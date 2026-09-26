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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का मिथुन राशिफल 26 सितंबर 2026: 10वें चंद्रमा से पिता की सलाह से बनेंगे काम, लक्ष्मीनारायण योग से इंटरनेशनल डील फाइनल

आज का मिथुन राशिफल 26 सितंबर 2026: 10वें चंद्रमा से पिता की सलाह से बनेंगे काम, लक्ष्मीनारायण योग से इंटरनेशनल डील फाइनल

आज का मिथुन राशिफल 26 सितंबर 2026: 10वें चंद्रमा से पिता की सलाह से बनेंगे काम, इंटरनेशनल डील फाइनल, स्टूडेंट्स के लिए उत्कृष्ट दिन! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 26 Sep 2026 07:44 AM (IST)
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26 सितंबर 2026, शनिवार, श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) के प्रारंभ के पावन अवसर पर रात्रि 10:19 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी, जिसके उपरांत आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 11:32 तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, गण्ड योग और दोपहर 12:38 तक आपकी राशि मिथुन होने के कारण बुध के स्वराशि में रहने से बनने वाले भद्र योग का विशेष प्रभाव मिलेगा. चंद्रमा आज सुबह 05:33 के बाद मीन राशि में, यानी आपकी राशि से 10वें भाव (दशम भाव यानी कर्म, कार्यक्षेत्र, पिता का मार्गदर्शन, पद-प्रतिष्ठा, अधिकार व कार्यप्रणाली स्थान) में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा-शनि का विष दोष भी रहेगा. बुध दोपहर 12:38 के बाद आपकी राशि से पंचम भाव तुला राशि में गोचर करेंगे. 10वें चंद्रमा के प्रभाव से आज पिता या पितातुल्य वरिष्ठ व्यक्ति की अमूल्य सलाह लेने से आपके सभी बिगड़े और अटके काम आसानी से बन जाएंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए पिता के सहयोग, इंटरनेशनल डील्स और महिला ग्राहकों से आर्थिक लाभ का रहेगा. आगामी फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए बिजनेस में महिला ग्राहकों (Female Customers) या महिला कर्मचारियों के सहयोग से आपको विशेष वित्तीय लाभ प्राप्त हो सकता है. हालांकि, बिजनेसमैन को अपने संस्थान में आंतरिक व्यवस्था और सुदृढ़ कार्यप्रणाली बनाए रखने के लिए सामान्य से बहुत अधिक मेहनत और अनुशासन की आवश्यकता होगी. गण्ड और लक्ष्मीनारायण योग के अत्यंत शुभ प्रभाव से फॉरेन बिजनेस (विदेशी व्यापार, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट) से जुड़े कारोबारियों के लिए आज की गई कोई नई इंटरनेशनल डील या अहम बिजनेस मीटिंग शत-प्रतिशत सफल साबित हो सकती है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन परफॉर्मेंस बेस्ड सफलता, ज्ञान-कौशल की तारीफ और अहंकार से बचने की सीख लेकर आया है. एंप्लॉयड पर्सन के लिए यह वीकेंड परफॉर्मेंस बेस्ड (Performance Based) उपलब्धियों और कार्यकुशलता की नई पहचान लेकर आएगा. यदि आपने हाल ही में कोई नई नौकरी ज्वाइन की है, तो शुरुआती दिनों में हर कार्य को बेहद समझदारी और धैर्य से समझकर करें ताकि किसी भी प्रकार की आधिकारिक गलती की गुंजाइश न रहे; विशेष रूप से पब्लिक डीलिंग (Public Dealing) से जुड़े कार्यों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता से संभालें. वर्कस्पेस पर एंप्लॉयड पर्सन को अपने गहरे ज्ञान और उत्कृष्ट कौशल के लिए सीनियर्स से खुली तारीफ सुनने को मिल सकती है, किंतु ध्यान रहे कि इस प्रशंसा के बाद आप में अहंकार (Ego) की भावना घर न करने पाए, विनम्रता ही आपकी असली ताकत है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 10वें चंद्रमा का संचरण घर में सौहार्द और प्रेम में विश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. आपके परिवार के सभी सदस्यों के साथ आपके संबंध बेहद सामंजस्यपूर्ण, मधुर और सम्मानजनक बने रहेंगे, जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. वहीं प्रेम जीवन (Love Life) में आपको अपने लवर (प्रेमी) का हर परिस्थिति में पूरा साथ, संबल और भावनात्मक सहयोग मिलेगा, जिससे रिश्ता और भी मजबूत होगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

दोपहर 12:38 के बाद बुध के आपकी राशि से पंचम भाव (विद्या व बुद्धि स्थान) तुला राशि में प्रवेश करने से विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन एक उत्कृष्ट और बेहद शानदार दिन साबित होगा. आपकी स्मरण शक्ति, तार्किक क्षमता और नई चीजें सीखने की गति तेज होगी; प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज अपने अध्ययन में विशेष बढ़त और सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

दशम भाव में चंद्रमा के संचरण और चंद्रमा-शनि के विष दोष के प्रभाव से कार्यक्षेत्र की अतिरिक्त व्यस्तता और मेहनत के कारण घुटनों में दर्द, बदन दर्द या मानसिक थकान रह सकती है. कार्यस्थल पर अहंकार या तनाव से बचें. श्राद्ध पक्ष के प्रथम दिन पितरों का स्मरण कर सात्विक आचरण रखें. शनिवार के दिन सुपाच्य, ताजा और हल्का आहार लें, प्रचुर मात्रा में जल पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और स्वयं को संतुलित बनाए रखें.

शुभ रंग: ब्लू (नीला)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: शनिवार और श्राद्ध पक्ष प्रारंभ के पावन अवसर पर पितरों के निमित्त काले तिल व जल से तर्पण करें. चंद्रमा-शनि के विष दोष के शमन और लक्ष्मीनारायण योग के पूर्ण लाभ के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व दूर्वा डालकर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद, कुष्ठ रोगी या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन, फल या काले तिल का दान करें और पिता के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें; इससे 10वें चंद्रमा से कार्यक्षेत्र की रुकावटें दूर होंगी, इंटरनेशनल डील में मुनाफा मिलेगा, नई नौकरी में गलतियां नहीं होंगी और अहंकार से मुक्ति मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 Sep 2026 07:44 AM (IST)
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