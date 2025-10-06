हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलGemini Weekly Horoscope (06 to 12 October): इस हफ़्ते मिथुन राशि को खुशखबरी मिल सकती है, मगर आलस आर्थिक नुकसान का कारण बनेगा

Gemini Weekly Horoscope (06 to 12 October): इस हफ़्ते मिथुन राशि को खुशखबरी मिल सकती है, मगर आलस आर्थिक नुकसान का कारण बनेगा

Gemini Weekly Horoscope: यह नया सप्ताह मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य (Astrologer) सुरेश श्रीमाली से जानें मिथुन के लिए ये सप्ताह प्यार, परिवार, धन, सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 06 Oct 2025 11:12 AM (IST)
Preferred Sources

Gemini Saptahik Rashifal 06 to 12 October, 2025: इस सप्ताह मिथुन राशि वालों को कुछ अच्छी ख़बर मिल सकती है. लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से राहत मिलने की संभावना है. हालांकि आलस और टालमटोल की आदत आपके कई काम बिगाड़ सकती है और आर्थिक स्थिति पर भी असर डाल सकती है. इसलिए इस सप्ताह आपको खासतौर पर सतर्क रहना होगा. किसी और के मामलों में हस्तक्षेप न करें, वरना उलझनें बढ़ सकती हैं.

स्वास्थ्य राशिफल

ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ से पीड़ित जातकों को अपनी दिनचर्या सुव्यवस्थित रखनी चाहिए. खानपान संतुलित करें और समय पर दवा लेना न भूलें. तनाव से बचें और नियमित रूप से हल्का व्यायाम करें.

व्यवसाय राशिफल

बिज़नेस से जुड़े मामलों में जल्दबाज़ी न करें. नया काम शुरू करने से पहले पूरी जानकारी और योजना बनाना ज़रूरी है. किसी भी निवेश या साझेदारी में सीनियर्स की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा. वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है.

नौकरी राशिफल

ऑफिस के काम को लेकर दबाव महसूस होगा. कई चुनौतियाँ सामने आएँगी. ऐसे में सीनियर्स या अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन लेना आपके लिए लाभदायक होगा. जल्दबाज़ी में लिए गए निर्णय से समस्या बढ़ सकती है.

लव व परिवार राशिफल

घर का माहौल तभी सुखद रहेगा जब आप अनावश्यक दखल और रोक-टोक से बचेंगे. परिवार के सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करें. प्रेम संबंधों में संवाद बनाए रखें, वरना गलतफहमी हो सकती है.

युवा राशिफल

युवाओं के लिए यह समय मेहनत और लगन से पढ़ाई करने का है. आलस छोड़कर लक्ष्य पर ध्यान दें. फेस्टिव सीजन का आकर्षण पढ़ाई में बाधा डाल सकता है.

शुभ अंक: 5, 7
शुभ रंग: नीला, सफेद
उपाय:

  • मंगलवार को पीपल के पेड़ के नीचे जल अर्पित करें.
  • घर में गाय को हरा चारा खिलाएं.

FAQs:
Q1: क्या इस सप्ताह निवेश करना सुरक्षित रहेगा?
A1: हाँ, सोच-समझकर और शुभ सलाह लेकर किया गया निवेश लाभकारी रहेगा.

Q2: क्या छात्रों के लिए परीक्षा तैयारी का समय अनुकूल है?
A2: हाँ, मिड वीक में अध्ययन और परीक्षा तैयारी में अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यताजानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 06 Oct 2025 11:12 AM (IST)
Tags :
Gemini Horoscope Mithun Rashifal Mithun Saptahik Rashifal
और पढ़ें
