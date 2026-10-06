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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का मिथुन राशिफल 6 अक्टूबर 2026: 2nd हाउस में चंद्रमा से भौतिक सुख-सुविधाएं, सर्वार्थसिद्धि योग से बिजनेस में बड़ी सफलता

आज का मिथुन राशिफल 6 अक्टूबर 2026: 2nd हाउस में चंद्रमा से भौतिक सुख-सुविधाएं, सर्वार्थसिद्धि योग से बिजनेस में बड़ी सफलता

आज का मिथुन राशिफल 6 अक्टूबर 2026: 2nd चंद्रमा से भौतिक सुख-सुविधाएं, सर्वार्थसिद्धि योग से बिजनेस में बड़ी सफलता, नौकरीपेशा के विदेश जाने के योग! पढ़ें उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 06 Oct 2026 06:31 AM (IST)
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Mithun Rashifal: 6 अक्टूबर 2026, मंगलवार के दिन संपूर्ण दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि (इंदिरा एकादशी / एकादशी श्राद्ध) रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 10:18 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, जिसके उपरांत मघा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, लक्ष्मी योग, गजकेसरी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, सिद्ध योग और साध्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज रात्रि 10:18 तक कर्क राशि में, यानी आपकी राशि से दूसरे भाव (द्वितीय भाव यानी धन, भौतिक सुख-सुविधा, कुटुंब, पैतृक लाभ, वाणी व संचित पूंजी स्थान) में रहेंगे, जिसके उपरांत वे सिंह राशि (तीसरे भाव) में प्रवेश करेंगे. दूसरे भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आप सांसारिक व भौतिक सुख-सुविधाओं का भरपूर आनंद लेते दिखाई देंगे. शुभ कार्यों के लिए आज का श्रेष्ठ समय नोट कीजिए, दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मिथुन राशि के कारोबारियों के लिए प्रतिष्ठित संपर्कों से लाभ, प्रॉपर्टी में बड़ी डील और सर्वार्थसिद्धि योग से ऐतिहासिक सफलता का रहेगा.

बड़े कारोबारियों से मुलाकात व नए एग्रीमेंट: क्षेत्र के बड़े और स्थापित उद्योगपतियों/कारोबारियों के साथ व्यक्तिगत मुलाकात के बेहतरीन अवसर मिलेंगे; उनसे आपको व्यापार के विस्तार और तरक्की से जुड़ी बहुमूल्य जानकारियां मिलेंगी, जिससे आपको नए व्यावसायिक ऑर्डर और बड़े एग्रीमेंट मिलने के प्रबल योग बनेंगे.

बिजनेस में बड़ी सफलता के योग: सिद्ध, साध्य और सर्वार्थसिद्धि योग के संयुक्त प्रभाव से बिजनेसमैन को अपने कार्यक्षेत्र में कोई अप्रत्याशित व बहुत बड़ी सफलता हासिल हो सकती है.

प्रॉपर्टी डील्स में बड़ा लाभ: रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी संबंधी व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए आज कोई बहुप्रतीक्षित और महत्वपूर्ण डील फाइनल होने की पूरी संभावना है.

सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि: सामाजिक क्षेत्र और जनसेवा से जुड़े लोगों के मान-सम्मान, रसूख और सामाजिक साख में जोरदार बढ़ोतरी होगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन विदेश यात्रा के सुअवसर, नई जिम्मेदारियों की प्राप्ति और मार्केटिंग में नेटवर्क विस्तार का रहेगा.

विदेश जाने के सुअवसर: नौकरीपेशा जातकों के लिए कंपनी या प्रोजेक्ट के सिलसिले में विदेश जाने संबंधी मजबूत सुअवसर बन रहे हैं; इस उपलब्धि से आपका आत्मविश्वास और मनोबल सातवें आसमान पर रहेगा.

नई जिम्मेदारियां व पर्सनल कार्यों का असर: एंप्लॉयड पर्सन को वर्कप्लेस पर कुछ नई और अहम जिम्मेदारियां मिल सकती हैं; यदि आपने किसी बिल्कुल नए काम या बदलाव से संबंधित योजनाएं बनाई हैं, तो अभी उन पर कोई जल्दबाजी भरी कार्यवाही न करें, क्योंकि कुछ निजी व व्यक्तिगत व्यस्तताओं के चलते आप अपने कार्य पर पूरा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे.

मार्केटिंग वालों का फ्रेंड सर्किल व मुनाफा: मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन का फ्रेंड सर्किल और पेशेवर नेटवर्क काफी विस्तृत होगा; यह नया दायरा भविष्य में आपके लिए अत्यंत लाभकारी और प्रॉफिटेबल साबित होगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से द्वितीय चंद्रमा परिजनों की निकटता और गुस्से पर संयम की मांग कर रहा है.

पूरा परिवार रहेगा साथ: आज घर के सभी सदस्य आपके आसपास मौजूद रहेंगे और एक सुखद पारिवारिक माहौल बनेगा.

क्रोध पर रखें नियंत्रण: परिजनों के बीच बातचीत करते समय आपको अपने गुस्से और आवेश पर पूरी तरह काबू रखना होगा; किसी भी बात पर उत्तेजित होने के बजाय शांत रहें, ताकि घर की शांति और सौहार्द बना रहे.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive Students) के लिए आज का दिन बहुत ही अनुकूल और शुभ समय लेकर आया है. आपकी अध्ययन शैली में निखार आएगा और परीक्षा की तैयारी में सकारात्मक प्रगति दिखेगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 2nd हाउस के चंद्रमा और भौतिक सुखों के उपभोग के चलते दिनचर्या सुखद रहेगी. हालांकि, ज्यादा मीठे या गरिष्ठ खान-पान से बचें ताकि पाचन ठीक रहे. गुस्सा करने से बचें क्योंकि तनाव सिरदर्द या रक्तचाप बढ़ा सकता है; पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और ध्यान लगाएं.

शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा सफेद)

शुभ अंक: 6

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: मंगलवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी (इंदिरा एकादशी / एकादशी श्राद्ध) के पावन अवसर पर भगवान श्री लक्ष्मीनारायण जी का ध्यान करते हुए उन्हें तुलसी दल, पंचामृत और पीले फल अर्पित करें. इसके साथ ही संकटमोचन हनुमान जी के सम्मुख चमेली के तेल का दीपक जलाकर 'हनुमान चालीसा' या 'संकटमोचन हनुमानाष्टक' का पाठ करें.

एकादशी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल में काले तिल मिलाकर तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध या निर्धन व्यक्ति को भोजन, अन्न अथवा सफेद/सिल्वर वस्त्र का दान करें; इससे 2nd हाउस के चंद्रमा से भौतिक सुखों व धन की वृद्धि होगी, सिद्ध व सर्वार्थसिद्धि योग से बिजनेस एग्रीमेंट व प्रॉपर्टी डील सफल होंगी, नौकरीपेशा के विदेश गमन की राह आसान होगी और पारिवारिक जीवन में मधुरता आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 Oct 2026 06:31 AM (IST)
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