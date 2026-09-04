Mithun Rashifal 4 September 2026: जन्माष्टमी पर 12वें चंद्रमा से खर्चों पर लगाएं लगाम, सडन फाइनेंशियल लॉस से रहें अलर्ट
Mithun Rashifal 4 September 2026: जन्माष्टमी पर 12वें चंद्रमा से मिथुन राशि वाले खर्चों पर रखें नियंत्रण, ऑफिस लेट-लतीफी से बचें! पढ़ें 4 सितंबर राशिफल.
Aaj Ka Mithun Rashifal 4 September 2026: 4 सितंबर 2026, शुक्रवार के दिन पूरे दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी तथा आज भगवान श्री कृष्ण का पावन जन्मोत्सव यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज रात्रि 11:04 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत मृगशिरा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और हर्षण योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज वृषभ राशि में संचार करेंगे.
चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव (द्वादश भाव यानी व्यय, अनपेक्षित नुकसान, बाहरी संपर्क, प्रतिस्पर्धा व खर्च नियंत्रण स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 12वें चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको अपने अनियंत्रित खर्चों को कम करने की ठोस और व्यावहारिक प्लानिंग तुरंत करनी चाहिए. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया तथा दूसरा दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज मिथुन राशि के जातकों को अत्यधिक सतर्कता बरतने और बड़े आर्थिक फैसलों को टालने की सलाह दी जाती है. बिजनेस में आज कोई भी बड़ा या महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूरी तरह परहेज करें. किसी भी साझेदार, कर्मचारी या क्लाइंट पर आंख बंद करके भरोसा न करें; असावधानी के चलते अचानक फाइनेंशियल लॉस (सडन वित्तीय नुकसान) होने की प्रबल आशंका बन रही है, हालांकि व्यर्थ चिंता करने से बचें और संयम रखें. बिजनेसमैन सट्टा, शेयर बाजार या तेजी-मंदी से जुड़े जोखिम भरे कामों से पूरी तरह दूर रहें या बहुत अधिक सावधान रहें; कोई भी नया कदम उठाने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति या वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें. नए स्टार्टअप्स (New Businessmen) विशेष रूप से अलर्ट रहें, क्योंकि वर्तमान ग्रह गोचर आपके पक्ष में नहीं है; थोड़ी सी भी चूक आपको प्रतिस्पर्धियों (Competitors) की रची चाल में फंसा सकती है.
करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अनुशासन बनाए रखने और अपनी वाणी पर कड़ा नियंत्रण रखने का रहेगा. वर्कप्लेस पर अचानक ही आप पर अतिरिक्त काम का भारी बोझ (वर्कलोड) आ सकता है, जिससे मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी. अधिक दबाव के कारण आपकी वाणी आक्रामक या कटु हो सकती है, जो दूसरों को आहत कर सकती है; इसलिए अपने संवाद में विनम्रता बनाए रखें. एंप्लॉयड पर्सन को दफ्तर में समय की पाबंदी का विशेष ध्यान रखना होगा; आपकी लेट-लतीफी (देर से पहुंचना) सीनियर्स और बॉस के साथ तीखे विवाद की स्थितियां खड़ी कर सकती है, इसलिए समय पर दफ्तर पहुंचें और जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाएं.
लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)
पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से आज का दिन आपसी तालमेल और शांति बनाए रखने का है. घर-परिवार के सभी सदस्य आपस में विनम्रता, प्रेम और सौहार्द का माहौल बनाए रखें. छोटी-मोटी बातों को तूल देने या किसी भी तरह के पारिवारिक विवाद में उलझने से बचें. जन्माष्टमी के पावन अवसर पर एक साथ पूजा-अर्चना करें ताकि घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके.
शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन कड़ी मेहनत और अतिरिक्त पसीना बहाने का है. साधारण प्रयासों से मनचाहा फल नहीं मिलेगा; आपको अपने-अपने फील्ड में अतिरिक्त प्रयास और दोगुनी लगन लगानी होगी, तभी सफलता की राह आसान होगी.
स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)
द्वादश भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण अनिद्रा, आंखों में जलन या मानसिक तनाव की समस्या हो सकती है. काम के बोझ और अचानक हुए खर्चों से घबराएं नहीं. जन्माष्टमी के उपवास के दौरान संतुलित फलाहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से ध्यान (Meditation) करें और क्रोध पर पूर्ण नियंत्रण रखें.
शुभ रंग: येलो (पीला)
शुभ अंक: 9
अशुभ अंक: 3
आज का उपाय: श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप (लड्डू गोपाल) का पंचामृत व केसर मिश्रित गंगाजल से अभिषेक करें. उन्हें माखन-मिश्री, तुलसी दल व पीले पुष्प अर्पित कर 'ॐ क्लीं कृष्णाय नमः' और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. साथ ही शिवलिंग पर कच्चा दूध व दूर्वा अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को पीले फल, चने की दाल या भोजन का दान करें; इससे 12वें चंद्रमा के अशुभ प्रभाव शांत होंगे, अचानक होने वाले धन नुकसान से रक्षा होगी और कार्यस्थल पर वरिष्ठों से संबंध सुधरेंगे.
FAQs
Q1. 4 सितंबर 2026 को मिथुन राशि के कारोबारियों को अचानक वित्तीय नुकसान से बचने के लिए क्या करना चाहिए?
Ans. महत्वपूर्ण फैसले टालें, किसी पर अंधविश्वास न करें, तेजी-मंदी के कामों से दूर रहें और अनुभवी लोगों से सलाह लेकर ही काम करें.
Q2. आज मिथुन राशि के नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर किन बातों से बचना होगा?
Ans. लेट-लतीफी से बचें ताकि सीनियर्स से विवाद न हो और बढ़ते वर्कलोड के बीच अपनी वाणी में आक्रामकता बिल्कुल न आने दें.
Q3. आज मिथुन राशि के छात्रों, कलाकारों और खिलाड़ियों को सफलता पाने के लिए क्या करना होगा?
Ans. साधारण मेहनत से बात नहीं बनेगी; अपने-अपने क्षेत्र में अतिरिक्त प्रयास और निरंतर अभ्यास करने पर ही मनचाही सफलता मिलेगी.
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