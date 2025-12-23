New Year 2026: साल 2026 में नई गाड़ी खरीदने की कर रहे हैं प्लानिंग? राशि अनुसार जानें शुभ योग

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Vehicle Purchase Horoscope 2026: अगर आप साल 2026 में नई या पुरानी गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो राशि के अनुसार सही समय जानना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. ज्योतिषशास्त्र के अनुसार वाहन खरीदने का संबंध चौथे भाव और शुक्र ग्रह से माना जाता है. सही समय पर लिया गया निर्णय न सिर्फ आर्थिक रूप से लाभ देता है, बल्कि मानसिक शांति और सुविधा भी बढ़ाता है. आइए जानते हैं 2026 में सभी 12 राशियों के लिए वाहन खरीदने का योग.

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए 2026 वाहन खरीदने के लिहाज से बेहद शुभ रहने वाला है. साल के मध्य से लेकर अक्टूबर तक का समय विशेष फलदायी रहेगा. इस दौरान ग्रहों की स्थिति आपको मनचाहा वाहन दिला सकती है. यदि आपका पुराना वाहन खराब हो चुका है या आप लंबे समय से नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल है. आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी, जिससे वाहन खरीदना आसान होगा.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों को 2026 में वाहन खरीदते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी. राहु-केतु के प्रभाव के कारण वाहन से जुड़ी परेशानियां सामने आ सकती हैं. नया वाहन लेने में देरी हो सकती है या खरीद के बाद कुछ तकनीकी समस्याएं आ सकती हैं.

यदि बहुत जरूरी नहीं हो, तो इस साल वाहन खरीदने से बचना बेहतर रहेगा. अगर खरीदना ही पड़े, तो दस्तावेजों और वाहन की स्थिति की अच्छी तरह जांच करें.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए 2026 में वाहन खरीदने का योग बन रहा है. हालांकि इसके लिए आपको कुछ अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे. साल की शुरुआत में बुध ग्रह की स्थिति कमजोर रहेगी. इसलिए जनवरी और फरवरी में वाहन खरीदने का मन नहीं बनाएं.

मार्च के बाद स्थितियां बेहतर होंगी और वाहन खरीदने के अवसर बन सकते हैं. इसके लिए पहले से तैयारी कर सकेते हैं. ध्यान रखें कि नया वाहन खरीदने के बाद वाहन की देखभाल पर भी ध्यान देना जरूरी रहेगा.

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए 2026 मिलाजुला साल रहेगा. अप्रैल और मई के शुरुआती दिनों में वाहन खरीदने से बचना चाहिए. यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं है. ज्योतिषशास्त्र के अनुसार इस दौरान कोई अनहोनी हो सकती है.

मई के मध्य से जून की शुरुआत तक का समय वाहन खरीदने के लिए शुभ रहेगा. इस दौरान लिया गया वाहन लंबे समय तक आपके पास रहेगा. इसमें परिवार का भी सहयोग मिलने की संभावना है.

सिंह राशि

सिंह राशि के लिए 2026 वाहन खरीदने के लिहाज से अच्छा और लाभकारी रहेगा. शुक्र ग्रह की अनुकूल स्थिति आपके वाहन सुख को बढ़ाएगी. यदि आप लग्जरी या अपनी पसंद की गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो यह साल आपके लिए बेहतर है.

आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी और कर्ज से जुड़ी दिक्कतें भी कम होंगी. परिवार से सलाह कर आप नई गाड़ी खरीद सकते हैं.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए 2026 पुराना या सेकेंड हैंड वाहन खरीदने के लिए अधिक अनुकूल रहेगा. नया वाहन लेने के लिए आपको अधिक मेहनत और योजना बनानी पड़ सकती है. इस साल जल्दबाजी में कोई फैसला न लें. अगर आप समझदारी से कदम बढ़ाते हैं, तो आपको अच्छा और टिकाऊ वाहन मिल सकता है.

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए 2026 वाहन खरीदने के लिहाज से सकारात्मक संकेत दे रहा है. साल के मध्य में वाहन खरीदने के प्रबल योग बनेंगे. आप थोड़े से प्रयास में घर में नई गाड़ी ला सकते हैं. जो लोग लंबे समय से वाहन से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उन्हें राहत मिलने का योग बन रहा है. इस दौरान खरीदा गया वाहन परिवार के लिए सुख और सुविधा लेकर आएगा.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों को 2026 में वाहन खरीदते समय विशेष सतर्कता रखनी होगी. वाहन से जुड़ा कोई भी फैसला बिना सलाह के नहीं लें. जहां तक संभव हो इस साल नई गाड़ी नहीं खरीदें. बेहद जरूरी होने पर किसी ज्योतिष से सलाह लेकर ही गाड़ी खरीदना उचित रहेगा.

पुराने वाहन की खरीदारी में कागजात की जांच बहुत जरूरी रहेगी. इस साल धैर्य के साथ कदम उठाने से ही नुकसान से बचा जा सकता है.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए 2026 में वाहन सुख मिलने की संभावना है, लेकिन इसके लिए आपको प्रयास करने होंगे. पुराना वाहन खरीदने के योग ज्यादा मजबूत हैं. नया वाहन लेने में देरी हो सकती है. खरीद के समय किसी जानकार की सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए 2026 वाहन खरीदने के लिहाज से अनुकूल साल रहेगा. शुक्र ग्रह की मजबूती के कारण वाहन सुख आसानी से मिलेगा. यदि आप नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो यह साल आपके लिए बेहतर अवसर लेकर आएगा. ज्योतिशास्त्र के अनुसार इस जातक के लोगों की इस साल आर्थिक पक्ष भी मजबूत रहेगा. इस कारण आप नई गाड़ी ले सकते हैं.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए 2026 वाहन खरीदने के लिहाज से पहले से बेहतर साबित होगा. खासकर पुराना वाहन खरीदने के योग मजबूत हैं. नया वाहन खरीदते समय उसकी तकनीकी जानकारी जरूर लें. वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. ज्योतिषशास्त्र के अनुसार इस राशि के जातक थोड़े प्रयास से गाड़ी ला सकते हैं.

मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए 2026 वाहन खरीदने के बेहतर योग बना रहा है. साल की शुरुआत में थोड़ी रुकावट आ सकती है, लेकिन बाद के महीनों में स्थिति आपके पक्ष में होगी. इस दौरान खरीदा गया वाहन लंबे समय तक सुख और सुविधा देगा. मार्च-अप्रैल के बाद पूरा साल आपके पक्ष में रहेगा. आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर रहने की संभावना है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.