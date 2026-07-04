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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMithun Rashifal 4 July 2026: 9वें भाव में चंद्रमा का गोचर, मिथुन राशि वालों की दूसरों की मदद करने से चमकेगी किस्मत

Mithun Rashifal 4 July 2026: 9वें भाव में चंद्रमा का गोचर, मिथुन राशि वालों की दूसरों की मदद करने से चमकेगी किस्मत

Gemini Horoscope 4 July 2026: मिथुन राशि के 9वें भाव में चंद्रमा का गोचर दूसरों की हेल्प करने से उनका भाग्य चमकाएगा और क्या शंख योग के प्रभाव से अटका हुआ टैक्स और पीएफ क्लेम आसानी से क्लियर हो जाएगा?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 04 Jul 2026 03:10 AM (IST)
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Aaj ka Mithun Rashifal: 4 जुलाई 2026, दिन शनिवार को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि दोपहर 12.40 तक रहेगी, जिसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी. आज का पंचांग विशेष फल देने वाला है क्योंकि आज दोपहर 01.44 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा और फिर शतभिषा नक्षत्र लग जाएगा. आज के दिन ग्रहों की चाल से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और प्रीति योग का बेहद शुभ संयोग बन रहा है. मिथुन राशि वालों के लिए आज भाग्य स्थान का चंद्रमा बेहद कल्याणकारी सिद्ध होगा. शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए आज दो बेहतरीन समय उपलब्ध हैं. दोपहर 12.15 से 01.30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा और दोपहर 02.30 से 03.30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. ध्यान रखें कि सुबह 09.00 से 10.30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी नए काम की शुरुआत न करें.

आइए जानते हैं मिथुन राशि के लिए आज का दिन करियर, बिजनेस, शिक्षा, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन के मामले में कैसा रहने वाला है.

बिजनेस और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

मिथुन राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से बेहद सूझबूझ और सुधार वाला रहेगा. आप अपने बिजनेस के फालतू के ऑपरेशंस और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर (अचानक होने वाले फालतू खर्चों) को रोकने में पूरी तरह सफल होंगे, जिससे आपकी कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन काफी बढ़ जाएगा. अगर किसी सरकारी विभाग, कोर्ट या अथॉरिटी में आपके बिजनेस से जुड़ा कोई विवाद चल रहा था, तो वीकेंड पर उससे रिलेटेड कोई हिडन न्यूज़ या गुप्त जानकारी आपको मिल सकती है जो आपके पक्ष में होगी. पुराने सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स के साथ आपके संबंध और मजबूत होंगे, जिससे आज आपको बहुत ही आसान शर्तों पर नया माल या लंबा क्रेडिट पीरियड आसानी से मिल जाएगा. इससे आपका बिजनेस बेहद स्मूथ चलेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन रुकावटों के दूर होने का है. पीएफ ट्रांसफर, टैक्स रिफंड, ग्रेच्युटी या इंश्योरेंस क्लेम से जुड़ा कोई ऑफिशियल काम जो पिछले कई महीनों से अटका हुआ था, आज वो आसानी से क्लियर हो जाएगा. कार्यक्षेत्र पर कोई सीनियर कोलीग या मेंटर आज आपको करियर ग्रोथ को लेकर बहुत काम की गुप्त गाइडेंस दे सकता है. यह सलाह आपके आने वाले प्रोफेशनल करियर में एक बड़ा टर्निंग प्वाइंट साबित होगी. राजनेताओं और समाजसेवियों के लिए पिछले कुछ दिनों से जो रुकावटें और मानसिक परेशानियां आ रही थीं, वे आज पूरी तरह दूर हो जाएंगी. आप खुद के भीतर एक नई सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Horoscope)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन करने का है. आज छात्रों का लॉजिकल और एनालिटिकल दिमाग बहुत तेज काम करेगा. विशेषकर साइंस, टेक्नोलॉजी और कोडिंग जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को समझने में आज आपको बहुत आसानी होगी. जटिल से जटिल समस्याओं को आप अपनी तार्किक क्षमता से चुटकियों में हल कर लेंगे, जिससे टीचर्स और क्लासमेट्स के बीच आपकी धाक जमेगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन हीलिंग और शांति लेकर आया है. भाई-बहनों या कजिन्स के साथ अगर कोई पुराना जमीन या पारिवारिक विवाद चल रहा था, तो आज वो घर के बड़ों की मध्यस्थता से बेहद शांतिपूर्वक सुलझ जाएगा. विवाद खत्म होने से घर में सुकून और हीलिंग का माहौल रहेगा. रिश्तों में चल रही पुरानी कड़वाहट खत्म होगी. लव लाइफ की बात करें तो अपने पार्टनर के प्रति आपकी समझ बढ़ेगी और आप उनके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

सेहत के लिहाज से आज का दिन काफी राहत देने वाला रहेगा. पिछले कुछ समय से चली आ रही मानसिक चिंताएं और स्ट्रेस आज काफी हद तक कम हो जाएंगे, जिससे आप मानसिक रूप से काफी रिलैक्स महसूस करेंगे. शारीरिक रूप से ऊर्जावान बने रहने के लिए आपको योग और मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए. रात के समय समय पर सोने की आदत डालें ताकि आपकी हीलिंग प्रोसेस बेहतर बनी रहे.

  • भाग्यशाली रंग (Lucky Color): मैरून (Maroon) - यह रंग आज आपकी निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.
  • भाग्यशाली अंक (Lucky Number): 9
  • अशुभ अंक (Unlucky Number): 5 (आज इस अंक से संबंधित कार्यों में थोड़ी सावधानी बरतें)

आज का अचूक उपाय (Remedy of the Day)

चूंकि आज शनिवार का दिन है और चंद्रमा 9वें भाव में है, इसलिए आज शाम के समय शनि देव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें कुछ काले तिल डाल दें. इसके साथ ही किसी गरीब या लाचार व्यक्ति की यथासंभव आर्थिक या भोजन से मदद करें. ऐसा करने से आपका भाग्य दोगुना रफ्तार से चमकेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 04 Jul 2026 03:10 AM (IST)
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