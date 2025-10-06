Gemini Weekly Horoscope (06 to 12 October): इस हफ़्ते मिथुन राशि को खुशखबरी मिल सकती है, मगर आलस आर्थिक नुकसान का कारण बनेगा
Gemini Weekly Horoscope: यह नया सप्ताह मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य (Astrologer) सुरेश श्रीमाली से जानें मिथुन के लिए ये सप्ताह प्यार, परिवार, धन, सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है?
Gemini Saptahik Rashifal 06 to 12 October, 2025: इस सप्ताह मिथुन राशि वालों को कुछ अच्छी ख़बर मिल सकती है. लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से राहत मिलने की संभावना है. हालांकि आलस और टालमटोल की आदत आपके कई काम बिगाड़ सकती है और आर्थिक स्थिति पर भी असर डाल सकती है. इसलिए इस सप्ताह आपको खासतौर पर सतर्क रहना होगा. किसी और के मामलों में हस्तक्षेप न करें, वरना उलझनें बढ़ सकती हैं.
स्वास्थ्य राशिफल
ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ से पीड़ित जातकों को अपनी दिनचर्या सुव्यवस्थित रखनी चाहिए. खानपान संतुलित करें और समय पर दवा लेना न भूलें. तनाव से बचें और नियमित रूप से हल्का व्यायाम करें.
व्यवसाय राशिफल
बिज़नेस से जुड़े मामलों में जल्दबाज़ी न करें. नया काम शुरू करने से पहले पूरी जानकारी और योजना बनाना ज़रूरी है. किसी भी निवेश या साझेदारी में सीनियर्स की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा. वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है.
नौकरी राशिफल
ऑफिस के काम को लेकर दबाव महसूस होगा. कई चुनौतियाँ सामने आएँगी. ऐसे में सीनियर्स या अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन लेना आपके लिए लाभदायक होगा. जल्दबाज़ी में लिए गए निर्णय से समस्या बढ़ सकती है.
लव व परिवार राशिफल
घर का माहौल तभी सुखद रहेगा जब आप अनावश्यक दखल और रोक-टोक से बचेंगे. परिवार के सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करें. प्रेम संबंधों में संवाद बनाए रखें, वरना गलतफहमी हो सकती है.
युवा राशिफल
युवाओं के लिए यह समय मेहनत और लगन से पढ़ाई करने का है. आलस छोड़कर लक्ष्य पर ध्यान दें. फेस्टिव सीजन का आकर्षण पढ़ाई में बाधा डाल सकता है.
शुभ अंक: 5, 7
शुभ रंग: नीला, सफेद
उपाय:
- मंगलवार को पीपल के पेड़ के नीचे जल अर्पित करें.
- घर में गाय को हरा चारा खिलाएं.
FAQs:
Q1: क्या इस सप्ताह निवेश करना सुरक्षित रहेगा?
A1: हाँ, सोच-समझकर और शुभ सलाह लेकर किया गया निवेश लाभकारी रहेगा.
Q2: क्या छात्रों के लिए परीक्षा तैयारी का समय अनुकूल है?
A2: हाँ, मिड वीक में अध्ययन और परीक्षा तैयारी में अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
