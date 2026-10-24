Mithun Rashifal: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से 10वें भाव यानी दशम भाव (कर्म, पद-प्रतिष्ठा, राजनीति, प्रशासनिक पकड़ व सार्वजनिक जीवन स्थान) में संचरण कर रहे हैं. दसवें भाव में चंद्रमा के प्रभाव से राजनीति और जनसंपर्क से जुड़े लोग जनता और समर्थकों की भीतरी मनोवृत्ति, रुझान और भावनाओं को बहुत बारीकी से समझने में सफल रहेंगे, जिससे आपकी सामाजिक साख मजबूत होगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 24 October 2026)

दिनांक: 24 अक्टूबर 2026, शनिवार

24 अक्टूबर 2026, शनिवार तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि दोपहर 01:37 बजे तक, तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि

आश्विन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि दोपहर 01:37 बजे तक, तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि नक्षत्र: उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 08:32 बजे तक, तत्पश्चात रेवती नक्षत्र

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 08:32 बजे तक, तत्पश्चात रेवती नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर व दोष: चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे और पूरे दिन चन्द्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा

चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे और पूरे दिन प्रभावी रहेगा शुभ समय (मुहूर्त): दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त) एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त) एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक

सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक दिशाशूल: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

वीकेंड पर तगड़े मुनाफे का कॉन्फिडेंस: शनिवार और वीकेंड के मौके पर मिथुन राशि के कारोबारी जबर्दस्त आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे; पूरे सप्ताह की मेहनत का संचित मुनाफा आज एकमुश्त आपके हाथ लग सकता है.

गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के अटके काम होंगे पूरे: सरकारी ठेकेदारी (Government Contracts) से जुड़े लोग अपने पुराने पेंडिंग प्रोजेक्ट्स और अटकी फाइलों को निपटाने में जी-जान से जुटेंगे. यदि आप काम के सिलसिले में यात्रा पर निकल रहे हैं, तो दोपहर 12:15 से 01:30 बजे (अभिजीत मुहूर्त) अथवा दोपहर 02:30 से 03:30 बजे (लाभ-अमृत चौघड़िया) के बीच का समय यात्रा के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा.

स्टॉक को लेकर मीटिंग, मिलेगा बड़ा ऑर्डर: माल के स्टॉक और सप्लाई चेन को लेकर आज किसी बड़ी व्यापारिक पार्टी के साथ आपकी अहम मीटिंग हो सकती है; इस सार्थक चर्चा के बाद आपको कोई बड़ा व लाभकारी ऑर्डर मिलने के प्रबल योग हैं.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

वर्क-लाइफ बैलेंस से लहराएंगे सफलता का परचम: नौकरीपेशा जातक (Employed Persons) यदि करियर में लंबी छलांग लगाना चाहते हैं, तो उन्हें आज काम और आराम के बीच सटीक संतुलन (Work-Life Balance) बनाकर चलना होगा; इससे तनाव नहीं बढ़ेगा और सभी प्रोजेक्ट्स व्यवस्थित रहेंगे.

ऑफिस में स्थिति होगी मजबूत, नए संपर्कों से खुलेंगे रास्ते: कार्यक्षेत्र में आपका पूरा ध्यान अपनी परफॉर्मेंस को निखारने और उच्चाधिकारियों के सामने अपनी स्थिति मजबूत करने पर रहेगा. ऑफिस में नए लोगों से औपचारिक परिचय के चलते भविष्य के लिए नए करियर अवसरों की अहम जानकारी आपको मिल सकती है.

3. लव, फैमिली, स्पोर्ट्स व स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

घर पर पार्टी का उल्लास, लाइफ पार्टनर का सरप्राइज: पारिवारिक मोर्चे पर आज उत्सव और खुशी का माहौल रहेगा; आप अपने जीवनसाथी (Life Partner) के लिए या फिर वे आपके लिए कोई सरप्राइज पार्टी प्लान कर सकते हैं, जिससे दांपत्य में नया रोमांच जुड़ेगा.

स्पोर्ट्स पर्सन न खोएं हौसला: खेल जगत से जुड़े जातक (Sports Persons) विपरीत परिस्थितियों में भी अपना आत्मविश्वास डगमगाने न दें; याद रखें कि मुश्किल चुनौतियों को पार करने के बाद ही वास्तविक विजय और मेडल हासिल होता है.

स्वास्थ्य का रखें ख्याल: विष दोष के प्रभाव से अधिक काम के बाद कंधों और पीठ में हल्का तनाव रह सकता है. उचित विश्राम लें और पर्याप्त जल पिएं.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 5

विशेष अचूक उपाय: शनिवार के पावन दिन तथा चंद्रमा-शनि के विष दोष के निवारण हेतु संध्याकाल में पीपल के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित कर सरसों के तेल का दीपक जलाएं. इसके साथ ही शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और काले तिल चढ़ाकर 'ॐ नमः शिवाय' व 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. हनुमान जी के सम्मुख हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी निर्धन व्यक्ति को काले चने या भोजन का दान करें. इससे दशम भाव के चंद्रमा से कार्यक्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, विष दोष के प्रभाव दूर होंगे, व्यापार में बड़े ऑर्डर की प्राप्ति होगी और पारिवारिक जीवन में आनंद बना रहेगा.

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