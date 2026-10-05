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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का मिथुन राशिफल 5 अक्टूबर 2026: 2nd हाउस में चंद्रमा से पैतृक धन लाभ, सर्वार्थ सिद्धि व लक्ष्मी योग से मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी उपलब्धि

आज का मिथुन राशिफल 5 अक्टूबर 2026: 2nd हाउस में चंद्रमा से पैतृक धन लाभ, सर्वार्थ सिद्धि व लक्ष्मी योग से मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी उपलब्धि

आज का मिथुन राशिफल 5 अक्टूबर 2026: 2nd हाउस में चंद्रमा से पैतृक धन लाभ, लक्ष्मी योग से मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी उपलब्धि, मार्केटिंग कर्मियों का सम्मान! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 05 Oct 2026 03:20 AM (IST)
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Mithun Rashifal Today: 5 अक्टूबर 2026, सोमवार के दिन संपूर्ण दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि (दशमी श्राद्ध) रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 11:09 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा, जिसके उपरांत आश्लेषा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, शिव योग, लक्ष्मी योग, गजकेसरी योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन कर्क राशि में, यानी आपकी राशि से दूसरे भाव (द्वितीय भाव यानी धन, पैतृक संपत्ति, वाणी, कुटुंब, संचित पूंजी व पारिवारिक संस्कार स्थान) में संचरण करेंगे. दूसरे भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपको पैतृक संपत्ति या परिवार के वरिष्ठों के माध्यम से आकस्मिक धन लाभ होने की प्रबल संभावनाएं बनेंगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मिथुन राशि के कारोबारियों के लिए पैतृक धन की प्राप्ति, मैन्युफैक्चरिंग में विशेष उपलब्धि और व्यावसायिक गोपनीयता बनाए रखने का रहेगा.

पैतृक धन व पूर्व परिश्रम का सुखद फल: व्यवसाय में दिन काफी अनुकूल रहेगा; पूर्व में किए गए कठोर परिश्रम और लगन का सुखद परिणाम अब धन लाभ के रूप में देखने को मिल सकता है, क्योंकि सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती.

मैन्युफैक्चरिंग में विशेष उपलब्धि व सतर्कता: उत्पादन और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी बिजनेस से जुड़े जातकों को कोई बड़ी व्यावसायिक उपलब्धि हासिल होगी. हालांकि, अपनी आगामी योजनाओं और फॉर्मूले को किसी बाहरी व्यक्ति से साझा न करें; प्रतिस्पर्धी इन्हें विफल करने की चेष्टा कर सकते हैं.

अपनों की सलाह से न्यू बिजनेसमैन को लाभ: नए कारोबारियों (New Businessmen) को परिवार और शुभचिंतकों की व्यावहारिक सलाह पर विशेष ध्यान देना चाहिए; वर्तमान परिस्थितियों में यह मार्गदर्शन आपके व्यापार को स्थिरता देने में हितकर साबित होगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मार्केटिंग में विशेष सम्मान, नई नौकरी की तलाश में सफलता और वरिष्ठों के निरंतर सहयोग का रहेगा.

मार्केटिंग कर्मियों को सम्मान: फील्ड वर्क और मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन द्वारा हासिल की गई किसी विशेष व्यावसायिक उपलब्धि या टारगेट को देखते हुए संस्थान द्वारा उन्हें सम्मानित किया जा सकता है.

दूसरी जॉब की तलाश में सफलता: जो नौकरीपेशा जातक बेहतर पैकेज या नई कंपनी में दूसरी जॉब (New Job Search) तलाश रहे हैं, वे अपने प्रयास पूरी ऊर्जा से जारी रखें; आज आपके इन प्रयासों में सफलता मिलने के मजबूत योग हैं.

वरिष्ठों से सहयोग और प्रशंसा: वर्कप्लेस पर उच्चाधिकारियों और वरिष्ठों का भरपूर सहयोग मिलता रहेगा; आपकी कार्यशैली की निष्ठा देखकर वे आपकी प्रशंसा करते नजर आएंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से द्वितीय चंद्रमा घर में आध्यात्मिक वातावरण और परिजनों के असीम स्नेह का संचार करेगा.

धार्मिक प्रार्थना का आयोजन: घर में परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर किसी धार्मिक प्रार्थना, भजन या अनुष्ठान का आयोजन कर सकते हैं, जिससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी.

परिवार के प्यार का आनंद: घर-परिवार के सदस्यों के बीच आत्मीयता बढ़ेगी और आप अपनों के स्नेह व अपनत्व का भरपूर आनंद लेंगे.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन मानसिक भटकाव पर नियंत्रण पाने का है. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी अपने-अपने क्षेत्र में एकाग्रता (Concentration) बनाए रखने में थोड़ी कठिनाई महसूस कर सकते हैं; ध्यान केंद्रित रखने के लिए सोशल मीडिया से दूरी बनाएं और मेडिटेशन का सहारा लें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, द्वितीय भाव के चंद्रमा और शुभ योगों के प्रभाव से शारीरिक ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा. फिर भी, व्यस्तता के चलते समय पर भोजन न करने से मुंह में छाले या गले में हल्की खराश की समस्या हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में गुनगुना जल पिएं और सात्विक आहार लें.

शुभ रंग: व्हाइट (सफेद)

शुभ अंक: 9

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: सोमवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के पावन अवसर पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, अक्षत व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें और सफेद आंकड़े का पुष्प व बेलपत्र अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान लक्ष्मीनारायण जी का स्मरण करें.

दशमी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, भिक्षुक या निर्धन व्यक्ति को खीर, दूध अथवा सफेद वस्त्र का दान करें; इससे 2nd हाउस के चंद्रमा से पैतृक धन का लाभ मिलेगा, सर्वार्थ सिद्धि व लक्ष्मी योग से मैन्युफैक्चरिंग में प्रगति होगी, मार्केटिंग में सम्मान मिलेगा और पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 05 Oct 2026 03:20 AM (IST)
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