलेगा.

रमा एकादशी सिंह राशि उपाय (Rama Ekadashi 2025 Singh Upay)

रमा एकादशी के दिन हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करने से साथ 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें.

रमा एकादशी कन्या राशि उपाय (Rama Ekadashi 2025 Kanya Upay)

व्रत वाले दिन तुलसी की पूजा करें और गरीबों को कपड़े या भोजन का दान करें.

रमा एकादशी तुला राशि उपाय (Rama Ekadashi 2025 Tula Upay)

तुला राशि के जातक को व्रत वाले दिन लक्ष्मी स्तुति का पाठ करना चाहिए. इसके अलावा इस दिन सफेद वस्त्रों को धारण करना शुभ माना जाता है.

रमा एकादशी वृश्चिक राशि उपाय (Rama Ekadashi 2025 Vrishchik Upay)

व्रत वाले दिन हरे रंग के वस्त्र धारण करें इसके अलावा शिवलिंग पर जलाभिषेक जरूर करें.

रमा एकादशी धनु राशि उपाय (Rama Ekadashi 2025 Dhanu Upay)

रमा एकादशी के मौके पर गरीबों को कपड़ों का दान करें और सूर्य की स्तुति भी जरूर करें.

रमा एकादशी मकर राशि उपाय (Rama Ekadashi 2025 Makar Upay)

रमा एकादशी के दिन गरीबों को हरिद्रा, हल्दी और गुड़ का दान जरूर करें.

रमा एकादशी कुंभ राशि उपाय (Rama Ekadashi 2025 Kumbh Upay)

रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और हनुमान की साधना करने से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे.

रमा एकादशी मीन राशि उपाय (Rama Ekadashi 2025 Kumbh Upay)

व्रत के दिन जरूरतमंदों में दूध से बनी चीजों का दान करने से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.