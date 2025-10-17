हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMithun Saptahik Rashifal: इस हफ्ते नौकरी, प्यार और परिवार में आपके सितारे क्या कहते हैं? पढ़ें मिथुन साप्ताहिक राशिफल

Mithun Saptahik Rashifal: इस हफ्ते नौकरी, प्यार और परिवार में आपके सितारे क्या कहते हैं? पढ़ें मिथुन साप्ताहिक राशिफल

Gemini Weekly Horoscope: मिथुन राशि के लिए आने वाला सप्ताह भाग-दौड़ से भरा रहने वाला है. कामकाज के कारण लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है. पढ़ें मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 17 Oct 2025 03:00 PM (IST)
Mithun Saptahik Rashifal 19 to 25 October 2025: इस सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए जीवन में नए अवसरों के द्वार खुलने वाले हैं. आपकी मेहनत और पराक्रम का उचित फल मिलेगा. शुभचिंतकों का सहयोग और स्वजनों का समर्थन आपको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करेगा.

कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके करियर, रिश्तों और आत्मविश्वास तीनों मोर्चों पर सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा.

व्यवसाय और धन लाभ

यदि आप किसी संस्थान में बतौर ट्रेनी या संविदा पर काम कर रहे थे, तो आपकी नौकरी स्थायी हो सकती है. बॉस आपके कार्य से प्रसन्न होकर नई जिम्मेदारी या प्रमोशन दे सकते हैं.

करियर और कारोबार को आगे बढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे. व्यापारियों को सप्ताह के मध्य में लाभ के अवसर मिलेंगे, और आपके निर्णय आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित होंगे.

परिवार और सामाजिक जीवन

परिवार में सामंजस्य बना रहेगा. सप्ताह के मध्य में परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा. मित्रों और शुभचिंतकों का साथ आपको समस्याओं से उबरने में मदद करेगा. आप अपने घरेलू दायित्वों को पूरी तरह निभाने में सफल रहेंगे.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम जीवन में अनुकूलता बनी रहेगी. जीवनसाथी आप पर अपना स्नेह और प्रेम लुटाएंगे. लव पार्टनर की ओर से किसी सरप्राइज गिफ्ट की संभावना है. विवाहित जातकों के बीच आपसी समझ और निकटता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य राशिफल

सेहत सामान्य रहेगी. थकान या मानसिक दबाव से राहत मिलेगी. दिनचर्या और खान-पान में संतुलन बनाए रखें.

उपाय

गणपति को दूर्वा अर्पित करें और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें.

FAQs
प्र1. सप्ताह कैसा रहेगा?
उत्तर यह सप्ताह अवसरों और सकारात्मक बदलाव से भरा रहेगा.

प्र2. व्यवसाय और धन लाभ में क्या रहेगा?
उत्तर नौकरी स्थायी होने या प्रमोशन मिलने के योग हैं, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी.

प्र3. परिवार और सामाजिक जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर परिवार में सामंजस्य रहेगा, मित्रों और शुभचिंतकों का पूरा सहयोग मिलेगा.

प्र4. प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, जीवनसाथी से उपहार या सरप्राइज मिलने की संभावना है.

प्र5. स्वास्थ्य के लिहाज से क्या ध्यान रखें?
उत्तर सेहत सामान्य रहेगी, तनाव से दूर रहें और नियमित योग करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 17 Oct 2025 03:00 PM (IST)
