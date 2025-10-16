Rama Ekadashi 2025: रमा एकादशी पर करें राशि अनुसार उपाय, मां लक्ष्मी और विष्णु की मिलेगी कृपा!

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलRama Ekadashi 2025: रमा एकादशी पर करें राशि अनुसार उपाय, मां लक्ष्मी और विष्णु की मिलेगी कृपा!

Rama Ekadashi 2025: अक्टूबर महीने कई तरह के तीज-त्योहार हैं. इन्हीं में एक एक रमा एकादशी का व्रत भी है, जो 17 अक्टूबर 2025, शुक्रवार को रखा जाएगा. एकादशी व्रत रखने के साथ जानिए राशि अनुसार उपाय!

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 16 Oct 2025 10:14 AM (IST)
Preferred Sources

Rama Ekadashi 2025: कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है. इस बार रमा एकादशी 17 अक्टूबर 2025, शुक्रवार के दिन है. यह एकादशी भगवान श्रीविष्णु और मां लक्ष्मी को समर्पित होती है.

माना जाता है कि एकादशी व्रत श्रद्धाभाव और नियम के साथ करने से जीवन में समस्त परेशानियों का अंत होता है. रमा एकादशी पर उपाय करने से जीवन में सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है. आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशियों के लिए विशेष उपाय-

रमा एकादशी व्रत कब है? (Rama Ekadashi 2025 Date)

हिंदू पंचांग के मुताबिक कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 17 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा. इसके अलावा अगले दिन यानी 18 अक्टूबर को व्रत का पारण होगा.

रमा एकादशी मेष राशि उपाय (Rama Ekadashi 2025 Mesh Upay)
इस दिन ब्रह्ममुहूर्त में उठकर सूर्योदय होते ही तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें. इसके अलावा हनुमान जी की स्तुति करने से लाभ मिलेगा.

रमा एकादशी वृषभ राशि उपाय (Rama Ekadashi 2025 Vrishabh Upay)
रमा एकादसी के दिन गेंहू या चावल से बने शुद्ध प्रसाद का वितरण करें. इसके साथ मां लक्ष्मी की अराधना करने से लाभ मिलेगा. 

रमा एकादशी मिथुन राशि उपाय (Rama Ekadashi 2025 Mithun Upay)
इस दिन रुद्राक्ष की माला से 108 बार श्री विष्णु के किसी भी मंत्र का जाप करें. किसी कारणवश ऐसा न कर पाए तो गरीबों को भोजन का दान करें. 

रमा एकादशी कर्क राशि उपाय (Rama Ekadashi 2025 Kark Upay)
व्रत वाले दिन गंगाजल से स्नान करने के बाद सुबह-शाम घी का दीपक जलाएं और श्रीविष्णु के नाम का जाप करने से मानसिक लाभ मिलेगा. 

रमा एकादशी सिंह राशि उपाय (Rama Ekadashi 2025 Singh Upay)
रमा एकादशी के दिन हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करने से साथ 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें. 

रमा एकादशी कन्या राशि उपाय (Rama Ekadashi 2025 Kanya Upay)
व्रत वाले दिन तुलसी की पूजा करें और गरीबों को कपड़े या भोजन का दान करें.

रमा एकादशी तुला राशि उपाय (Rama Ekadashi 2025 Tula Upay)
तुला राशि के जातक को व्रत वाले दिन लक्ष्मी स्तुति का पाठ करना चाहिए. इसके अलावा इस दिन सफेद वस्त्रों को धारण करना शुभ माना जाता है. 

रमा एकादशी वृश्चिक राशि उपाय (Rama Ekadashi 2025 Vrishchik Upay)
व्रत वाले दिन हरे रंग के वस्त्र धारण करें इसके अलावा शिवलिंग पर जलाभिषेक जरूर करें. 

रमा एकादशी धनु राशि उपाय (Rama Ekadashi 2025 Dhanu Upay)
रमा एकादशी के मौके पर गरीबों को कपड़ों का दान करें और सूर्य की स्तुति भी जरूर करें. 

रमा एकादशी मकर राशि उपाय (Rama Ekadashi 2025 Makar Upay)
रमा एकादशी के दिन गरीबों को हरिद्रा, हल्दी और गुड़ का दान जरूर करें.

रमा एकादशी कुंभ राशि उपाय (Rama Ekadashi 2025 Kumbh Upay)
रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और हनुमान की साधना करने से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे.

रमा एकादशी मीन राशि उपाय (Rama Ekadashi 2025 Kumbh Upay)
व्रत के दिन जरूरतमंदों में दूध से बनी चीजों का दान करने से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 16 Oct 2025 10:00 AM (IST)
