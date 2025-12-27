मीन साप्ताहिक राशिफल 28 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026: भाग्य चमकेगा, प्रेम, करियर और सम्मान में बड़ी सफलता
Pisces Weekly Horoscope: मीन राशि के जातकों के लिए 28 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 का यह सप्ताह करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा, जानिए साप्ताहिक राशिफल में.
Meen Saptahik Rashifal 28 December 2025 to 3 January 2026: मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत शुभ, सम्मान और सफलता से भरा रहने वाला है. भाग्य, मेहनत और सही लोगों का साथ आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला है.
नौकरी और करियर
इस सप्ताह आपके करियर में बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा. सत्ता, प्रशासन या प्रभावशाली लोगों से जुड़े लोगों से आपके संबंध मजबूत होंगे, जिससे रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे. ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी और मान-सम्मान बढ़ेगा.
व्यापार और बिजनेस
व्यापारियों के लिए यह सप्ताह बहुत लाभकारी रहेगा. सप्ताह के मध्य में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है, जिससे आमदनी में अच्छा उछाल आएगा. मार्केट में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.
धन राशिफल
आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आय बढ़ेगी और कोई पुराना रुका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है. हालांकि बड़े लाभ के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी.
प्रेम और वैवाहिक जीवन
लव लाइफ शानदार रहेगी. लव पार्टनर से सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है. रिश्ते को परिवार की मंजूरी मिलने के योग हैं. विवाहित जीवन में भी तालमेल और रोमांस बना रहेगा.
परिवार
परिवार में सुख-शांति और धार्मिक माहौल बना रहेगा. घर की महिलाएं धर्म और पूजा-पाठ में अधिक रुचि लेंगी.
स्वास्थ्य
काम की व्यस्तता के कारण थकान हो सकती है, इसलिए अपनी सेहत पर ध्यान दें. संतुलित आहार और पर्याप्त आराम जरूरी है.
शिक्षा
छात्रों के लिए यह सप्ताह शुभ है. मेहनत का फल मिलेगा और परीक्षा या इंटरव्यू में सफलता मिलेगी.
युवा और छात्र
युवाओं को करियर और सामाजिक जीवन में बड़ा अवसर मिल सकता है. पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी.
- भाग्य: भाग्य इस सप्ताह पूरी तरह आपके साथ रहेगा.
- भाग्यशाली अंक: 7
- भाग्यशाली रंग: पीला और सफेद
- उपाय: प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें. इससे सौभाग्य और मानसिक शांति प्राप्त होगी.
FAQs:
Q1. क्या इस सप्ताह मीन राशि वालों को करियर में तरक्की मिलेगी?
हाँ, प्रभावशाली लोगों के सहयोग से प्रमोशन, सम्मान या नई जिम्मेदारी मिलने के प्रबल योग हैं.
Q2. क्या प्रेम संबंध को परिवार की मंजूरी मिलेगी?
जी हाँ, इस सप्ताह प्रेम संबंध को परिजनों की स्वीकृति मिलने की संभावना बन रही है.
Q3. क्या यह सप्ताह व्यापार के लिए लाभकारी रहेगा?
बिल्कुल, बड़ी कारोबारी डील और आय में वृद्धि के संकेत हैं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
