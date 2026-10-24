Vrishabh Rashifal: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से 11वें भाव यानी एकादश भाव (आय, लाभ, सामाजिक प्रतिष्ठा, जनसंपर्क, समाज सेवा व इच्छा पूर्ति स्थान) में संचरण कर रहे हैं. ग्यारहवें भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के प्रभाव से आज आपका मन समाज सेवा, परोपकार, सामाजिक संस्थाओं और जनहित के कार्यों में सक्रिय भागीदारी करने के लिए अत्यधिक प्रेरित रहेगा; लोगों की सहायता करके आपको आत्मिक संतोष मिलेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 24 October 2026)

दिनांक: 24 अक्टूबर 2026, शनिवार

24 अक्टूबर 2026, शनिवार तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि दोपहर 01:37 बजे तक, तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि

आश्विन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि दोपहर 01:37 बजे तक, तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि नक्षत्र: उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 08:32 बजे तक, तत्पश्चात रेवती नक्षत्र

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 08:32 बजे तक, तत्पश्चात रेवती नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर व दोष: चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे और पूरे दिन चन्द्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा

चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे और पूरे दिन प्रभावी रहेगा शुभ समय (मुहूर्त): दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त) एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त) एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक

सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक दिशाशूल: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

गतिविधियों में सुधार, पर नया निवेश टालें: व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अधिक बंपर लाभ का तो नहीं है, परंतु पिछले दिनों के मुकाबले व्यावसायिक गतिविधियों में सकारात्मक सुधार अवश्य दिखाई देगा.

वीकेंड पर अनावश्यक खर्चे, विचार-विमर्श से निकलेगा हल: इस वीकेंड पर अचानक कुछ अप्रत्याशित और अनावश्यक खर्चे सामने आ सकते हैं, इसलिए फिलहाल किसी भी नए प्रोजेक्ट या शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने की बिल्कुल न सोचें. बिजनेस में चल रही वर्तमान समस्याओं को सुलझाने के लिए आप काफी विचार-विमर्श करेंगे; इसके समाधान के लिए किसी अनुभवी व प्रभावशाली व्यक्ति से विशेष मुलाकात भी हो सकती है.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

सौम्य व्यवहार से जीतेंगे सबका दिल: नौकरीपेशा जातक (Employed Persons) कार्यस्थल पर अपने स्वभाव को सौम्य, शांत और मधुर बनाए रखें. आपकी शालीनता और विनम्रता के कारण सीनियर अधिकारी और सहकर्मी आपकी ओर आकर्षित होंगे तथा आपकी योजनाओं को पूरा महत्व देंगे.

टारगेट बेस्ड एंप्लॉयड पर्सन को भाग्य का साथ: सेल्स और टारगेट बेस्ड काम करने वाले कर्मचारियों को आज किस्मत का भरपूर सपोर्ट मिलेगा; कम समय और सीमित भागदौड़ में ही आपके कठिन टारगेट पूरे होने की प्रबल संभावना बन रही है.

खास व्यक्ति से मुलाकात बढ़ाएगी आत्मविश्वास: आज आपको किसी प्रतिष्ठित व प्रभावशाली व्यक्ति से मिलने का सुनहरा मौका मिलेगा, जिससे आपका सामाजिक मान-सम्मान और आत्मविश्वास दोनों तेजी से बढ़ेंगे.

3. लव, फैमिली, शिक्षा व स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

दांपत्य में कमियों को करें नजरअंदाज: शादीशुदा जातक अपने गृहस्थ जीवन की छोटी-मोटी कमियों या तकरार को नजरअंदाज करने का प्रयास करेंगे. जीवनसाथी (Life Partner) को खुश करने और रिश्ते में नया उत्साह भरने के लिए आप उनके लिए कोई सरप्राइज या कुछ खास प्लान कर सकते हैं.

स्टूडेंट्स लक्ष्य को लेकर न हों कन्फ्यूज: विद्यार्थी वर्ग (Students) अपनी पढ़ाई और करियर के लक्ष्यों को लेकर थोड़े भ्रमित (Confused) हो सकते हैं; साथ ही सहपाठियों की आलोचना या निंदा से मन में घबराहट आ सकती है. आत्मविश्वास बनाए रखें और एकाग्रचित्त होकर अध्ययन करें.

स्वास्थ्य का रखें ख्याल: विष दोष के प्रभाव से शाम के समय पैरों में सुस्ती या भारीपन हो सकता है. खान-पान में सात्विकता बरतें और पर्याप्त जल पिएं.

लकी कलर: रेड (लाल)

लकी नंबर: 9

अनलकी नंबर: 3

विशेष अचूक उपाय: शनिवार के पावन दिन तथा चंद्रमा-शनि के विष दोष के निवारण हेतु संध्याकाल में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. इसके साथ ही शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और काले तिल अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' व शनि मंत्र 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का 108 बार जप करें. हनुमान जी को सिंदूर अर्पित कर हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं. इससे एकादश भाव के चंद्रमा से सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, विष दोष के प्रभाव शांत होंगे, अनावश्यक खर्चों पर रोक लगेगी और दांपत्य जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

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