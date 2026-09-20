Aaj Ka Mithun Rashifal 20 September 2026: 20 सितंबर 2026, रविवार के दिन शाम 05:52 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रहेगी, उसके बाद दशमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, सौभाग्य योग और आपकी राशि मिथुन होने के कारण बुध के स्वराशि में होने से बनने वाले अत्यंत शुभ भद्र योग का विशेष प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन धनु राशि में, यानी आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी दैनिक व्यवसाय, साझेदारी, जीवनसाथी, प्रतिस्पर्धी व पब्लिक रिलेशंस स्थान) में संचार करेंगे. 7वें चंद्रमा के प्रभाव से आज विचारों में भिन्नता के चलते जीवनसाथी (Life Partner) से थोड़ा मनमुटाव या नोकझोंक होने की संभावना बन सकती है, जिसे समझदारी से संभालना होगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए कम मेहनत में अप्रत्याशित भारी लाभ, अटके टेंडर के खुलने और प्रतिस्पर्धियों को पछाड़ने का रहेगा. सौभाग्य योग के शुभ प्रभाव से बिजनेस से जुड़ी गतिविधियों में आपको बहुत कम मेहनत में अत्यधिक मुनाफा प्राप्त होगा, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति में जबर्दस्त उछाल आएगा. आप अपनी चतुर रणनीतियों के बल पर बाजार के सभी कड़े प्रतिस्पर्धियों (Competitors) से काफी आगे निकलने में सफल रहेंगे. बिजनेसमैन को पिछले काफी दिनों से किसी अटके हुए सरकारी या निजी टेंडर के क्लियर (मंजूर) होने की बेहद पुख्ता गुप्त सूचना मिल सकती है, जो भविष्य में बड़ा लाभ देगी. बिजनेसमैन की सुव्यवस्थित दिनचर्या और उत्तम रहन-सहन उन्हें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगा; आपका इम्यून सिस्टम (रोग प्रतिरोधक क्षमता) भी मजबूत रहेगा, इसे आगे भी इसी तरह बनाए रखें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन योग्य व्यक्ति की सलाह लेने, बातचीत में सावधानी बरतने और व्यर्थ की बहसों से बचने का रहेगा. वर्कस्पेस पर किसी भी जटिल या मुश्किल समय में स्वयं उलझने के बजाय किसी योग्य व अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना ही सबसे उचित रहेगा; किसी से भी बेवजह न उलझें. एंप्लॉयड पर्सन का वर्कप्लेस पर लोगों के साथ बातचीत (Communication) ठीक ढंग से न होने या गलतफहमी की वजह से हाथ आए कुछ बेहतरीन करियर अवसर छिन सकते हैं, इसलिए अपनी वाणी में स्पष्टता रखें. एंप्लॉयड पर्सन को आज किसी भी तरह की आंतरिक राजनीति या वाद-विवाद में बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए; उन्हें केवल और केवल अपने आधिकारिक काम से ही मतलब रखना चाहिए ताकि साख बची रहे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 7वें चंद्रमा का संचरण संडे की आउटिंग और पार्टनर की भावनाओं की कद्र करने का संदेश दे रहा है. जीवनसाथी के साथ शुरुआती मनमुटाव को भुलाकर संडे (Sunday) के दिन घर-परिवार के साथ किसी बेहतरीन पिकनिक स्पॉट या दर्शनीय स्थल पर जाने की प्लानिंग बन सकती है, जिससे परिवार में उल्लास का माहौल बनेगा. प्रेम संबंधों (Love Life) में अपने पार्टनर की प्रेम भरी फीलिंग्स और जज्बातों की दिल से कद्र करें; उनके दृष्टिकोण को समझना आपके रिश्ते में मिठास और मजबूती लाएगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन ट्रैक और मैदान पर अपनी चमक बिखेरने का रहेगा. स्पोर्ट्स पर्सन खेल के मैदान पर अपनी परफॉर्मेंस बेहद शानदार और अव्वल दर्जे की देंगे. आपके अंदर आज गजब की शारीरिक फुर्ती, स्टैमिना और स्फूर्ति देखने को मिलेगी, जो आपको अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे रखेगी.

सप्तम भाव में चंद्रमा के संचरण के बावजूद आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा और शरीर में फुर्ती बनी रहेगी. हालांकि, कार्यक्षेत्र की गलतफहमियों और जीवनसाथी से अनबन के कारण हल्का मानसिक तनाव रह सकता है. रविवार के दिन सात्विक, ताजा और पौष्टिक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में जल पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और अपनी सुव्यवस्थित जीवनशैली को निरंतर जारी रखें.

शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: रविवार के दिन सुबह तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन, रोली, अक्षत और लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्य नारायण को 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें. 7वें चंद्रमा के जीवनसाथी से मनमुटाव को दूर करने और भद्र योग की पूर्ण शुभता के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व दूर्वा डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. शाम के समय किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को फल, भोजन या अन्न का दान करें; इससे सौभाग्य योग से अटका हुआ टेंडर क्लियर होगा, कम मेहनत में बंपर मुनाफा मिलेगा, वर्कप्लेस की बहसों से बचाव होगा और संडे की फैमिली आउटिंग सुखद रहेगी.

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