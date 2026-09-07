Aaj Ka Mithun Rashifal 7 September 2026: 7 सितंबर 2026, सोमवार के दिन शाम 05:05 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज शाम 06:14 बजे तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत पुष्य नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, गजकेसरी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, वरीयान योग और आपकी राशि मिथुन होने के कारण दोपहर 01:32 के बाद बुध के कन्या राशि में प्रवेश करते ही बनने वाले अत्यंत शुभ भद्र योग का विशेष प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा दोपहर 12:38 बजे के बाद आपकी राशि से 2रे भाव (द्वितीय भाव यानी धन संचय, कुटुंब, वाणी, वित्तीय स्थिरता व बचत स्थान) में संचार करेंगे (कर्क राशि में गोचर करेंगे). 2रे चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपकी बचत और धन संचय करने की क्षमता में जबर्दस्त वृद्धि होगी. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज मिथुन राशि के जातकों को अपनी पूंजी सुरक्षित रखने, पेमेंट रिकवरी में धैर्य दिखाने और आलस्य से बचने की आवश्यकता है. 2रे भाव में चंद्रमा के संचरण से संचित धन में वृद्धि के प्रयास सफल होंगे. हालांकि, बिजनेसमैन को मार्केट में फंसा हुआ पुराना पेमेंट कलेक्ट करने में काफी भागदौड़ और कुछ जटिल परेशानियों का सामना करना पड़ेगा; कड़ी मशक्कत के बाद ही बकाया राशि आपके हाथ में आ पाएगी. व्यापार के संचालन में बेहतर यही रहेगा कि आप अपनी वर्तमान कार्यप्रणाली में अभी कोई भी बड़ा फेरबदल या बदलाव न लाएं; जो व्यवस्था चल रही है उसी पर टिके रहें. विशेष सावधानी यह रखें कि दोपहर बाद कारोबारियों पर आलसी प्रवृत्ति और सुस्ती हावी हो सकती है; आपकी तनिक सी लापरवाही की वजह से हाथ में आई कोई बड़ी और मुनाफेदार व्यावसायिक डील ऐन वक्त पर कैंसिल हो सकती है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए नए सप्ताह की शुरुआत (वीक स्टार्टिंग) कार्यभार और बुद्धिमत्ता की परीक्षा से भरी रहेगी. पिछले सप्ताह का पेंडिंग काम जमा होने के कारण विशेष रूप से सरकारी सेवा से जुड़े कर्मचारियों (Government Employees) पर कार्य का भारी दबाव लगातार बना रहेगा. वर्कप्लेस पर एंप्लॉयड पर्सन के सामने कुछ तकनीकी या प्रक्रियागत परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन भद्र योग और आपकी तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता के बल पर आप उन सभी अड़चनों को चुटकियों में दूर करने में पूरी तरह सफल होंगे. ऑफिस में साथी कर्मचारियों के साथ व्यर्थ की गपशप और फिजूल की बातचीत से पूरी तरह दूर रहें और केवल अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करें. कार्यस्थल पर आप किसी विपरीत लिंगी (Opposite Gender) सहकर्मी के प्रति विशेष आकर्षण महसूस कर सकते हैं; मर्यादा और प्रोफेशनलिज्म बनाए रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज अजा एकादशी का पावन दिन घर में खुशियां और शांति लेकर आया है. संतान की तरफ से कोई सुखद समाचार, आज्ञाकारिता या सफलता का योग बन रहा है, जिससे संतान सुख प्राप्त होगा और समूचे परिवार में सुख-शांति व आनंद का वातावरण बना रहेगा. घर के सदस्यों के साथ बैठकर आत्मीय संवाद होगा और आपसी रिश्ते पहले से अधिक मजबूत होंगे.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीर होने का है. अपने भविष्य और करियर को बेहतर व सुरक्षित बनाने के लिए छात्र अपनी स्टडी और आगामी परीक्षाओं की तैयारी पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे. भद्र योग के प्रभाव से एकाग्रता और बौद्धिक क्षमता में सुधार आएगा.

द्वितीय भाव में चंद्रमा के संचरण से स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक रहेगा, लेकिन दोपहर बाद आलस्य और थकान की भावना आपकी कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती है. सरकारी कर्मचारियों को अत्यधिक वर्कलोड के चलते मानसिक तनाव या आंखों में खिंचाव की शिकायत हो सकती है. अजा एकादशी के दिन सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व प्राणायाम करें और समय पर विश्राम लें.

शुभ रंग: व्हाइट (सफेद)

शुभ अंक: 9

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: अजा एकादशी और सोमवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, शहद, गंगाजल व दूर्वा अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. भगवान श्रीहरि विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें. किसी जरूरतमंद को फल, हरी मूंग या भोजन का दान करें; इससे 2रे चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, भद्र योग से बुद्धि प्रखर होगी, आलस्य दूर होगा, फंसा हुआ पेमेंट वापस मिलेगा और संचित धन में वृद्धि होगी.

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